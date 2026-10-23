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Dos campeones del Turismo Carretera se brindaron con el público en el centro de Rosario

Mariano Werner y Norberto Fontana hicieron las delicias del público tuerca en la estación de servicio de Córdoba y bulevar Oroño. Rosario respiró Turismo Carretera

23 de octubre 2026 · 21:52hs
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Mariano Werner

Mariano Werner, Norberto Fontana y la actividad en Oroño y Córdoba, con la pasión de la gente que despierta el Turismo Carretera.

Rosario es fútbol, de eso no hay ninguna duda. Pero tiene un espíritu tuerca indudable que explotó con la presencia del Turismo Carretera. Un día antes de que los autos giren en el Fangio, hubo mucha actividad, como en un parque Independencia explotado. Y además, en distintos lugares hubo presentación de pilotos, como en la estación de servicio de Córdoba y bulevar Oroño, donde dos campeones hicieron las delicias del público: Mariano Werner y Norberto Fontana.

La multitud que copó el parque Independencia desbordó todos los pronósticos y apenas pudo hacerse la recorrida por bulevar Oroño, ya que los autos finalmente prendieron sus motores y por razones de seguridad anduvieron a paso de hombre.

>> Leer más: Qué dijeron los responsables de que el TC vuelva a Rosario y el ganador en la última de San Nicolás

Cerca de ahí, en la estación de servicio Shell de Córdoba y Oroño, la empresa Azul Combustibles organizó otra movida donde presentaron dos pilotos emblemáticos: nada menos que el ex Fórmula 1 Norberto Fontana, además campeón en 2007, y el tricampeón ídolo de Ford, Mariano Werner. Además de Nicanor Santilli Pazos, compañero del entrerriano pero en TC Pista.

Ahí se sacaron fotos con los fans, participaron de los sorteos y las actividades en el simulador instalado en la playa, y hablaron también de lo que esperan de la carrera en Rosario.

Una réplica del TC para el deleite de los fanáticos.

Una réplica del TC para el deleite de los fanáticos.

Qué dijo Mariano Werner ante los fans

"El clima no va a molestar el sábado pero tal vez sí el domingo. Espero no ocurra porque van a sufrir sobre todo el público", dijo Werner.

El entrerriano repasó que "me tocó ganar en la primera fecha de la Copa de Oro en San Luis y abandoné en San Nicolás, así que en Rosario debo descontar puntos. Trabajamos mucho y espero se vea reflejado en la pista y nos acompañe también la suerte".

"El circuito de Rosario es muy demandante para hacer la vuelta perfecta, con un primer curvón tremendo muy veloz y después una parte muy lenta. Permanentemente se va doblando, exigiendo la transmisión y el freno. Me tocó ganar en la vuelta en 2011 y ser campeón en el Turismo Nacional. Todas cosas buenas que me cargan de energía", recordó.

>> Leer más: Caravana tuerca en Rosario: los autos del Turismo Carretera acelerarán en el parque Independencia

Y qué dijo Norberto Fontana

"Vengo del parque Independencia que fue una locura y estoy contento ahora de estar acá. Les agradezco a todos la presencia. Vine con el TC en el 2019 y gané en otras categorías. Es una gran plaza Rosario, los esperamos en el autódromo", dijo con una sonrisa el Gigante de Arrecifes.

Ismael Marcón, el anfitrión, y representante de la estación Shell, también dio su parecer: "Somos auspiciantes de Werner y Fontana y fue un orgullo que estuvieran aquí. Los clientes y la gente que pasó lo disfrutaron mucho, les regalamos gorras, remeras y entradas, así que fue un gran evento".

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