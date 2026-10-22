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El Gobierno de Santa Fe cerró una histórica compensación de deudas con la Nación

A través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, la provincia percibió en efectivo $110 mil millones a cuenta del déficit previsional 2026. Se saldó con parte del adelanto de coparticipación por $400 mil millones que recibió de la Nación

22 de octubre 2026 · 20:36hs
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El ministro de Economía

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó el "mecanismo inédito" que se acordó para cobrar acreencias con la Nación.

El Gobierno de Santa Fe percibió en efectivo $ 110.000 millones correspondientes al aporte de la Ansés a cuenta del déficit previsional de 2026. El acuerdo se instrumentó mediante el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (Reor), que permite compensar deudas entre la provincia y el Ejecutivo nacional. Para saldar las obligaciones reconocidas, se utilizó parte del adelanto de coparticipación de $ 400.000 millones que había recibido Santa Fe.

Con este mecanismo, la provincia solo deberá devolver durante este año el 22,5 % del adelanto, equivalente a $ 90.000 millones. De los $ 310.000 millones restantes se resta un crédito neto de $ 142.742 millones a favor de Santa Fe y el saldo remanente podrá cancelarse en cuotas -con una tasa de interés del 1,25 mensual- o compensarse con otros créditos que Santa Fe tenga a su favor. El acuerdo también abrió nuevas instancias de negociación para resolver obligaciones pendientes entre ambas jurisdicciones.

Compensación histórica

De esta manera, Santa Fe concretó la mayor compensación por déficit previsional de su historia y obtuvo en efectivo los fondos correspondientes a 2026. “Lo que logramos es muy importante y conveniente para la provincia por múltiples razones”, destacó el ministro de Economía de la Provincia, Pablo Olivares. Y enumeró: “Por un lado cobramos en dinero acreencias que nos debía el Estado nacional; por otro lado, porque es la primera vez que cobramos por adelantado aportes a cuenta del déficit de la Caja de Jubilaciones, y de esa forma apuntalamos el objetivo que nos pidió el gobernador Maximiliano Pullaro de cuidar la Caja de todos los jubilados provinciales y no tener que transferirla a la Ansés, con lo que eso implica. Y finalmente, porque construimos un mecanismo inédito”.

Para el titular de Economía, “más allá de los tecnicismos de los procedimientos, lo que hemos logrado es que el gobierno nacional nos mande primero los fondos y de ahí ir descontando lo que nos deben”, resumió.

Acuerdo general

El acuerdo incluyó, además, el reconocimiento de $ 54.869 millones por la compensación del Consenso Fiscal, correspondientes al período comprendido entre 2023 y junio de 2026, y de otros $ 2.613 millones vinculados al Acuerdo Marco de Colaboración en Materia de Obras Públicas de Vivienda.

En total, las acreencias netas compensadas fueron de $ 142.742 millones, compuestas por el aporte de la Ansés a cuenta del déficit Caja de Jubilaciones provincial 2026 ($ 110.000 millones), el ajuste compensación Consenso Fiscal años 2023 a junio 2026 ($ 54.869 millones) y el acuerdo Marco de Colaboración en Materia de Obras Públicas de Vivienda ($ 2.613 millones).

El Club de París

Por parte del gobierno nacional se incluyó el saldo convenio de subpréstamo de una operatoria con el Club de París del año 1997 ($ 24.740 millones). Se trata de una opetación concertada en 1997 con el Banco de Comercio Exterior de Japón. Una ley provincial autorizó entonces a la Nación a descontar ese monto de los fondos de coparticipación que le correspondían a la Provincia. En 2014 y 2022, el gobierno nacional renegoció la deuda con ese grupo de acreedores y, como resultado, se determinó el monto que adeudaba cada provincia que participó oportunamente del préstamo.

Tras descontar los $ 90.000 millones que la provincia devolverá durante este año, y luego de las compensaciones, quedará un saldo de $ 167.258 millones del adelanto, que podrá pagar en cuotas desde el año próximo a una tasa muy por debajo de la inflación, o incluirlo en futuras compensaciones. Para eso, podrán considerarse otros créditos provinciales contra el gobierno nacional, como los vinculados al alojamiento de presos federales y las deudas de la Ansés compensación del deficit de previsional de la Caja de Jubilaciones de la provincia.

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