La Justicia reveló que en Circunvalación faltan 976 luces y exigió a Nación el mantenimiento

El fallo estuvo acompañado por un informe técnico donde mostró el deterioro en luminaria, crecida de yuyos y daños en la traza nacional recientemente concesionada

La cojueza federal Natalia Martínez ordenó que Vialidad Nacional se haga cargo del mantenimiento de la avenida Circunvalación en Rosario . La sentencia llegó luego de 18 meses de expediente iniciado tras una denuncia del senador provincial Ciro Seias. El informe final encontró 976 luces apagadas o faltantes y drenajes sin limpiar, entre otras anomalías que complican una de las trazas más transitadas en la ciudad.

Desde el Juzgado Nº 2 de Rosario, Martínez apuntó que Vialidad Nacional deberá ejecutar el desmalezamiento, reposición de luminarias, señalización de calzada, bacheo y limpieza de drenajes en toda la traza . Además, programó para mediados de noviembre la entrega de un informe donde el organismo detalle el plan y los funcionarios a cargo de esas tareas, que deberán informar el avance ante el juzgado cada dos meses.

La sentencia de primera instancia llegó el mismo día que Arco Portuario SAU, la nueva concesionaria del Tramo Portuario Norte, que contempla la avenida de Circunvalación, comenzó el desmalezamiento de la traza. "Los concesionarios sabían lo que se venía" , señaló Seias, legislador por el Departamento Rosario e impulsor del recurso de amparo, en LT8.

Seias explicó que Vialidad Nacional "en su poder concedente le debe exigir al concesionario que lleve adelante estos trabajos" y añadió que "ya debe estar estipulado en el contrato" que se adjudicó semanas atrás . El fallo de la juez, para el senador, "es igualmente válido, Vialidad Nacional no se sacó el problema de encima porque es responsable del concesionario que eligió".

En este sentido, el fallo rechazó la postura de Vialidad Nacional que se desligaba de la responsabilidad del mantenimiento y echaba culpas a la anterior concesión. La juez argumentó que el Decreto-Ley 505/58 no la libera de la responsabilidad a Vialidad Nacional a pesar de haber delegado el mantenimiento a un concesionario.

Una pericia demoledora

Según detalla el fallo de la jueza Martínez, el ingeniero Alejandro del Águila Moroni fue el encargado de la pericia central sobre la avenida de Circunvalación. Su trabajo concluyó con una dura advertencia: "Se deben cumplir las normativas y medidas solicitadas para evitar daños a personas que desarrollan actividades, a terceros y bienes públicos y privados".

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

En su trabajo expuso que, en los más de 30 kilómetros de la traza, había 976 luminarias apagadas o faltantes, también que en varios tramos el propio perito no podía ver los tableros por la falta de luz. “Se observa el riesgo por falta de iluminación en lugares de la traza, por falta de reposición de luminarias o directamente por corte de energía en algunas zonas, según me informaron durante la recorrida, por sobrecarga de la fuente de alimentación o debido a la falta de tableros eléctricos, por ejemplo, entre Oroño y Lagos", señaló el ingeniero Del Águila Moroni en el informe.

Además, el ingeniero se encontró con guardarraíles tapados por la vegetación, señalética con un 95% sin reflectividad, drenajes obstruidos y baches sin reparar. Con esta información, la jueza concluyó que la ruta no reúne condiciones mínimas de seguridad.

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Seias hizo especial hincapié en los drenajes tapados en el marco de un fenómeno de El Niño y los cambios abruptos de temperatura y condiciones en el tiempo. El informe del ingeniero detalló: “A lo largo de toda la autopista, se observa al momento de la pericia la falta de limpieza en la gran mayoría de los drenajes y canales, que no solo genera anegamientos al impedir que el agua fluya sino que, además, son banco de vectores como mosquitos y roedores como dengue, que transmiten peligrosas enfermedades chikungunya o paludismo".

El peligro en la Circunvalación

Uno de los puntos centrales de la sentencia de Martínez es que obliga a Vialidad Nacional a cumplir la Ley de Tránsito y a advertir públicamente a los conductores sobre los peligros existentes mediante carteles en toda la traza y campañas en redes sociales, radio y televisión.

"Por primera vez se piden nombre y apellido de los funcionarios que están a cargo de llevar estas tareas. El Estado nacional tendrá que reconocer, ante todos, que la Circunvalación es peligrosa", concluyó Ciro Seias.