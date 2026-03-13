Un éxito de taquilla lleno de suspenso desembarcó en Netflix

Ovación
El río a pleno: la tradicional regata Rosario-Arroyo Seco vuelve a salir a escena
Economía
La inflación no afloja y ya supera el 3% en la mayoría de las regiones del país
Politica
El Senado dio media sanción a la ley de municipios, sin la figura del viceintendente
Información General
Identificaron a Mario Nívoli, uno de los 12 desaparecidos encontrados en "La Perla"
Ovación
Maletti: "Quedarán estadios y equipamiento para cualquier cita internacional"
La Ciudad
Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene
Policiales
Zona sur: condenado por una saga de extorsiones seguida de ocho balaceras
Economía
La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9 por ciento
Economía
Crece la preocupación por la crisis de Lácteos Verónica y el conflicto llega al Congreso
Ovación
Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo
La Ciudad
El tiempo en Rosario: un viernes 13 templado con poco viento y pocas nubes
Política
Todo el gobierno salió a respaldar a Adorni por el escándalo de sus viajes
Política
En su último año, Gutiérrez apostó a la distensión con el Ejecutivo pero marcó límites
La Ciudad
Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar
La Ciudad
"El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres", para pensar la ciudad
La ciudad
Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención de Pami en Rosario
Información general
Senegal ahora castiga la homosexualidad con hasta diez años de cárcel