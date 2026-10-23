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Central: la lista de concentrados llegó con el regreso de uno de los pilares del equipo

Almirón incluyó a Franco Ibarra para el crucial choque ante Huracán y el esquema Canalla dependerá de su inclusión o no en la nómina final

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

23 de octubre 2026 · 20:47hs
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Franco Ibarra no viajó a Tucumán por una molestia en el aductor. En Central

Leonardo Vincenti / La Capital

Franco Ibarra no viajó a Tucumán por una molestia en el aductor. En Central, todos quieren su regreso.

En la previa de un partido clave por la pelea en la tabla anual, hay una buena noticia en el mundo Central. La lista de concentrados que dio a conocer Jorge Almirón tiene un solo cambio en relación a los que viajaron a Tucumán y ese jugador que aparece es nada menos que un titular indiscutido.

Habrá que esperar hasta una hora antes del partido para conocer la formación de Central que enfrentará a Huracán, pero lo que sí es un hecho es que entre los 23 convocados apareció Franco Ibarra, ausente en el último partido.

El volante central Canalla no viajó a Tucumán el fin de semana pasado por una sobrecarga en el aductor y fue el futbolista que estuvo en la mira de todos, por la importancia que tiene en esta estructura del equipo de Almirón.

La presencia de Franco Ibarra implicaría más capacidad de marca en el anillo central.

La presencia de Franco Ibarra implicaría más capacidad de marca en el anillo central.

Ibarra firmará planilla

El técnico incluyó a Ibarra entre los citados, que son 23, lo que indica que sí o sí firmará planilla. Se verá en su momento si regresa a la titularidad o si ocupará un lugar en el banco de relevos. Es el único jugador del plantel que tiene cuatro amarillas.

>> Leer más: Central ante Huracán: de los antecedentes que desmoralizan al recuerdo que ilusiona

Probablemente, de la inclusión o no de Ibarra dependa el esquema que utilice Almirón. Si juega, podría verse un equipo similar al que actuó contra Independiente Rivadavia, con tres volante y tres delanteros. Alan Rodríguez sería el interno por derecha, mientras que Vicente Pizarro iría a la izquierda.

Si Ibarra no aparece desde el arranque, el equipo podría ser el mismo que el actuó contra Atlético Tucumán, con Giovanni Cantizano y con un 4-2-3-1 muchas veces utilizado por Almirón.

Giovanni Cantizano viene de ser titular, pero su continuidad estaría sujeta al regreso de Franco Ibarra.

Giovanni Cantizano viene de ser titular, pero su continuidad estaría sujeta al regreso de Franco Ibarra.

Los concentrados en Central

El único cambio que hay en la lista de concentrados es el ingreso de Franco Ibarra por el juvenil Paolo Giaccone. Los 23 que citó el técnico Canalla son: Jeremías Ledesma, Damián Fernández, Emanuel Coronel, Elías Verón, Gastón Ávila, Juan Giménez, Juan Cruz Komar, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Sebastián Zaracho, Agustín Sández, Alexis Soto, Vicente Pizarro, Alan Rodríguez, Franco Ibarra, Ángel Di María, Julián Fernández, Jaminton Campaz, Giovanni Cantizano, Franco Cervi, Tomás Badaloni, Enzo Copetti y Marco Ruben.

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