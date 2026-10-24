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Central y la ilusión que lo motiva: otra final en la que tiene que hacer la parte que le toca

El Canalla abrirá un nuevo capítulo por la anual. Si le gana a Huracán quedará puntero y esperará por os resultados de Boca y Argentinos Juniors

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

24 de octubre 2026 · 06:00hs
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Todos en Central celebran con mucha euforia el gol de Julián Fernández

Leonardo Vincenti / La Capital

Todos en Central celebran con mucha euforia el gol de Julián Fernández, que le dio la victoria en Tucumán.

Pasan los partidos y para Central la historia se repite, es la misma de siempre. Y es lo mejor que puede pasar hoy en Arroyito. La necesidad de ganar en cierta forma condiciona, pero si eso sucede es porque la pelea por el primer puesto en la anual se mantiene intacta. Después de varios partidos en los que estuvo a la altura, esta vez no será la excepción. Huracán es el escollo a sortear, con la particularidad de que estos tres puntos que valen oro los buscará en un Gigante de Arroyito que seguramente empujará, pero también exigirá.

No todo depende de Central, pero este equipo de Jorge Almirón está en condiciones plenas de tirarle toda la presión a sus competidores más importantes. Vaya si es importante el choque contra el Globo. Un triunfo pondría al Canalla en lo más alto de la tabla anual, al menos hasta que jueguen Boca primero y Argentinos Juniors después. Así como tantas otras veces jugó con los resultados puestos de los otros equipos y con la necesidad de ganar para no perderles pisada, en esta ocasión es a la inversa. Es ganar, como siempre, pero a partir de ahí exigir al resto.

Central viene jugando finales desde hace unas cuantas fechas y más allá de algún que otro punto que dejó en el camino, logró acortar la distancia con los de arriba. Por eso hoy la diferencia es de apenas una unidad, con tres encuentros por delante. Lo que no varía es la necesidad. A esta altura un empate podría resultarle condenatorio. Ese bicampeonato de Liga que busca y con el que tanto se ilusiona no le permite un mínimo de relajación.

La motivación del Canalla

Motivación es lo que le sobra hoy al equipo de Almirón. Ya el sólo hecho de ser uno de los candidatos al título es un trampolín importante, pero trae de arrastre ese gran triunfo que viene de lograr en Tucumán, frente a Atlético.

>>Leer más: Central ante Huracán: de los antecedentes que desmoralizan al recuerdo que ilusiona

Gastón Ávila abrió el camino al triunfo de Central ante Atlético Tucumán. Marcó un doblete en el inicio del partido.

Gastón Ávila abrió el camino al triunfo de Central ante Atlético Tucumán. Marcó un doblete en el inicio del partido.

Es más, hay otros argumentos no menores que le sirven de apoyatura. Porque más allá de la turbulencia que debió atravesar en Tucumán luego de ir ganando por dos goles, su andar futbolístico siempre estuvo bastante por arriba que el del Decano.

Ni hablar de lo que había sucedido una semana antes contra Independiente Rivadavia, el por entonces líder de la tabla anual. En ese partido el Canalla mostró su mejor versión futbolística y después lo hizo extensivo, aunque en menor medida, en el próximo partido.

Otro sustento

¿Qué otro sustento tiene? La capacidad goleadora que encontró. Frente a la necesidad de ganar no hay otro camino que haciendo goles y en los dos últimos partidos Central se despachó con ocho.

>>Leer más: Gonzalo Belloso: "Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central"

El escenario no le resulta extraño en lo más mínimo. Es el mismo con el que viene lidiando desde hace un buen tiempo. Cuando Argentinos Juniors vino al Gigante le tenía que ganar y lo hizo; no le dio más que para el empate ante Banfield, pero cuando llegó el turno de Independiente Rivadavia volvió a ponerse en sintonía, lo mismo que en la excursión a Tucumán, donde salió a jugar sabiendo que Boca y el Bicho ya habían ganado.

Campaz define después de una gran maniobra junto a Pizarro. Fue uno de los cinco ante Independiente Rivadavia.

Campaz define después de una gran maniobra junto a Pizarro. Fue uno de los cinco ante Independiente Rivadavia.

Ganar y sentarse en el sillón

Un buen sábado para Central sería mantenerse en la senda del triunfo de cara a un domingo en el que pueda sentarse en un sillón a observar lo que ocurra con la visita de Boca a Independiente. Y aguardar algunos días más (el martes) para ver cómo le va a Argentinos Juniors contra Independiente Rivadavia.

Central no tiene las riendas en la mano, pero sí la capacidad de ejercer la presión que el contexto amerita. Gran parte de lo que suceda de aquí al final de la temporada depende del Canalla. Si gana los tres partidos que le quedan obligará a Boca y Argentinos Juniors a transitar exactamente el mismo camino.

Pero la futurología no cuenta demasiado. El hoy en Arroyito lo es todo. Y ese hoy se llama Huracán. Debe ganar para subirse a lo más alto de la tabla acumulada y después prender velas para que se le den un par de resultados. El sueño está latente, pero Central tiene que cumplir con la parte que le toca.

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