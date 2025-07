Dos raperos rosarinos compiten en la final nacional de freestyle

Allow once Always allow on this site

¿Cómo fue su incursión en el freestyle?

Nasir Catriel: soy muy criado en Internet. Navegando, me apareció una batalla, era Dtoke (Argentina) vs Stigma (Chile), en la final internacional de Red Bull de 2013. Me voló la cabeza totalmente. Había visto muy poco rap en español, mucho menos improvisado, encima gente batallando. Y eso me pegó, me cayó como un relámpago, cuando vivís algo que decís: “Uh, esto me está generando algo”. Y desde ahí, primero empecé a mostrarles a mis amigos y a rapear en mi casa solo, hasta que fue el boom de El Quinto Escalón, y noté que tenía muchos más amigos a los que les gustaba el freestyle. Se fueron replicando muchas competencias en plazas, y yo justo tenía una al lado de mi escuela, así que ahí empezó todo. Casi diez años después, recorrí casi todo el país ahí con la mochilita, rapeando. También llego al rap por la música, mi viejo siempre escuchó de todo, Limp Bizkit, con mi mamá a Illya Kuryaki y, obviamente, Eminem. Creo que quizás el primer acercamiento con el freestyle que tenemos casi todos en mi generación es la película "8 Mile", de Eminem. Y otra cosa que me acuerdo es el capítulo de Los Simpsons que van a Lollapalooza y aparece Cypress Hill.

Dac: recuerdo que iba a jardín de infantes y había visto unos breakers bailando en la plaza Montenegro y me voló la cabeza, al punto que hice que el acto de jardín sea de breakdance, sin saber que tenía que ver con la cultura hip hop. Escuchaba Black Eyed Peas y mucho reggaetón, tenía todo medio mezclado por la falta de info. Pero ya me volví loco de una forma involuntaria. Y en el freestyle me inicio en mi escuela primaria, en séptimo grado, cuando un amigo me pregunta si conocía a Dtoke, que era el actual campeón nacional. Le dije que sí, y ahí empezamos a rapear en todos los recreos y no paré. No me animaba a competir, me daba mucho pánico. Y un día fui a una plaza y mis amigos me anotaron sin mi consentimiento. De repente escucho: "Pato". Miré para todos lados y era el único Pato que había. Y tuve que pasar. A partir de ahí, me cambió completamente la vida. Me tocó afrontarlo y lo hice compitiendo cada vez más. Me había gustado la sensación de que la gente mueva la cabeza, de que la gente grite. Atajaba en Argentino de Rosario, en AFA, y dejé el fútbol cuando empecé a competir. La vuelta de la vida hizo que luego me enfrentase con Dtoke en una FMS. Fuimos a réplica, que es como el empate, y después me ganó. Pero pasó de todo en esa batalla, hubo empujones, el sueño del pibe fue.

Embed - DTOKE VS DAC I #FMSARGENTINA 2023 Jornada 2 | Urban Roosters

>> Leer más: Se estrenó un corto documental sobre un colectivo de hiphoperas rosarinas

Los inicios y el presente en Rosario

¿Qué circuito había en Rosario cuando comenzaron?

Nasir Catriel: hasta que no llegó el boom de El Quinto Escalón, no había todavía competencias muy grandes. Había pequeñas competencias en barrios. La primera que hubo así muy grande, que fue porque en su momento traía de invitados a los competidores de El Quinto Escalón, fue la UnderFree. Por ejemplo, cuando empecé a competir, iba a una que había en mi barrio por las Cuatro Plazas, otra que había al lado de mi escuela y el domingo te ibas a la que había cientos de competidores y uno se daba la vida. En ese momento, esa era la principal. Después apareció la Elite Free, que para mí fue como la que cambió todo acá en Rosario. Sigue hasta hoy (generalmente se realiza en el Mercado del Patio), hace poco cumplió años.

¿Cómo está la escena de Rosario hoy?

Nasir Catriel: siento que Rosario es a lo que se apunta en el freestyle de la Argentina. Está pasando que desde Buenos Aires vienen a competir acá. Antes se aprendía más yendo para allá y ahora siento que se está rompiendo con eso. Acá es como una ciudad en la que no importa tanto la automatización del freestyle sino el valor artístico que tiene por detrás. Entonces, siento que hoy en día te valida un poco más ganar acá. Como que hay lugares en los que podés ganar quizás por ser más conocido, por entender mejor el formato, por ser más competitivo. Acá, en Rosario, hoy ganás y genuinamente sos el que mejor rapeó. Creo que eso te valida en el país.

Embed Privacy Badger has replaced this Instagram widget Allow once Always allow on this site



>> Leer más: FMS 2023: las batallas profesionales de freestyle vuelven a Rosario

¿Qué caracteriza a sus estilos? Y en ese sentido, ¿existe un perfil especial de freestyler rosarino?

Nasir Catriel: mi perfil es más relacionado a lo que es el rap como género musical y no tanto a lo que es el freestyle como disciplina competitiva. Y, en general, para mí en el estilo rosarino está puesto primero eso, el rapear como si estás improvisando una canción, el expresarte genuinamente. Hay lugares que son mucho más pragmáticos de la disciplina. Acá yo siento que están en el aire las referencias musicales que tienen los pibes que compiten. Acá el estilo que prima es el rap como género.

Dac: también, sí. Siento que Rosario hoy en día tiene el potrero y la escuela más grande de la Argentina. Siento que la música, tanto el rock nacional como el punk, el folklore, el mismo rap, todo lo que escuchamos, te genera cierto criterio musical, es como una curaduría que te da. Pero cada uno tiene su estilo, cada uno se cultivó a sí mismo. En particular, mi estilo lo ligo mucho a eso y a lo espontáneo. Más que nada mi última aparición, que fue en la Red Bull Regional que se hizo en Santa Fe, se notó eso, como que estaba muy suelto, muy espontáneo y genuino. Me gustó esa versión de mí y espero seguir replicándola ahora en la nacional.

Embed Privacy Badger has replaced this Instagram widget Allow once Always allow on this site

Con la mente en la final

¿Cómo se ven en esta final y cuáles creen que son los rivales a vencer?

Dac: bien, me veo tranquilo, creo que en FMS no llegué a disfrutar tanto las previas, porque estaba en algo desconocido, porque uno puede rapear en una nacional de escenario pero no hay nada similar a eso, que es como jugar en primera. Entonces, siento que todas las experiencias que tuve en las regionales de Red Bull me dieron un rodaje y estoy muy relajado y entendiendo que estoy cumpliendo un sueño. Que cuando mi amigo me mostraba a Dtoke, yo tenía 13 años, 12 años. Entonces, trato de tener siempre presente que hay una parte de mí que anheló toda su vida pisar ese escenario. Los rivales a vencer creo que son Larrix, que es campeón del mundo, y Mecha, otro campeón de la Argentina. Siento que podemos hacer unas batallas interesantes porque son dos estilos muy diferentes y podemos dar un buen espectáculo.

Nasir Catriel: siento que vengo en un momento en el que no estoy compitiendo tanto como otros años. Es la tercera vez que estoy, los otros dos años me habían agarrado compitiendo mucho más. Ahora me agarra en otras cosas, estoy haciendo mi disco, que sale pronto, así que estoy un poco fuera del nudo competitivo. Pero creo que para mejor, estoy con la cabeza más fresca, estoy muy bien en el rap que me gusta hacer, que hago en mi casa. Y el rival a vencer, quizá el más fuerte, es el último que clasificó: Mecha. Hoy en día, es el mejor competidor de la disciplina. Es un chabón que siempre tiene mucha hambre, que siempre está compitiendo bien, tiene mucha cancha. Por otro lado está Tata, que quizás es el máximo referente de este perfil de ponerse más en lo artístico del freestyle y no tanto en lo competitivo. De Tata he aprendido un montón. Pero sueño la final con el Dac. Quiero que tengamos los dos la final. La final de Rosario.