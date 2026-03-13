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Un éxito de taquilla lleno de suspenso desembarcó en Netflix

Basada en uno de los videojuegos de terror más populares, la película cuenta con extraños animales mecánicos que cobran vida en un negocio abandonado

13 de marzo 2026 · 14:47hs
Josh Hutcherson protagoniza esta historia de suspenso ya disponible en Netflix

Josh Hutcherson protagoniza esta historia de suspenso ya disponible en Netflix

Netflix está llenando el mes de marzo de estrenos más que llamativos para los suscriptores. Y si bien reservó lugar para todo tipo de géneros, una de las joyas que está brillando de manera especial es una película de terror que a poco de ser estrenada en la plataforma se consagró entre lo más visto.

Se trata de “Five Nights at Freddy's”, una cinta basada en el popular videojuego que arrasó en las salas de cine en su momento y hoy se hace un lugar en la plataforma de streaming. La película está dirigida por Emma Tammi a partir de un guion coescrito por ella junto a Scott Cawthon y Seth Cuddeback.

Protagonizada por Josh Hutcherson, la trama de está película se llena de suspenso cuando su personaje empieza a descubrir los oscuros secretos de un negocio abandonado. Con criaturas totalmente extrañas al acecho y una tensión sostenida, “Five Nights at Freddy's” promete mantener a su público expectante de principio a fin.

>> Leer más: "El asesino de TikTok": la historia real detrás de la miniserie que arrasa en Netflix

De qué se trata “Five Nights at Freddy's”

El gran protagonista de la historia es Mike Schmidt, un joven que atraviesa ciertas dificultades personales y económicas. En este contexto, encuentra un trabajo nocturno como guardia en un antiguo restaurante familiar -ahora cerrado- llamado Freddy Fazbear’s Pizza y, al ser su única opción, decide aceptarla.

Resulta que la pizzería funcionaba también como salón de eventos para fiestas de niños y en su interior alojaba animatrónicos con forma de animales. Ahora, el lugar había quedado abandonado y los rumores a su alrededor eran mayormente negativos.

Durante sus turnos de trabajo, Mike empieza a percibir cosas extrañas. Es que al caer la noche, los animales mecánicos cobran vida y recorren el negocio como si fuera suyo. Mientras intenta sobrevivir a estas peligrosas apariciones, Mike intenta buscar respuestas sobre la desaparición de su hermano años atrás.

>> Leer más: Netflix: el ranking de las 10 series más vistas en lo que va de 2026

Trailer de “Five Nights at Freddy's”

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