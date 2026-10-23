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Cumbre del peronismo para ordenar la interna y defender las Paso nacionales

Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, junto a legisladores y gobernadores, se reunieron a puertas cerradas y ratificaron la “vocación de unidad” del PJ

23 de octubre 2026 · 09:36hs
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Sergio Massa

Foto: Archivo / La Capital

Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof se reunieron a puertas cerradas.

Sin preanuncios, el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, y Sergio Massa (Frente Renovador, FR) se reunieron anoche con los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados y del Senado, el rosarino Germán Martínez y José Mayans, respectivamente, y un grupo de gobernadores del PJ para cerrar filas en defensa de las Paso nacionales y ordenar la interna partidaria.

La cumbre tuvo como escenario la Casa de la Provincia de La Pampa, en la ciudad de Buenos Aires, y en ese marco los dirigentes coincidieron en la necesidad de sostener las primarias, coordinar posiciones en el debate legislativo del presupuesto 2027 y ratificar la “vocación de unidad” del peronismo.

Participaron también los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Y se sumó el senador Gerardo Zamora (exmandatario de Santiago del Estero).

La agenda de la cumbre

El cónclave giró en torno a la situación que atraviesan numerosas familias argentinas por el endeudamiento, la obra pública paralizada, el presupuesto 2027, el impacto del fenómeno de El Niño y el futuro de las Paso nacionales.

Asimismo, los dirigentes ratificaron “la vocación de unidad del peronismo y del campo popular”. En ese sentido, instaron a “seguir convocando y ampliando para construir la alternativa política que necesita la Argentina”.

>>Leer más: Sin un acto central, el peronismo conmemoró el Día de la Lealtad

La reunión se produjo en medio de la tensión entre La Cámpora y Kicillof, a quien no le perdonan haber armado su propia organización, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con la que intentará pelear por la candidatura presidencial del peronismo.

Por lo pronto, los dirigentes hicieron una pausa en su confrontación diaria para dialogar sobre un objetivo común: la defensa de las Paso que el gobierno de Javier Milei pretende eliminar a través de una reforma política y electoral.

Movimientos en el peronismo

Si bien no se descarta que los distintos sectores bendigan una fórmula de unidad, por el momento las diferencias obligan a proyectar una competencia en internas abiertas, con Kicillof anotado como uno de los precandidatos casi seguros por uno de los espacios.

Otro que se mueve como potencial candidato, aunque con mayor sigilo, es Massa, quien tiene llegada a gobernadores, al denominado Círculo Rojo y una alianza consolidada con Cristina y Máximo Kirchner.

La danza de nombres en el peronismo suma como probables postulantes a Zamora y al exgobernador de San Juan Sergio Uñac.

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