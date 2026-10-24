La Capital | Turismo | ciudades

Las 10 ciudades del mundo donde caminar es parte del viaje

Un ranking elaborado a partir de la opinión de 24 mil residentes reúne ciudades donde caminar no es solo una forma de trasladarse, sino también de conocerlas

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

24 de octubre 2026 · 07:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
La lista incluye capitales como Nueva York

La lista incluye capitales como Nueva York, Copenhague y París, que priorizan al peatón con espacios públicos accesibles.

Hay ciudades que se entienden mejor desde una ventanilla y otras que piden caminar. Recorrerlas a pie permite descubrir barrios, plazas, cafés, mercados y edificios que muchas veces pasan inadvertidos cuando el traslado depende del auto o del transporte público. En esa experiencia se concentra buena parte del atractivo de las llamadas ciudades caminables.

La revista Time Out elaboró un ranking a partir de la opinión de 24 mil residentes y destacó las ciudades mejor valoradas por sus propios habitantes. El resultado reúne grandes capitales y urbes de diferentes tamaños, con una característica en común: distancias razonables, espacios públicos accesibles y una vida urbana que invita a recorrer las calles.

Las ciudades de Seúl y Edimburgo lideran

1. Seúl

La capital de Corea del Sur encabeza la lista, con un 93 % de sus habitantes calificando positivamente la caminabilidad. Barrios como Myeongdong, Insadong y Hongdae concentran comercios, gastronomía y vida nocturna, mientras que espacios como Seoullo 7017 ofrecen otra forma de atravesar la ciudad. El antiguo viaducto se convirtió en un paseo elevado de más de un kilómetro, rodeado de vegetación.

2. Edimburgo

Las pendientes y las calles adoquinadas no impiden que Edimburgo sea una de las ciudades preferidas para caminar. La Ciudad Vieja, el Castillo y Calton Hill se encuentran a distancias relativamente cortas, mientras que una caminata hasta Arthur's Seat permite sumar una de las mejores vistas panorámicas de la capital escocesa.

3. Nueva York

En Manhattan, la cuadrícula urbana hace que orientarse sea sencillo incluso para quien visita la ciudad por primera vez. Pero la experiencia no termina allí: barrios de Brooklyn como Dumbo, Williamsburg y Cobble Hill también pueden recorrerse a pie, al igual que el emblemático Puente de Brooklyn, con su paseo exclusivo para peatones.

008-001-Copenhague.jpg

Capitales nórdicas, diseño y peatones

4. Copenhague

Compacta, llana y segura, la capital danesa lleva décadas priorizando al peatón. Strøget, una de las calles peatonales más extensas de Europa, atraviesa el centro y conecta plazas, comercios y edificios históricos. Caminar por allí es también una forma de entrar en el ritmo cotidiano de la ciudad.

5. Oslo

La capital noruega modificó buena parte de su centro para reducir la presencia de automóviles. La eliminación de espacios de estacionamiento y la incorporación de infraestructura para peatones y bicicletas transformaron las calles en lugares de encuentro. El resultado es una ciudad que busca hacer de caminar una parte natural de la vida urbana.

Las que completan la lista

Estocolmo, construida sobre catorce islas conectadas por puentes y senderos, apuesta por recorridos cortos y espacios verdes. París redujo el tránsito vehicular y amplió las áreas peatonales, con más de 300 calles transformadas en espacios sin autos.

En Singapur, las tradicionales galerías cubiertas protegen a los peatones del sol y las lluvias y permiten desplazarse cómodamente entre distintos barrios. Helsinki, con su trazado compacto, suma parques y corredores como Baana, una antigua vía ferroviaria reconvertida para peatones y ciclistas.

La lista se completa con Cracovia, donde el casco antiguo y Kazimierz, el histórico barrio judío, concentran buena parte de sus atractivos en calles peatonales y adoquinadas.

Más allá de sus diferencias, las diez ciudades comparten una misma idea: cuando las calles están pensadas también para quienes caminan, el recorrido deja de ser simplemente un traslado. Se convierte en una manera de descubrir el destino, detenerse donde aparece algo interesante y disfrutar de la ciudad a otro ritmo.

Noticias relacionadas
La ciudad ofrece arquitectura neogótica y experiencias vinculadas al misterio, más allá de lo tradicional.

El río, la cultura y los sabores ponen a Rosario en el mapa turístico mundial

bariloche a la carta, una oportunidad unica para conocer la gastronomia patagonica

Bariloche a la Carta, una oportunidad única para conocer la gastronomía patagónica

uruguay acerco a rosario sus propuestas para el verano y puso la mira en los viajeros santafesinos

Uruguay acercó a Rosario sus propuestas para el verano y puso la mira en los viajeros santafesinos

Andrés Acoroni fundó su agencia en Arroyo Seco, ciudad desde donde atiende a pasajeros de toda la región.

Diez años convirtiendo sueños en viajes

Las más leídas

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino

Rosario Central vs. Huracán por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Huracán por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Queremos a los cinco: la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos

"Queremos a los cinco": la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos

Lo último

Qué ver en plataformas de streaming este fin de semana

Qué ver en plataformas de streaming este fin de semana

Los Nocheros en Rosario: Las gargantas están gastadas, pero son sonadoras

Los Nocheros en Rosario: "Las gargantas están gastadas, pero son sonadoras"

Las 10 ciudades del mundo donde caminar es parte del viaje

Las 10 ciudades del mundo donde caminar es parte del viaje

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly

La audiencia había sido postergada a pedido de su defensa por problemas de salud. La mujer, de 88 años, debe declarar ante la Justicia federal en la causa por sustracción de identidad

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly
Violencia digital en el Verbo Encarnado: Trabajamos de manera seria y prudente
La Ciudad

Violencia digital en el Verbo Encarnado: "Trabajamos de manera seria y prudente"

Viralización de fotos falsas en escuelas: una problemática que se extiende
La Ciudad

Viralización de fotos falsas en escuelas: una problemática que se extiende

La inestabilidad sigue presente antes de otro descenso de temperaturas
La Ciudad

La inestabilidad sigue presente antes de otro descenso de temperaturas

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina
La Ciudad

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina

Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina
Política

Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina

Las más leídas
Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino

Rosario Central vs. Huracán por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Huracán por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Queremos a los cinco: la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos

"Queremos a los cinco": la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos

Murió Leonardo Cohen Arazi, condenado por los abusos en Independiente

Murió Leonardo Cohen Arazi, condenado por los abusos en Independiente

Ovación
Central y la ilusión que lo motiva: otra final en la que tiene que hacer la parte que le toca

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central y la ilusión que lo motiva: otra final en la que tiene que hacer la parte que le toca

Central y la ilusión que lo motiva: otra final en la que tiene que hacer la parte que le toca

Central y la ilusión que lo motiva: otra final en la que tiene que hacer la parte que le toca

Dos campeones del Turismo Carretera se brindaron con el público en el centro de Rosario

Dos campeones del Turismo Carretera se brindaron con el público en el centro de Rosario

En Central, la lista de concentrados llegó con el regreso de uno de los pilares del equipo

En Central, la lista de concentrados llegó con el regreso de uno de los pilares del equipo

Policiales
Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly
Policiales

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly

Crimen del Chivo Saravia: a 5 años del golpe que expuso los vínculos de la barra leprosa

Crimen del Chivo Saravia: a 5 años del golpe que expuso los vínculos de la barra leprosa

Incendio sorpresivo en zona sur: intentaron prender fuego un salón de fiestas

Incendio sorpresivo en zona sur: intentaron prender fuego un salón de fiestas

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza

La Ciudad
Violencia digital, una problemática de época que alcanza a las mujeres en un 93 por ciento de los casos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Violencia digital, una problemática de época que alcanza a las mujeres en un 93 por ciento de los casos

La inestabilidad sigue presente antes de otro descenso de temperaturas

La inestabilidad sigue presente antes de otro descenso de temperaturas

Violencia digital en el Verbo Encarnado: Trabajamos de manera seria y prudente

Violencia digital en el Verbo Encarnado: "Trabajamos de manera seria y prudente"

La Justicia reveló que en Circunvalación faltan 976 luces y exigió a Nación el mantenimiento

La Justicia reveló que en Circunvalación faltan 976 luces y exigió a Nación el mantenimiento

Incendio sorpresivo en zona sur: intentaron prender fuego un salón de fiestas
Policiales

Incendio sorpresivo en zona sur: intentaron prender fuego un salón de fiestas

El Senado de Santa Fe dio la media sanción a la nueva ley contra la violencia de género
Política

El Senado de Santa Fe dio la media sanción a la nueva ley contra la violencia de género

Santa Fe cerró una histórica compensación de deudas con la Nación
Economía

Santa Fe cerró una histórica compensación de deudas con la Nación

Policías asistieron a una bebé que había sufrido convulsiones en zona sur
La ciudad

Policías asistieron a una bebé que había sufrido convulsiones en zona sur

Hackearon al proveedor de servicios informáticos del municipio de Roldán
La Región

Hackearon al proveedor de servicios informáticos del municipio de Roldán

Murió Leonardo Cohen Arazi, condenado por los abusos en Independiente
Información General

Murió Leonardo Cohen Arazi, condenado por los abusos en Independiente

Fuerte temporal de granizo: piedras del tamaño de un huevo y destrozos
La Región

Fuerte temporal de granizo: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

La CGT Rosario analizó con la central nacional la crisis laboral de la región
Economía

La CGT Rosario analizó con la central nacional la crisis laboral de la región

Cumbre del peronismo para ordenar la interna y defender las Paso nacionales
Política

Cumbre del peronismo para ordenar la interna y defender las Paso nacionales

Allanamientos en Rosario por un cargamento de 640 kilos de marihuana
Policiales

Allanamientos en Rosario por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Crecida del Paraná: prevén que el río supere los 4 metros
La Ciudad

Crecida del Paraná: prevén que el río supere los 4 metros

No frena la caída de los bonos y el riesgo país superó los 700 puntos
Economía

No frena la caída de los bonos y el riesgo país superó los 700 puntos

Uber: Aleart pidió habilitar las apps con tarifas libres y sin tasas municipales
La Ciudad

Uber: Aleart pidió habilitar las apps con tarifas libres y sin tasas municipales

Condenado a perpetua por irrumpir en una casa de Villa Gobernador Gálvez y matar al dueño a tiros
Policiales

Condenado a perpetua por irrumpir en una casa de Villa Gobernador Gálvez y matar al dueño a tiros

Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina
Policiales

Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina

El cierre de Electrolux: La forma en que nos despidieron fue muy cruel
Economía

El cierre de Electrolux: "La forma en que nos despidieron fue muy cruel"

Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria
Policiales

Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria

Caso Ivana Garcilazo: Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: "Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores"

Messi recordó a su papá antes de recibir un premio en España: Decía que siempre había una jugada más

Messi recordó a su papá antes de recibir un premio en España: "Decía que siempre había una jugada más"

Se renovó el alerta naranja por tormentas fuertes para Rosario y la región
La ciudad

Se renovó el alerta naranja por tormentas fuertes para Rosario y la región