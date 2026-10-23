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"Charly por Charly": Netflix anunció la llegada de un documental de Charly García

En el día de su cumpleaños, la plataforma de streaming anunció que el músico contará su propia historia en una producción hecha en Argentina

23 de octubre 2026 · 14:09hs
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Charly García contará su propia historia en un documental de Netflix

Charly García contará su propia historia en un documental de Netflix

“Ahora sí”, se lo escucha decir a uno de los artistas más influyentes de la música argentina. Ahora sí llega el momento de contar su propia historia en un documental. Tal como anunció en su pequeño adelanto, Netflix presenta “Charly por Charly” una producción donde será el mismo Charly García quien narrará su vida delante de la cámara.

En el día de su cumpleaños número 75 fue Charly el que le hizo un enorme regalo a sus fanáticos, con la posibilidad de repasar junto a él los momentos más destacados de su vida y carrera. Según compartió Netflix en sus canales, el documental protagonizado por la emblemática figura del rock nacional se encuentra en etapa de producción y solo se pudo saber que llegará “próximamente”, sin especificaciones de posibles fechas por el momento.

“Compositor, músico y referente indiscutido de la cultura nacional, Charly marcó un antes y un después en la música argentina con una trayectoria que atraviesa generaciones y una obra que trascendió los escenarios hasta convertirse en parte de la identidad del país. El proyecto repasará su historia y explorará el impacto de un artista que, a lo largo de las décadas, dejó una huella imborrable”, compartió Netflix en un comunicado de prensa.

>>Leer más: Charly García cumple 75 años: salió a saludar a los fanáticos que fueron a su casa

El documental estará dirigido por Alejandro Hartmann, quien señaló que para él, “el desafío de contarlo a él y a su obra es un sueño hecho realidad”. El director contó: “Desde chico, Charly y su música son parte de mi vida. Retratarlo es el desafío más alucinante que puedo imaginar. La música de Charly se oye una y otra vez; incluso suena sola en la cabeza, sin necesidad de oírla. Solo los verdaderos clásicos pueden lograr eso”

>>Leer más: La carta de Fito Páez a Charly García en su cumpleaños: "Una de las personas que más amo"

Además, contará con la producción de Haddock Films, cuya directora, Vanessa Ragone, comentó: “Producir un documental sobre la figura que considero más icónica de la música nacional, cuya obra ha sido y es la banda sonora de mi vida, es una oportunidad extraordinaria”. “Es un orgullo y una responsabilidad inmensa”, aseguró.

La leyenda del rock cumple 75 años y sus fanáticos se acercaron a saludar

Charly cumple 75 años este viernes 23 de octubre y sus fanáticos volvieron a reunirse frente al edificio donde vive, en la esquina de Coronel Díaz y avenida Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires. Como ocurre cada año, los seguidores del músico esperaron la llegada de su cumpleaños con canciones, carteles y mensajes dedicados a uno de los artistas fundamentales del rock argentino.

La vigilia convocó a personas de distintas edades que llegaron con banderas, muñecos, fotografías y carteles alusivos al músico. Algunos exhibieron tatuajes con su rostro y otros usaron máscaras que reproducían sus rasgos. La vereda se transformó en un punto de encuentro atravesado por la música y el reconocimiento a su trayectoria. Por su parte, el artista salió agradecido a saludarlos.

La fachada y los vidrios del lugar se llenaron de dedicatorias, dibujos, flores y mensajes escritos a mano. Entre los carteles podían leerse frases como “Esquina Charly García” y “Homenaje al artista fundamental de la música argentina”.

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