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Franco Colapinto, piloto del día en China y la mejor carrera en Alpine

El argentino se lució en grande en China donde fue de menos a más, pero se quedó con bronca porque estaba para más. Un animal competitivo que no se conforma.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

15 de marzo 2026 · 19:56hs
Una imagen que publicó Alpine sobre Franco Colapinto

Una imagen que publicó Alpine sobre Franco Colapinto, al que elogió después del primer punto conseguido para la escudería francesa.

Es un animal competitivo, quiere más, no se conforma con los elogios. Siente que puede, que este A526 le permite ilusionarse, aún cuando no esté como el de su compañero de equipo. Quería comerse a Carlos Sainz en ese final para sacar un punto más, mientras el español diría que tampoco lo conformaba el 9º puesto con el pesado Williams porque él ya sabía como era eso de ganar carreras. La pedantería de un lado, la humildad del otro para decir que su primer punto en Alpine, ese que para todo el mundo le sacaba la carga de no haberlo conseguido en 2025, fue “de suerte”, porque abandonó Max Verstappen. Un Franco Colapinto auténtico, el piloto del día en China.

Se sentía frustrado el argentino pese a la excelencia de su manejo. Seguramente muchos habrán dado a Kimi Antonelli como el piloto del día. En la emoción que representó su primer triunfo, en la muy buena forma de conseguirlo con el auto que hoy domina la Fórmula 1, es lógico que así sea.

Pero en largada, manejo, defensa y ataque, después de atravesar la peor vicisitud estrátegica de un inoportuno safety car, y de un golpe artero que le rompió el auto a más de 20 vueltas del final, no hay ninguna duda de que el piloto del GP de China fue Franco Alejandro Colapinto.

>>Leer más: Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Todo lo hizo bien en China

Todo lo hizo bien, todo fue merecedor de elogios. Fue un mimo al alma verlo segundo en el relanzamiento de la vuelta 13, posición que aguantó un giro y medio sobre el poderoso Ferrari de Lewis Hamilton, que ya tenía las gomas nuevas.

Pero en realidad, esa posición obraba como un castigo para Colapinto, que de estar estabilizado en el 6º lugar que supo conseguir desde la primera vuelta después de otra magnífica largada, quedaba de escolta pero con el malón de los poderosos con caucho nuevo detrás. Además de varios que hoy están a la misma altura, como su compañero Pierre Gasly, uno de los Haas de Oliver Bearman y Max Verstappen.

Sirvió para la estadística ese 2º lugar provisorio, para igualar la última mejor posición de un argentino en la F-1, que fue la de Carlos Reutemann en el GP de Sudáfrica del 82, una carrera antes de despedirse.

>>Leer más: El entorno de Franco Colapinto pidió frenar los ataques contra Ocon tras el toque en el GP de China

Las comparaciones de un 2º puesto que le vino mal

Alguno recordó aquel aguante de Gastón Mazzacane al campeón Mika Hakkinen en Indianápolis 2000 por el tercer puesto. Y hasta se falseó por TV sobre una supuesta primera posición que Norberto Fontana habría ocupado en su debut en Magny Cours del 97.

Pero lo dicho, fue un espejismo. Mucho mejor hubiera sido para él que no hubiera aparecido en el giro 10º el safety car por el auto de Lance Stroll clavado a la salida de una curva. Tampoco le hubiera convenido un virtual safety car, pero hubiera minimizado el daño.

Es que Colapinto fue uno de los pocos que salió con goma dura y, visto lo que hizo Gasly desde el cambio en esa vuelta 10 hasta la bandera a cuadros, marcando su mejor tiempo a 3 giros del final (como en Australia), bien pudo haber estirado el stint hasta llegando al giro 40 de las 56 y ahí sí expirmir las gomas medias hasta el final.

El arte de la defensa y la ambición de ataque

En cambio, el tremendo desgaste al que sometió a sus gomas para contener a los que venían atrás, como Esteban Ocon y hasta el mismo Gasly durante varios giros, lo obligó a parar antes. Ahí vino el toque con el francés, el trompo, los 10/15 segundos perdidos y una escalada frenética hasta terminar en los escapes de Sainz, ya con el caucho medio sin tanto poder de fuego.

>>Leer más: Franco Colapinto tuvo un sábado mucho mejor y largará 12° el GP de China

Le alcanzó para sumar, pero como nadie sabía Colapinto que podía haber vuelto 6º en condiciones normales y hasta atacar a Gasly al final con las gomas adecuadas.

El 10º puesto, el punto, fue igual un gran premio para su gran carrera, la mejor en Alpine, a la altura de Bakú o Austin 2024 con Williams, después de iniciar el viernes muy preocupado en un dibujo que no conocía. Con un auto sin las actualizaciones de Gasly, se superó. Volvió además a terminar todas las carreras que largó en Alpine y con un piso dañado. Dio un paso tremendo hacia adelante. Y hay más.

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