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Los Nocheros en Rosario: "Las gargantas están gastadas, pero son sonadoras"

El grupo salteño llega este sábado a la ciudad con “Los Nocheros, 40 años. El show”, un recorrido por las canciones que marcaron su historia

24 de octubre 2026 · 07:00hs
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Los Nocheros regresan a Rosario para celebrar sus 40 años de trayectoria

Los Nocheros regresan a Rosario para celebrar sus 40 años de trayectoria
Los Nocheros en Rosario: Las gargantas están gastadas, pero son sonadoras

Los Nocheros en Rosario: Las gargantas están gastadas, pero son sonadoras

Resumir 40 años de historia en un solo show no es una tarea sencilla, mucho menos para un grupo tan representativo del folklore argentino como Los Nocheros. A lo largo de estas cuatro décadas, el conjunto atravesó cambios, renovó su formación y se reinventó, pero nunca dejó de recorrer el país y compartir su música. Ahora, asumieron el desafío de reunir ese largo camino en un show que celebra sus canciones, su historia y lo que construyeron a lo largo del tiempo.

Fieles a ese espíritu y a las ganas de seguir encontrándose con su gente, las voces inconfundibles del folklore regresan a los escenarios con la gira nacional “Los Nocheros, 40 años. El show” y Rosario será una de las paradas. La cita es este sábado 24 de octubre, en La Segunda Seguros Arena (Córdoba y Cafferata).

Desde Salta, durante 40 años, Los Nocheros hicieron mucho más que canciones. Le pusieron música a historias de amor, despedidas, encuentros y recuerdos de la vida de millones de argentinos. Con más de 25 álbumes publicados, millones de discos vendidos, escenarios emblemáticos y reconocimientos dentro y fuera del país, el grupo construyó una carrera que excede cualquier cifra.

Sin embargo, el camino no estuvo exento de transformaciones. En 2005, Jorge Rojas dejó el conjunto y fue reemplazado por Álvaro Teruel, hijo de Mario Teruel, y en 2023, Kike Teruel también anunció su salida. Desde entonces, Rubén Ehizaguirre, Mario Teruel y su hijo Álvaro continuaron adelante con el grupo, sosteniendo una historia que supo adaptarse a los cambios sin perder su identidad.

>> Leer más: "El Pela", el camionero rosarino que cantó con Los Nocheros y fue furor

En la previa de su llegada a Rosario, Mario Teruel dialogó con La Capital sobre estos 40 años, los cambios que marcaron la historia de Los Nocheros, la permanencia en la constante renovación y el desafío de llevar tantas canciones y recuerdos a un show.

Los Nocheros en Rosario

Más de 40 años y un repertorio lleno de canciones que forman parte de la memoria de todos ¿Cómo hicieron para resumir en este show una historia tan extensa?

Resumir la historia es dificilísimo, pero hemos hecho un recorrido sobre las canciones que a la gente más le gustan. Hay muchas canciones que han quedado afuera del show. Estamos haciendo un show de 35 (canciones) y son canciones que a nosotros nos conmueve mucho cantar, porque hay muchas que hace muchísimo tiempo que no cantamos, entonces es como volver a agarrar una canción nueva. Es un show muy emotivo y cargado también de música, porque están muy buenos los arreglos, que los hizo Germán Mercado junto con Ramón Vivas, con una banda de lujo, con músicos que a nivel nacional son muy reconocidos. Es un show que está fundamentalmente lleno de música, con luces bonitas, con visuales bonitas, y que la gente va a compartir desde un primer momento con nosotros, porque se va a acordar de todas las canciones.

>> Leer más: Folclore y música popular, en un recorrido en sintonía con la gastronomía

Año a año, ustedes siguen saliendo de gira ¿Qué encuentran en el hecho de recorrer el país?

Te diría que de los 40 años, debe hacer por lo menos 27 que andamos recorriendo el país, por todos los caminos, por todas las rutas. Andando en colectivo, también en bicicleta, a lomo de burro, en todos lados hemos andado (risas). Una vuelta hemos agarrado el mapa, con el Negro Rubén, el mapa del Automóvil Club Argentino. Ahora, ya con el asunto del GPS nadie se acuerda, pero nosotros hemos vivido la época en la que había que abrir el mapa y fijarnos por cuál camino teníamos que ir. Y muchas veces hasta tirar la moneda, porque no sabíamos si era ese o no el que debíamos tomar. Hemos conocido pueblito por pueblito y así hemos ido cantándole a la gente y nos han hecho muy dichosos, haciéndonos saber que estas canciones que nosotros hemos elegido para cantar, casi como jugando acá en Salta, han cobrado parte importantísima en la vida de tantas personas.

>> Leer más: Los Nocheros se reencontrarán en un escenario junto a Jorge Rojas

Ustedes siguen llegando a la gente y se mantienen vigentes. Después de tantos años y de las distintas etapas que atravesaron, ¿qué sienten que cambió en Los Nocheros y qué es aquello que permanece intacto?

Todo ha cambiado. Ni dos gotas de agua son iguales, y mucho menos en esto. Jamás hemos esperado que los tiempos pasados se vuelvan a repetir, porque estamos seguros, segurísimos, de que no se van a repetir nunca. Pueden ser mejores o peores, pero igual que eso, nunca. Entonces, siempre estamos apostando a que los momentos que vivimos, sin clasificar cómo han sido, son muy lindos, muy bonitos.

La salida de Kike de la banda fue una de las etapas que les tocó atravesar como grupo

Sí, nosotros estamos muy agradecidos, porque cuando Kike se fue, con Rubén hemos seguido cantando únicamente porque hemos sentido que la gente quería que estuviéramos todavía en la ruta y que sigamos cantando. Las gargantas están gastadas, pero son sonadoras. Son cuarenta años de andar dándole a la matraca con todo. Y bueno, gracias a Dios, las matracas siguen sonando y las gargantitas nos siguen bancando. Porque antes decíamos "ojalá que nuestras canciones sirvan para devolverle a la gente todo el cariño que nos brindan". Y hoy sabemos que no es suficiente ya con las canciones, porque la gente nos re bancó en un montón de situaciones. Por ahí la banda sube, baja y siempre está la gente. Entonces, hay un motivo muy lindo para nosotros, que nos emociona muchísimo, que es salir de la casa, armar la valija y salir a cantar, a compartir con toda la gente este show, que lo hemos hecho con mucho cariño y hemos puesto mucho empeño, como siempre hemos hecho con cada uno de los shows que hemos afrontado. Nosotros no podemos pedir más. Van a escucharnos y estamos muy agradecidos por eso.

>> Leer más: Tras la salida de Kike Teruel, Los Nocheros seguirá como trío

Hablando de cambios y renovación, en los últimos años se acercaron a nuevos públicos a través de colaboraciones con artistas como Emanero, Yami Safdie y Euge Quevedo ¿Por qué esta búsqueda y qué encuentran en estos artistas?

Nos parece fantástico que, a esta altura del partido, estos chicos que surgen con propuestas que obviamente no tienen nada que ver con el folklore, y mucho menos con la propuesta nuestra, nos convoquen para cantar con ellos. Eso es muy lindo para nosotros. Muchos de estos chicos nuevos nos han dicho: "Qué bueno que van a cantar con nosotros, porque a mi mamá le encantan Los Nocheros". Para nosotros es muy bonito saber que la banda está también en las retinas y que el sonido también es común a toda esta juventud que se expresa de maneras tan distintas a nosotros, y que podamos juntarnos con ellos. Nosotros hemos hecho muchas colaboraciones con gente de otro género, lo que pasa es que, en esa época, para hacer un hit tenías que ver que la canción, el color de voz y la forma de cantar tuvieran que ver entre uno y otro. Hoy no importa eso. Hoy día, en el hit, mientras menos tenga que ver un artista con el otro, quizás sea más novedoso. Entonces eso también nos da la tranquilidad de saber que el sonido de nuestro canto es reconocido y está en el oído de mucha gente, en el oído popular. Eso también es otra señal de que las cosas están bien, de que podemos seguir cantando y tenemos vigencia. Es una bendición poder seguir cantando.

Ya estuvieron en la ciudad ¿Qué esperan del público rosarino?

Sabemos que son fantásticos, porque la gente es muy efusiva. La gente nochera rosarina y la familia canta todas las canciones. Siempre hemos pasado momentos muy bonitos y estamos seguros de que, una vez más, vamos a abrazarnos en esta oportunidad con esa platea tan linda, tan fina que tenemos en Rosario.

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