El tiempo en Rosario: la inestabilidad sigue presente antes de otro descenso de temperaturas

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El Senado de Santa Fe dio la media sanción a la nueva ley contra la violencia de género
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Caso Ivana Garcilazo: "Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores"
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