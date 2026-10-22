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La CGT Rosario analizó con la central nacional la crisis laboral de la región

Los dirigentes pusieron bajo la lupa los últimos cierres de fábricas en el Gran Rosario y evaluaron un plan de acción para rechazar la política económica nacional

22 de octubre 2026 · 23:26hs
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El cosecretario general de la CGT

El cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, recibió al titular de la central obrera rosarina, Miguel Vivas

El secretario general de la CGT Rosario, Miguel Vivas, analizó con la conducción nacional de la central obrera la crisis de la industria y la crisis laboral en la región.

El dirigente fue recibido por el cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola. Del encuentro participaron Gustavo Méndez, líder del Sindicato del Seguro Rosario, y Jorge Olivera, tesorero de STIA Rosario. En la reunión manifestaron su preocupación por las consecuencias de las políticas del gobierno de Javier Milei sobre la industria nacional y los trabajadores.

Durante el encuentro, Sola y Vivas coincidieron en la necesidad de fortalecer el papel del movimiento obrero frente al deterioro de la actividad industrial.

El dirigente nacional, quien recientemente encabezó junto a la conducción de la CGT una movilización en defensa de la industria argentina, viene advirtiendo sobre la destrucción del entramado productivo y la necesidad de recuperar un modelo de desarrollo que genere empleo genuino, salarios dignos y participación de los trabajadores. En ese marco, ambos dirigentes plantearon la importancia de avanzar en acciones coordinadas que permitan enfrentar los efectos del ajuste sobre los distintos sectores laborales.

Crisis laboral

Vivas trasladó a Sola la preocupación por la situación laboral de Rosario y su cordón industrial, donde los conflictos se multiplican en distintos sectores. Desde el cierre de Electrolux, que dejó a cerca de 200 trabajadores sin empleo y movilizó a la UOM, hasta el cierre de la planta de caucho sintético de Pampa Energía, que generó una fuerte lucha del Soepu. A esto se suman el cierre de Adient y la reducción de la actividad en General Motors, que afectan a trabajadores representados por Smata, y los recientes despidos en Nación Servicios, rechazados por La Bancaria. Un panorama que refleja las consecuencias del retroceso industrial y la pérdida de puestos de trabajo en una de las regiones productivas más importantes del país.

“Mientras el presidente Milei se burla de aquellos que dicen no llegar a fin de mes, lo que en realidad hace es demostrar que desconoce por completo la realidad de los trabajadores argentinos, miles de familias tienen cada vez más dificultades para cubrir sus necesidades y cada semana que pasa ven deteriorarse su calidad de vida”, expresó Vivas. Y señaló que el presidente “se niega a reconocer esta situación porque no quiere asumir su responsabilidad sobre las consecuencias de sus políticas económicas”.

La reunión se produjo cuando la CGT Rosario se aproxima al primer aniversario de su reunificación, concretada en noviembre de 2025, después de casi 15 años de divisiones internas. Aquel proceso permitió alcanzar un acuerdo entre más de 80 organizaciones sindicales y conformar una conducción unificada encabezada por Vivas.

La unidad

Desde entonces, el dirigente viene impulsando encuentros con distintos gremios del cordón industrial, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y otras expresiones del movimiento obrero, buscando ampliar los espacios de construcción colectiva.

“Tenemos que estar a la altura de lo que nos están reclamando los trabajadores. La unidad que logramos en Rosario tiene que servir para defender cada puesto de trabajo. Hoy necesitamos una CGT con presencia en los conflictos, capaz de coordinar acciones y construir respuestas junto al conjunto del movimiento obrero. Agradecemos a Jorge Sola por recibirnos y por su interés en la realidad de uno de los cordones industriales más importantes del país. Estamos convencidos de que este es un momento que exige la unidad de todos los trabajadores”, sostuvo Vivas.

El encuentro concluyó con la voluntad de seguir avanzando en una agenda de trabajo compartida entre la CGT nacional y la Regional Rosario.

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