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Violencia digital en el Verbo Encarnado: "Trabajamos de manera seria y prudente"

El colegio rosarino recibió denuncias de al menos dos familias por fotos manipuladas de menores de edad y mantiene una investigación para determinar damnificados y responsables

23 de octubre 2026 · 17:29hs
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El Verbo Encarnado se vio atravesado por una denuncia de violencia digital con alumnos involucrados

El Verbo Encarnado se vio atravesado por una denuncia de violencia digital con alumnos involucrados

Una escuela de Rosario quedó bajo la lupa tras una grave denuncia de violencia digital. Familias de estudiantes del nivel secundario del colegio Verbo Encarnado se presentaron este miércoles por la tarde ante las autoridades y manifestaron que los derechos de sus hijas habían sido vulnerados por compañeros de la institución. La acusación activó un protocolo institucional, que a 48 horas de conocerse, sigue en pleno desarrollo. "Consideramos que hacemos un trabajo muy serio y prudente", señaló a La Capital la hermana Wanda, representante legal de la institución.

Dos familias llegaron el miércoles a la tarde a la puerta del colegio, ubicado en La Paz al 500. Estaba terminando el dictado de clases de la primaria, pero los padres insistieron en hablar de manera urgente con las máximas autoridades del Verbo Encarnado.

"Es la primera vez que estalla esto en Rosario y no sé si en Santa Fe", remarcó Wanda a este medio tras enterarse de "la viralización y manipulación de fotos de alumnas de la institución", en donde es referente legal desde 2019. La hermana hizo hincapié en la falta de consentimiento: "A partir de la ley Ema, la gravedad está determinada desde el momento que no hay consentimiento".

Acciones del Verbo Encarnado

Wanda confirmó que aún se mantienen reuniones con los padres y alumnos para determinar el número de estudiantes damnificadas y quiénes fueron los autores de estas imágenes adulteradas. Por otro lado, señaló que los jóvenes apuntados por los padres denunciantes no están asistiendo al colegio de manera preventiva. Las alumnas afectadas no debieron interrumpir su recorrido escolar.

>> Leer más: Violencia digital en un colegio rosarino: investigan la viralización de fotos falsas de alumnas

Las clases en el barrio República de la Sexta continúan adelante en paralelo con una serie de medidas previstas dentro de la ley Ema, recientemente sancionada para abordar este tipo de casos. "Tenemos que trabajar con el Ministerio de Educación y las familias", reconoció la hermana.

Ante la gravedad del hecho, los directivos del Verbo Encarnado dispusieron la restricción de uso de celulares dentro del establecimiento. Aunque la respuesta de los padres fue dispar, Wanda reconoció malestar en algunas familias por la falta de comunicación con los menores y aclaró: "El colegio Verbo Encarnado propone un trato personalizado de enseñanza, entonces también debe ser particular con cada niño y familia".

Por otro lado, la representante legal aseguró que el colegio venía realizando jornadas de capacitación en torno a la ley Ema, recientemente sancionada, y que las autoridades de la congregación del Verbo Encarnado a nivel nacional están enteradas de la situación y "confiando en el trabajo que hacemos sobre este hecho muy delicado".

El Verbo Encarnado no dejó ni dejará de dar clases a pesar de la denuncia, pero desde la cúpula directiva ya piensan en medidas a corto, mediano y largo plazo, manifestó Wanda, para la "concientización con los niños, adolescentes y los docentes que formamos, también con las familias".

Qué pasó en el Verbo Encarnado

El miércoles, dos familias de la comunidad del Verbo Encarnado se presentaron en el colegio por una denuncia de violencia digital, que consistía en la manipulación y viralización de fotos de alumnas de nivel secundario que fueron tomadas sin su consentimiento.

Fuentes del Ministerio de Educación de Santa Fe le confirmaron a La Capital que un grupo de estudiantes fue apartado por la acusación y dejaron de ir a la escuela desde que recibieron aviso sobre lo sucedido.

>> Leer más: Ley Ema: "Nos preocupa lo que los chicos consumen en internet, pero no lo que construyen"

La institución religiosa y funcionarios de la cartera provincial decidieron organizar reuniones con familiares de los adolescentes involucrados para resolver la situación.

Los propios directivos del Verbo Encarnado recordaron en un comunicado difundido el jueves entre las familias de la institución que el nuevo Régimen Penal Juvenil de Argentina permite la apertura de una causa a partir de los 14 años de edad ante la denuncia de delitos dentro o fuera de entornos digitales. En ese sentido, voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron este viernes que todavía no había registro de medidas vinculadas al caso.

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