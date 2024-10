Los tres artistas argentinos que se volvieron virales por codearse con estrellas de Hollywood

¿Cómo fue posible este encuentro? La artista se encuentra de gira por Estados Unidos, con presentaciones en Nueva York, Los Ángeles, Miami, San Francisco, Dallas, Boston, San Antonio y Houston. Fue en Nueva York donde la cantante cumplió uno de sus sueños al cruzarse con el actor Adam Sandler, protagonista de algunas famosas películas de humor norteamericano, entre ellas “Son como niños”, “Una esposa de mentira”, “Diamantes en bruto” y “Los ridículos 6".

“Hoy cumplí un sueño. Mi actor favorito desde que soy chiquita", describió en Instagram la cantante quilmeña, claramente emocionada.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario La Capital (@diariolacapital)

El encuentro fue inesperado y relajado. En un breve intercambio, ambos artistas hablaron sobre la reciente participación de Becerra en el programa de Kelly Clarkson. Incluso, Sandler la felicitó: “"Very nice, very cool. Congratulations (muy lindo, muy bueno, felicidades)". Luego, Becerra -un tanto avergonzada- le pidió una foto para el recuerdo.

Joaquin Furriel con Anne Hathaway: unidos por la moda

Joaquin Furriel viajó a Shanghái para ser parte de La Semana de La Moda. Durante el día, el actor argentino compartió algunas imágenes de la ciudad asiática en su cuenta de Instagram pero lo que se volvió viral fue una imagen del actor junto a Anne Hathaway y el rapero A$AP Rocky.

Furriel se encuentra en Madrid con muchos proyectos y hace unos días decidió volar a Shanghai donde coincidió con muchas estrellas de Hollywood. Una de ellas fue Anne Hathaway, reconocida por películas como “El diablo viste a la moda”, “El diario de la princesa” y “Los miserables”.

¿Cómo fue el encuentro? Ambos actores fueron invitados por la marca italiana Moncler que hizo un lanzamiento de su nueva colección. No es la primera vez. En febrero de este mismo año también habían sido fotografiados para esta empresa tras acudir a un evento en Suiza.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario La Capital (@diariolacapital)

Esta vez fue Hathaway la que sorprendió en redes a todos los argentinos con una foto junto al Furriel. Esa foto fue compartida en un carrete de Instagram donde la artista subió varias postales del evento en el que habrían participado.

En poco tiempo, el posteo se volvió viral y el público argentino lo llenó de comentarios: “El argentino no domina el mundo porque no quiere”, “Coronados de Gloria”; “Conquistando el mundo, de un argentino a la vez” y “Siendo argentino no te aburrís nunca”.

Juan Minujin y Angelina Jolie: bajo los flashes de Hollywood

Durante el Festival de Cine de Toronto, uno de los más importantes del mundo, el actor Juan Minujín presentó una película y se mostró muy cerca de una famosísima actriz hollywoodense. No fue una casualidad.

El protagonista de “El Marginal” es parte del elenco de la última película que dirigió Angelina Jolie “Without Blood”. Es el sexto film que la expareja de Brad Pitt dirige luego de mantenerse alejada del cine tras su divorcio del actor y padre de sus hijos. La película es una coproducción ítalo-estadounidense protagonizada por Salma Hayek y Demián Bichir, basada en la novela de Alessandro Baricco. Un drama que transcurre durante los conflictos bélicos de principios del siglo XX, una parábola sobre la familia, la guerra y la venganza.

Poco se sabía sobre este rodaje. En octubre de 2022, Minujin había comentado acerca del proceso de rodaje en una entrevista con la periodista Catalina Dlugi en su programa de radio: “Mi personaje ahí es muy, muy lindo. Lo único que puedo decir es que fue una experiencia súper extraordinaria”, planteó. “Angelina es una directora extraordinaria, y se nota que tiene mucho background”, dijo sobre la realizadora y actriz.

juan minujin.jpg

Asi fue como, durante uno de los festivales de cine más importantes del mundo, el actor posó junto a la directora. En la alfombra roja, entre miradas de complicidad, los flashes hollywoodneses retrataron a Jolie y Minujin juntos tras la presentación del largometraje. En cuestión de horas las imágenes se volvieron virales y se llenaron de comentarios. Luego de lo que vivió, Minujín publicó en su feed de Instagram: “Fue una noche muy angelada acá en Toronto. Tremenda película dirigida por Angelina Jolie. Extraordinarios están Salma Hayek y Demián Bichir”.