La viralización de fotos falsas de alumnas del Verbo Encarnado no es un caso aislado. En distintas instituciones del país se conocieron denuncias similares. Hubo un caso que llegó a instancia judicial y un estudiante que será llevado a juicio

Violencia digital en escuelas: una problemática que se extiende y en Santa Fe aborda la ley Ema.

a CLa denuncia por viralización de fotos falsas de alumnas del Colegio Verbo Encarnado de Rosario volvió a poner en agenda una problemática que en el último tiempo afectó a varias instituciones escolares del país. La manipulación con inteligencia artificial y difusión de imágenes de adolescentes derivó en otros casos en causas penales y desde el gobierno nacional presentaron una guía para prevenir situaciones similares. En la provincia de Santa Fe, la reciente aprobación de la ley Ema, también aprobada en el Concejo de Rosario, propone el abordaje integral de la violencia digital .

En el caso particular de Rosario, conocido este viernes, la institución restringió el uso de celulares y suspendió a los estudiantes acusados. Pero a nivel general este fenómeno excede el ámbito escolar y, por ejemplo, en Córdoba un estudiante de 19 años fue imputado en una causa judicial.

En los últimos días, otro caso generó conmoción en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, donde se investigó a adolescentes por la presunta creación y difusión de imágenes sexuales falsas de alumnas. Hubo allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y medidas para evitar el contacto entre los estudiantes investigados y las denunciantes.

Violencia digital en Rosario

El alerta en el Colegio Verbo Encarnado, ubicado en La Paz al 500, se conoció esta semana cuando las autoridades fueron advertidas de que circulaban imágenes de alumnas de nivel secundario obtenidas sin su consentimiento. La institución analiza si se utilizaron herramientas de inteligencia artificial para modificar fotografías y producir deepfakes: imágenes manipuladas que pueden parecer reales.

A partir de la situación, la institución decidió apartar a los estudiantes señalados mientras el Ministerio de Educación provincial organizó reuniones con las familias. Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que por el momento no hubo medidas tomadas desde alguna unidad fiscal.

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Entre las medidas adoptadas, el colegio dispuso que los teléfonos celulares permanezcan guardados durante la jornada escolar y aplicó la ley Ema, recientemente sancionada en Santa Fe para abordar situaciones de violencia digital. La institución advirtió que la difusión de fotos íntimas sin permiso, el hostigamiento y la manipulación digital no pueden tratarse como simples bromas entre adolescentes.

Una problemática nacional

El antecedente judicial más relevante es en la provincia de Córdoba. La situación se conoció cuando un alumno del Instituto Superior de Comercio Manuel Belgrano utilizó técnicas de intercambio de rostros para colocar las caras de sus compañeras sobre cuerpos desnudos y publicar el resultado en páginas pornográficas. Las adolescentes, de entre 15 y 16 años, quedaron expuestas a contactos de desconocidos y sufrieron consecuencias psicológicas. En marzo de 2026 se confirmó que el joven, que entonces tenía más de 20 años, iría a juicio por lesiones graves calificadas por violencia de género.

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En los últimos días, en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, una denuncia por imágenes sexuales falsas generadas con IA involucró a estudiantes de un colegio privado y derivó en protestas de alumnos y familiares. La investigación avanzó con tres allanamientos y el secuestro de celulares y otros dispositivos para determinar cómo se produjeron y distribuyeron los archivos.

En San Justo, Santa Fe, en tanto, se investigó a un adolescente de 14 años por la presunta manipulación y difusión por WhatsApp de imágenes falsas de seis compañeras.

En los tres escenarios, las escuelas tuvieron que afrontar una situación que combina la circulación masiva de contenidos, la convivencia entre víctimas y señalados y la necesidad de garantizar la continuidad de las clases.

Ley Ema en Santa Fe

En agosto pasado, Rosario adhirió a la ley Ema, la norma provincial que creó el primer sistema integral del país para la prevención y el abordaje de la violencia digital en el ámbito educativo. El Concejo Municipal aprobó un proyecto para que la Municipalidad de Rosario incorpore sus lineamientos, contenidos y materiales de formación a las políticas locales destinadas a proteger a niñas, niños y adolescentes.

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La Ley Ema define como violencia digital a toda conducta cometida, instigada o agravada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación que tenga como objetivo provocar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales. Entre las conductas contempladas se encuentra la difusión no consentida de material íntimo, una de las formas de violencia digital que puede afectar especialmente a adolescentes.

La norma provincial lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que murió en agosto de 2024 luego de la difusión no consentida de videos íntimos entre estudiantes de su escuela. La historia de Ema fue el punto de partida para una lucha familiar que terminó impulsando la sanción de la legislación provincial.

Guía desde Nación y Unicef

El mes pasado, el Ministerio de Justicia de la Nación y Unicef presentaron la guía "Cuando las pantallas hablan", destinada a orientar a chicos, chicas y adultos ante situaciones de ciberacoso, grooming y difusión no consentida de imágenes. El material incluye los contenidos sexuales creados o modificados mediante inteligencia artificial y remarca que la responsabilidad recae en quien genera o difunde el material sin permiso, no en la persona cuya imagen fue utilizada

Entre las principales medidas de prevención y actuación se encuentran:

- No compartir ni reenviar las imágenes. Aunque lleguen a un grupo privado o se presenten como una broma, cada reenvío amplía la exposición y el daño.

- Guardar pruebas de manera segura. Conservar enlaces, nombres de usuario, fechas, mensajes y capturas que permitan documentar lo ocurrido, sin volver a distribuir el contenido. Si involucra a menores, evitar descargarlo o reproducirlo innecesariamente y pedir orientación sobre cómo preservar la evidencia.

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- Escuchar y acompañar sin culpabilizar. Las víctimas deben poder contar lo ocurrido a una persona adulta de confianza sin temor a ser castigadas, cuestionadas por sus fotografías originales o responsabilizadas por la circulación.

- Denunciar y pedir la remoción del contenido. Se puede reportar la publicación en la plataforma donde aparece y acudir a las autoridades competentes para que evalúen las medidas correspondientes.

- Intervenir desde la escuela. Es necesario activar protocolos, garantizar la privacidad de las personas afectadas, evitar nuevas situaciones de hostigamiento y ofrecer acompañamiento psicológico y pedagógico.

- Trabajar sobre el consentimiento y la responsabilidad digital. La prevención requiere hablar de violencia de género, respeto por la intimidad, manipulación mediante IA y consecuencias de producir o difundir contenido sin autorización.