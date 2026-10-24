Qué ver en plataformas de streaming este fin de semana

Con el fin de semana llega el tan esperado momento de echarse en el sillón a ver alguna serie o película. Pero, sin dudas, esta no es una elección sencilla. Entre tantas plataformas y tantos estrenos, es difícil seguirle el hilo al streaming .

Encontrar una producción que realmente atrape y convenza a veces se vuelve una misión. Por eso, vale la pena conocer algunas de las historias que mantienen a cientos de usuarios fascinados. A continuación, algunas recomendaciones que los usuarios están aprovechando en streaming.

Este film de drama y suspenso está protagonizado por Anne Hathaway y Michaela Coel , y dirigido por David Lowery. “Mother Mary” combina el thriller psicológico con la música , la moda y elementos sobrenaturales para meter a los espectadores en una historia oscura y dramática.

“Antes de su gran regreso, una estrella pop debe enfrentar los demonios de su pasado al reencontrarse con la amiga que la ayudó a forjar su carrera”, adelanta su sinopsis.

“Masterplan” - Prime Video

Stanley Tucci, Victor Belmondo y Simona Tabasco protagonizan este film de acción, suspenso y un toque de comedia. La dirección está en manos de Thomas Vincent.

“Cuando un ladrón legendario decide robar la Mona Lisa, recluta a dos jóvenes desconocidos para que lo ayuden: Chiara, una experta cibercriminal italiana y Jay, un especialista en explosivos francés. Y luego les revela que es el padre de ambos. Envueltos en una caótica reunión familiar, deben aprender a trabajar juntos sin matarse entre sí para lograr el robo del siglo”, anuncia su sinopsis.

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“Lo dejamos acá” - Netflix

“Lo dejamos acá” es la nueva la película argentina con Ricardo Darín y Diego Peretti. Bajo la dirección de Hernán Goldfrid (“Tesis sobre un homicidio”), este thriller psicológico promete romper esquemas, cuestionar la ética y analizar los límites de la psicología.

El film cuenta la vida de un pragmático psicoanalista (Darín) que comienza a incursionar en procedimientos alternativos con sus pacientes, impulsado por la pérdida de fe en sus métodos tradicionales. Sobrepasando todos los límites, el psicólogo conseguirá resultados positivos pero su exitosa táctica se complicará cuando se cruce con un escritor (Peretti) que busca su ayuda para destrabar un fuerte bloqueo creativo del que es víctima.