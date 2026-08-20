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Folclore y música popular, en un recorrido en sintonía con la gastronomía

Los cantautores rosarinos Yanina Bolognese y Nahuel Farías actuarán este viernes, desde las 20.30, en el marco del ciclo Riviera Live Music, en San Lorenzo 1460

20 de agosto 2026 · 12:20hs
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Bolognese y Farías abren su laboratorio creativo este viernes en Riviera Live Concert

Bolognese y Farías abren su laboratorio creativo este viernes en Riviera Live Concert

Este viernes, a las 20.30, se presentarán Nahuel Farías y Yanina Bolognese, dúo de cantautores de Rosario que se reúne para compartir sus canciones en un formato que combina voz, guitarra y piano. Lo harán en el marco del ciclo Riviera Live Music, en San Lorenzo 1460.

Se trata de un espacio que propone un recorrido musical en formato acústico donde en cada fecha se presenta una propuesta artística diferente en armonía con la gastronomía y el clima propio de cada encuentro.

En un encuentro íntimo y cercano, Farías y Bolognese abren su laboratorio creativo con una mirada sensible, potente y genuina, abordando un repertorio de folklore y música popular.

Los integrantes del dúo

Nahuel Farías es músico, cantautor e intérprete, forma parte de la escena rosarina del folklore contemporáneo y la canción emergente. La voz y la guitarra son sus principales herramientas expresivas, desde las que construye un lenguaje propio.

Fue ganador del Premio Mejor Intérprete en el Festival Folclórico en la Patagonia 2023 (Punta Arenas, Chile), junto a Natacha Gattarello. Su disco Así como alumbrar, realizado junto a Yara Dúo, recibió el reconocimiento a Mejor Álbum Folklore en los Premios Rosario Edita 2022.

>> Leer más: Jazz en Rosario: Gustavo Telesmanich presenta "Pulsión" en el ciclo Riviera Living Jazz

Actualmente presenta su material solista junto a La Ventolera, una formación que fusiona raíz folklórica, canción y trova en una propuesta escénica que incorpora intervenciones de danza. Además, desarrolla una labor pedagógica a través de talleres grupales y clases particulares de música.

Yanina Bolognese es cantautora, pianista, compositora y docente. Desarrolla su carrera solista y forma parte de Sauce Rojo, dúo de folclore y tango con el que editó tres discos y varios sencillos, además de integrar la Orquesta de Señoritas, proyecto dedicado al tango.

Actualmente se encuentra grabando su primer material discográfico solista, con el piano y la voz como ejes de una propuesta que integra la tradición tanguera, ritmos folclóricos y recursos de la música clásica para construir un universo sonoro propio.

Sus composiciones exploran distintos estados emocionales a través de letras que combinan lo poético y sensible con lo cotidiano, lo irónico y lo absurdo. Egresada de la Universidad Nacional de Rosario en Piano y Composición, amplió su formación en Italia, Suiza y Buenos Aires gracias a las becas Martha Argerich y Mozarteum Argentino.

Como cantante se formó con diversas maestras, entre ellas Ariadna de Naxos y Sandra Corizzo. Fue ganadora del segundo premio en el Concurso Canción Feminista de la UNAM (México). Actualmente se desempeña como docente de piano en el Profesorado de Música “Carlos Guastavino” y en cátedras vinculadas al tango.

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