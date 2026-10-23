El tiempo en Rosario: la inestabilidad sigue presente antes de otro descenso de temperaturas El fin de semana estará marcado por ráfagas de viento y probabilidad de chaparrones que serán la antesala del ingreso de otro frente frío 23 de octubre 2026 · 22:54hs

La Capital / Archivo Viento con ráfagas, chaparrones y tormentas aisladas, el menú que el tiempo ofrece este fin de semana en Rosario.

Las condiciones meteorológicas en Rosario seguirán siendo inestables durante este fin de semana. El tiempo presentará una variedad de posibilidades que van desde las ráfagas de viento hasta el desarrollo de chaparrones, lluvias y tormentas aisladas que darán paso a un nuevo ingreso de aire frío.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un sábado con una temperatura mínima de 13º y una máxima que llegará a los 21º. La jornada estará marcada por el viento, que llegará con ráfagas desde el sur que podrán alcanzar los 50 kilómetros por hora. Hacia la noche no se descarta la ocurrencia de lloviznas.

Para el domingo, la situación se mantendrá muy similar, con un leve descenso de temperaturas. Con una mínima de 12º y una máxima de 19º, la probabilidad de chaparrones se mantiene vigente para todo el día.

Nuevo descenso de temperaturas La situación cambiará radicalmente el lunes, jornada para la que se espera un marcado descenso en los termómetros: la temperatura mínima será de 6º entre la madrugada y la mañana, aunque con el correr del día la máxima se elevará hasta los 21º.