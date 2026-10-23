Murió Leonardo Cohen Arazi, condenado por los abusos en Independiente.

El relacionista público tenía 55 años y cumplía prisión domiciliaria tras recibir una condena a 10 años por abuso sexual y corrupción de menores

Leonardo Cohen Arazi , el relacionista público condenado a 10 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores en la causa que investigó una red de explotación de juveniles de Independiente , murió este jueves a los 55 años en su departamento del barrio porteño de Palermo, donde cumplía prisión domiciliaria.

El fallecimiento se produjo durante la tarde y, según las primeras informaciones, habría sido consecuencia de causas naturales vinculadas con problemas de salud que arrastraba desde hacía tiempo. Cohen Arazi había atravesado distintas instancias judiciales y recibido el beneficio de la prisión domiciliaria debido a su estado clínico.

El caso por el que fue condenado se originó en 2018, cuando salió a la luz una investigación por abusos contra futbolistas menores de edad que vivían en la pensión de Independiente, en Avellaneda. La causa derivó en detenciones, allanamientos y un proceso judicial que expuso una trama de captación y explotación de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Cohen Arazi era un relacionista público vinculado al ambiente del espectáculo y el entretenimiento nocturno. Su nombre tomó relevancia pública a partir de la investigación judicial que comenzó en marzo de 2018 por los abusos cometidos contra juveniles de Independiente.

En el marco de esa causa, se investigó una red que captaba a jóvenes vulnerables mediante promesas, regalos y dinero a cambio de favores sexuales. La pesquisa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4 de Avellaneda y avanzó a partir de las declaraciones de los jóvenes afectados, algunas de ellas realizadas en Cámara Gesell.

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El relacionista público se presentó ante la fiscalía días después de que el caso tomara estado público. Durante el proceso judicial atravesó períodos de prisión preventiva y excarcelaciones, además de planteos de su defensa relacionados con sus problemas de salud, entre ellos afecciones cardíacas.

Finalmente, recibió una condena a 10 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores. Debido a su estado clínico, la Justicia le concedió la prisión domiciliaria para cumplir la pena.

La investigación por los abusos en las inferiores de Independiente

El caso se conoció a mediados de marzo de 2018, cuando autoridades de Independiente denunciaron ante la Justicia situaciones irregulares que involucraban a futbolistas menores de edad alojados en la pensión del club.

La investigación buscó reconstruir cómo operaba la red y de qué manera se captaba a los jóvenes. Según los elementos reunidos en el expediente, se utilizaban promesas relacionadas con el mundo del fútbol, regalos costosos y sumas de dinero para someter a las víctimas a situaciones de explotación sexual.

La causa tuvo un fuerte impacto en el fútbol argentino y puso bajo la lupa las condiciones de vulnerabilidad de los juveniles que se trasladan desde distintas localidades para formarse en las divisiones inferiores de los clubes.