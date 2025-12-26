Los rosarinos Nasir Catriel y Fasciolo celebran la argentinidad en su nuevo disco

Nasir Catriel y Fasciolo son dos nombres que hace tiempo suenan fuerte en la escena del rap rosarino y nacional. A comienzos de diciembre, lanzaron en conjunto “Ballet para las masas”, un disco que propone un retrato muy potente de la argentinidad, con todas sus luces y sombras. Trece temas hechos en su totalidad con samples de canciones argentinas, y con una infinidad de referencias a la cultura y la historia del país.

La semilla del proyecto se remonta tres años atrás , unos meses antes de que Argentina se consagrara campeón del mundo por tercera vez. En ese momento de fervor patriótico, Catriel tuvo dos certezas sobre lo que sería su primer disco: iba a tener ese título y lo iba a producir de su amigo Santiago, más conocido como Fasciolo.

Desde su nombre, el álbum anticipa la centralidad de una tensión protagónica. Porque la dupla sabe de sobra que en Argentina, a veces con más intensidad que en cualquier otro territorio, se conjugan constantemente el fervor y el malestar, la alegría y el terror.

Catriel y Fasciolo ponen sobre la mesa esta dualidad de manera sublime desde el primer tema, que se llama ni más ni menos que “Argentina 78”. En un ejercicio de memoria notable, retoman el momento histórico donde esa convivencia entre la luz y la oscuridad se dio con una crudeza insoportable en el país. En un momento, y mientras Catriel sigue soltando sus barras filosas, de un lado de la mezcla suena el descargo urgente de las Madres de Plaza de Mayo a la televisión holandesa, y del otro el relato del triunfo argentino en el primer Mundial.

Celebrar y defender lo argentino

De esta manera, los artistas marcan la cancha, no se achican y se ponen la historia al hombro para hablar del presente. Es que, en los años en los que trabajaron en “Ballet para las masas”, pasaron muchas cosas. Desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, la dupla vio que la argentinidad no es sólo algo para celebrar, sino para defender.

“Cuando ganamos el mundial, hubo un empujón patriótico enorme. Toda esa alegría, esa gloria, con el cambio se fue transformando con el cambio de gobierno y ese ‘es por acá’ que tuvimos claro al principio ya no fue en pos de festejar la argentinidad, sino un poco de de cuidarla. Notamos que desde que arrancamos el disco, desde que nos picó ese bichito del patriotismo, fueron pasando un montón de cosas que, lejos de hacernos dudar, nos afirmaba cada vez más que la idea que habíamos tenido, la habíamos tenido en el tiempo correcto”, contó Catriel en diálogo con La Capital.

“Creo que más allá de la Argentina en sí, yo creo que el gran concepto del disco es la dualidad. Es muy loco para nosotros pensar que en el 78 había gente festejando en la calle mientras estaba pasando lo más oscuro y lo más sangriento que pasó en nuestro país. Entonces, creo que esa dualidad carga todo el disco porque carga también la argentinidad misma”, agregó el músico que acaba de cumplir 27 años y que recientemente recibió el premio Rosarigasino a Mejor Artista Revelación (a pesar de llevar buena parte de su vida dedicada al rap).

Esa complejidad del ser argentino tiene su correlato en una riqueza artística inabarcable. Las letras de Catriel (quien habita hace tiempo la escena del freestyle, participando de las competencias más importantes del país) llenas de referencias a la cultura y la historia nacional, se montan sobre samples tomado del infinito cancionero del país, incluyendo a artistas que van desde Astor Piazzolla a Victor Heredia. Incluso hay música de bandas sonoras de películas como “Un muro de silencio”, de Lita Stantic.

Lito Nebbia en "Ballet para las masas"

“Nos pasó de encontrar como un crisol de música y de distintos ritmos muy amplio, enorme, y darnos cuenta que estábamos buscando hacer un disco sampleando música argentina y capaz que podíamos hacer un disco solamente sampleando a Lito Nebbia”, detalló Catriel.

De hecho, Lito Nebbia tiene un rol importante en el disco. “En 2022, la primera referencia que tuvimos de que puede hacer este hip-hop que nos gusta sampleando música argentina fue con un tema de Jay Electronica y The Alchemist, que se llama ‘Fruit of the Spirit’ y que justamente sampleaba a Lito Nebbia”, contó el músico. Eso derivó en una exploración profunda de la vasta discografía del llamado fundador del rock nacional, un título que, según Catriel, “le queda corto”.

“Una de las de las canciones que terminamos haciendo con eso es ‘Otros Ojos’, sampleando un disco que se llama ‘Canciones para perdedores’, que es un disco colaborativo entre Lito Nebbia y Mirtha Defilpo, una letrista cordobesa que trabajaba con él y que falleció hace varios años”, sumó el rosarino.

“No quisimos ocultar ni ensuciar mucho el sample porque ya era de por sí muy poderoso, la voz de ella estaba como muy cargada de sentimiento. El disco entero es un tributo a nuestra música y creo que en todo tributo de la música argentina sí o sí tenés que decirle gracias a Litto Nebbia”, subrayó Catriel. La inclusión del sample hizo que tuvieran que contactarse con Lito para pedirle permiso de uso, y Nebbia se entusiasmó tanto con el proyecto de la dupla que quedó registrada como colaboración.

Además de este “feat inesperado”, hay otros cinco invitados en el disco, todos del palo del hip hop: los rosarinos Sirio, Tuerto, y Brapis, la santafesina Ana Milagros, y el venezolano Ser G Soul. “Siento que los cinco entendieron muy bien el concepto del disco, y bajaron algunos de los versos más personales que han escrito. Dejaron el corazón y eso nos pone muy felices”, dijo Catriel.

El caso de Sergio, alias Ser G Soul, es particular. “Teníamos claro que hasta cierto punto del disco habíamos hecho como una radiografía de lo que era la Argentina para nosotros como argentinos, pero pensábamos que no se puede construir una visión de la Argentina sin el argentino que no nació en Argentina sino que llegó a Argentina. Y Sergio no solo es un amigo, sino que para nosotros de los mejores escritores que hay en la escena”, apuntó Nasir. El resultado es “Saludos prima”, con versos realmente muy poderosos.

“Ballet para las masas” fue masterizado por Dani Pérez en Audioburó Estudio, y tiene otros invitados como Joaco Melero, Flor Croci y el coro del Centro Cultural Croci.

El disco se suma a un “fenómeno” de los últimos años, en el que varios artistas de distintos puntos del país construyeron álbumes sobre la premisa de samplear música argentina, como “Valle Chakal Ki” del rapero salteño Alkoy o “Spinettaje intenso” del bonaerense Nicolás Mir. Nuevamente, gracias a la diversidad inabarcable del repertorio nacional, cada uno asume colores, texturas y sonoridades distintas. “Me gusta que se haya ido armando esta esta geografía del país a través de distintos discos con una búsqueda parecida. Creo que eso fue el gran descubrimiento del disco, lo inabarcable de la música nacional”, aseguró Catriel.

En ese sentido, la dupla representa a Rosario en ese mapa de varias maneras, desde las referencias locales en las letras al enaltecimiento de Nebbia. “Uno siempre está impregnado de la ciudad de la que crece y nosotros dos particularmente somos muy amantes de nuestra ciudad. Entonces, no teníamos pudor en que pase eso, que sea un disco argentino pero que se note un poco más lo rosarino”, cerró el artista.