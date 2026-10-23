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Rosario Central vs. Huracán por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

El Canalla enfrentará al Globo en el Gigante de Arroyito con la pelea por la tabla anual como objetivo. Detalles y estadísticas del partido

23 de octubre 2026 · 15:22hs
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Rosario Central recibirá a Huracán por la 14ª fecha del torneo Clausura 2026.

Rosario Central recibirá a Huracán por la 14ª fecha del torneo Clausura 2026.

Rosario Central recibirá a Huracán en el estadio Gigante de Arroyito por la 14ª fecha del torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Globo de este sábado por la noche.

A qué hora juegan Central vs. Huracán

El partido correspondiente a la zona B entre Central y Huracán será este sábado 24 de octubre, desde las 21.30, en el Gigante de Arroyito con el arbitraje principal de Yael Falcón Pérez, mientras que Yamil Possi estará en el VAR.

Dónde ver Central vs. Huracán

La transmisión del encuentro entre el Canalla y el Globo será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre Central y Huracán fue derrota 3 a 1 del Canalla en Parque Patricios.

El último enfrentamiento entre Central y Huracán fue derrota 3 a 1 del Canalla en Parque Patricios.

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Posibles formaciones de Central y Huracán

Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Alan Rodríguez o Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano o Franco Ibarra, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copettti. DT: Jorge Almirón.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Rodrigo Fernández Cedrés, Facundo Waller; Oscar Cortés, Leonardo Gil, Facundo Kalinger; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

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