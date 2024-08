Los estrenos de septiembre en Netflix: Di María, Emily in Paris y una comedia nacional

Comienza un nuevo mes y, como de costumbre, Netflix traerá una batería de estrenos para sus usuarios. Habrá ofertas para todos los gustos , desde el documental de Ángel Di María, pasando por la segunda parte de la cuarta temporada de “Emily in Paris” hasta una desopilante comedia argentina.

Netflix: "Los peores ex del mundo" explora en 4 episodios el lado oscuro de las relaciones

Estos son solo algunas de las sugerencias de los estrenos de septiembre en Netflix. A continuación, una descripción de las más destacadas, seguido a una lista completa de las nuevas producciones que llegan a la plataforma.

Estrenos en Netflix

“La pareja perfecta”, 5 de septiembre

Con el protagonismo de Nicole Kidman, este thriller llegará a Netflix a comienzos de septiembre. En “La pareja perfecta”, la exitosa actriz de “Big little lies” se pondrá en la piel de una madre cuyo hijo está a punto de casarse. Aunque no está muy contenta con la novia de su hijo, interpretada por Eve Hewson, el personaje de Kidman no escatimará en gastos para organizar la boda perfecta.

No obstante, todo cambia cuando se produce un misterioso asesinato que sacude a la familia. La producción contará con seis capítulos y se podrá ver a partir del 5 de septiembre.

“Ángel Di María: Romper la pared”, 12 de septiembre

A mediados de mes se estrenará el documental sobre la vida de Ángel Di María. La producción recorre su historia y busca explicar qué implica que el delantero rosarino tuvo que “romper la pared”, tanto en el fútbol, como en su vida personal.

El futbolista, que empezó en El Torito y terminó conquistando los máximos galardones nivel mundial, tuvo una carrera signada por las adversidades. Múltiples lesiones, el ataque de la prensa y las exigencias del deporte de élite hicieron que el recorrido del ex Rosario Central no fuera fácil. El documenta, compuesto por tres episodios, que narra toda su carrera podrá disfrutarse a partir del 12 de septiembre en el streaming de la N roja.

“Emily en París 4”, 12 de septiembre.

Este 12 de septiembre llegará a Netflix la segunda parte de la cuarta temporada de “Emily in Paris”. Una vez más, el personaje interpretado por Lilly Collins vivirá aventuras en la capital francesa, donde intentará desarrollar su carrera profesional, pero, al mismo tiempo, encontrar el amor.

“Envidiosa”, 18 de septiembre

Otra ficción nacional llegará a Netflix, en formato serie. “Envidiosa” sigue la historia de Vicky (Griselda Siciliani), una treintañera que queda soltera luego de que su pareja de toda la vida, personaje interpretado por Martín Garabal, decidiera terminar la relación por “fobia al compromiso”. Desde ese momento, la protagonista emprende un viaje para encontrar un nuevo compañero que comparta el mismo sueño que ella: casarse.

A esta situación se le suma que todas las amigas de Vicky, el personaje de Siciliani, comienzan a casarse, lo que hace que la joven sienta más presión aún por encontrar a su “media naranja”. En ese marco, descubre que su ex cambió de página y pudo seguir con su vida y su nuevo jefe, interpretado por Benjamín Vicuña, la intenta seducir.

A Siciliani la acompañará un elencazo: Esteban Lamothe, Benjamín Vicuña, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Martín Garabal, Lorena Vega y Adrián Lackerman, son algunos de los nombres que se destacan.

Todos los estrenos de Netflix en septiembre

Películas:

"La caída de la Casa Blanca": 1 de septiembre.

"Rápido y furioso": 1 de septiembre.

"12 horas para sobrevivir: El inicio": 1 de septiembre.

"+ Rápido + Furioso": 2 de septiembre.

"Rápido y furioso: Reto Tokio": 3 de septiembre.

"Rápidos y furiosos": 4 de septiembre.

"Babel": 4 de septiembre.

"Rápidos y furiosos 5 sin control": 5 de septiembre.

"Rápidos y furiosos 6": 6 de septiembre.

"Disco, Ibiza, Locomía": 6 de septiembre.

"Rápidos y furiosos 7": 7 de septiembre.

"Rápidos y furiosos 8": 8 de septiembre.

"Tortugas Ninja": 8 de septiembre.

"Tortugas Ninja 2": Fuera de las sombras: 8 de septiembre.

"Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw": 9 de septiembre.

"Boxeador": 11 de septiembre.

"Technoboys": 11 de septiembre.

"Downton Abbey: Una nueva era": 11 de septiembre.

"Agente cinturón negro": 13 de septiembre.

"Los feos": 13 de septiembre.

"El niño con el pijama de rayas": 15 de septiembre.

"Babylon": 15 de septiembre.

"Un don excepcional": 15 de septiembre.

"La tumba de las luciérnagas": 16 de septiembre.

"Las tres hijas": 20 de septiembre.

"Tiempos violentos": 22 de septiembre.

"Star Trek": 26 de septiembre.

"Star Trek: Sin límites": 26 de septiembre.

"Star Trek: En la oscuridad": 26 de septiembre.

"Rez Ball": 27 de septiembre.

Series:

"La última lágrima antes de reír" (Temporada 3): 3 de septiembre.

"Supervivencia en equipo" (Temporada 2): 4 de septiembre.

"Prison Break" (Temporadas 1-5): 4 de septiembre.

"La pareja perfecta": 5 de septiembre.

"Selling Sunset" (Temporada 8): 6 de septiembre.

"Jack Whitehall: Fatherhood with My Father": 10 de septiembre.

"The Circle: EE. UU." (Temporada 7): 11 de septiembre.

"Emily en París": Temporada 4 (Parte 2): 12 de septiembre.

"Medianoche en el Pera Palace" (Temporada 2): 12 de septiembre.

"Guerra de cucharas blancas contra negras": 17 de septiembre.

"Envidiosa": 18 de septiembre.

"Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez": 19 de septiembre.

"The Resident" (Temporadas 1-6): 20 de septiembre.

"KLASS 95: El poder de la belleza": 20 de septiembre.

"Todos quieren salvarse" (Temporada 2): 26 de septiembre.

"Nadie quiere esto": 26 de septiembre.

"Los Reyes de oriente": 27 de septiembre.

Documentales y especiales:

"Al descubierto: Hope Solo vs. Federación de Fútbol de EE. UU": 3 de septiembre.

"Apolo 13: Supervivencia": 5 de septiembre.

"El portal: La historia oculta de Zona Divas": 5 de septiembre.

Ángel Di María: Romper la pared: 12 de septiembre.

"Entre las llamas: La hija perdida": 12 de septiembre.

"Y ahora qué: El futuro según Bill Gates": 18 de septiembre.

"Will y Harper": 27 de septiembre.