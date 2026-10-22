No frena la caída de los bonos y el riesgo país superó los 700 puntos

Las dudas sobre la actividad económica y el programa financiero se sumaron a la volatilidad internacional. El secretario de Finanzas de la Nación dijo que “hay castigo de más" por parte del mercado

El riesgo país, que había coqueteado con los 400 puntos a mediados de julio, subió 74% en los últimos tres meses. Los bonos argentinos sufren un duro castigo.

Los bonos soberanos en dólares profundizaron su racha bajista y llevaron el riesgo país por encima de los 700 puntos básicos. A la debilidad que arrastran los activos argentinos por las dudas del mercado sobre las perspectivas del programa económico y el escenario político de cara a 2027, se sumaron en la rueda del jueves las renovadas preocupaciones de los inversores globales por la tensión bélica en Medio Oriente y los resultados financieros de empresas tecnológicas.

Los títulos Globales, emitidos bajo jurisdicción neoyorkina, cayeron hasta 0,6% en Wall Street y acumulan bajas de hasta 7,5% en el último mes. Los Bonares, de legislación argentina, perdieron hasta 0,9% en la jornada. Así, el riesgo país sumó presión y saltó 4,2%, a 709 unidades.

El miércoles, el indicador elaborado por el banco JP Morgan había llegado a tocar los 710 puntos básicos durante la rueda, aunque luego recortó su avance hasta lo 674 puntos básicos en los que cerró. En la rueda del jueves, la presión del contexto internacional adverso retroalimentó la fragilidad propia de los activos argentinos, que vienen castigados desde fines de julio por una ola de ventas. El riesgo país, que había coqueteado con la posibilidad de perforar el piso de 400 puntos básicos a mediados de julio, repuntó en los últimos tres meses 74% hasta el nivel actual.

El mercado se tensó al compás de la incertidumbre creciente sobre el programa financiero de 2027 y sobre el escenario político de cara a las elecciones presidenciales, que se agudiza a medida que los dato de la economía real se tornan más negativos. El dato de actividad económica de agosto que brindó el Indec enfrió todavía más los ánimos de los inversores. Estadísticamente, la economía quedó a las puertas de una recesión técnica.

“La paradoja es que el Banco Central puede continuar comprando dólares y sostener cierta estabilidad cambiaria pero los bonos pueden seguir bajo presión si los inversores no perciben una solución estructural al problema de financiamiento”, señaló Martín Mazza, director de MM Investments.

Compras y cobertura

De hecho, la autoridad monetaria incrementó su ritmo de compras de dólares, pese a que la demanda de cobertura continuó presionando sobre el mercado cambiario. Adquirió u$s 61 millones, y elevó a u$s 228 millones el saldo positivo de la semana. Las compras acumuladas durante octubre alcanzaron los u$s 1.210 millones.

Sin embargo, las reservas internacionales brutas retrocedieron u$s 59 millones y cerraron en u$s 50.166 millones, a pesar de las compras oficiales y de un contexto internacional favorable para la valuación de buena parte de sus activos.

La recuperación de la demanda de cobertura continuó trasladándose al tipo de cambio, que registró su quinta suba consecutiva en el segmento mayorista y cerró en $ 1.528, con un avance del 0,13%. Aunque el movimiento diario fue moderado, la cotización acumula un incremento de $ 10 en lo que va de la semana, frente al aumento de apenas un peso registrado durante toda la semana anterior.

El presidente Javier Milei admitió que la foto de la economía “es horrible” y que “los indicadores no están dando tan bien como antes”. Pero aseguró que “la película es la mejor de la historia”.

Por las dudas, la senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich volvió a tomar distancia del Poder Ejecutivo. “No nos puede pasar lo del 2025, cuando quedamos atados a Scott Bessent”, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent. El año pasdo, a horas de las elecciones legislativas, el funcionario norteamericano intervino en el mercado cambiario argentino a través de una línea de préstamo swap que le permitió vender dólares y recuperarlos con intereses pocos días después.

Municiones

El secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Federico Furiase, aseguró que el mercado convalidó “un castigo de más” con el riesgo país local. Además dijo que el Gobierno cuenta con muchas municiones para evitar la volatilidad de tasas y cambiarias el año que viene. Al respecto sostuvo que “no habrá pesos para correr al dólar”.

“El BCRA compro u$s15.000 millones de dólares dentro del esquema de bandas y sin devaluar”, expresó, y opinó que el esquema es sólido con el tipo de cambio a la baja. “No hay un indicador que hable de atraso cambiario”, definió. Sobre el indicador que mide el J.P Morgan agregó que “está desacoplado y castigado”.

Al referirse a las valuaciones actuales de los bonos, sostuvo que para “2027 el mercado va a incorporar un riesgo país de 250 puntos básicos”, pero advirtió que de cara al año siguiente las expectativas sufren una distorsión. Según el analista, para “2028 salta la probabilidad de default al 25% por riesgo político y mercado internacional”, una lectura que calificó de desmedida: “Está recontra exagerada por las municiones que tiene el gobierno y el impacto de las reformas estructurales”.

Aclaró que “el programa financiero está completamente cerrado y que incluye u$s 5.000 millones de colocar en el mercado local”, además dijo que en caso de necesitarlo que puede “usar un tramo del swap con China para refinanciar o pagar los vencimientos”.