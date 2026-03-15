En Newell's, el centrodelantero es otro tema clave a resolver en su laboratorio

En el clásico, el Colo Ramírez fue titular y capitán. Hasta ahora, a la confianza del nuevo DT de Newell's no le respondió con buenas actuaciones.

En Newell's , la cuestión del nueve es una de las grandes problemáticas que debe resolver y desenmarañar el cuerpo técnico rojinegro a medida que transcurre el Apertura. Es que, mientras se recupera Matías Cóccaro de una lesión inoportuna y traicionera, el Colo Ramírez continúa sin poder sacarle rédito a las oportunidades que le está dando Frank Kudelka, y que están exponiendo su mal momento, sus carencias, y su falta de confianza.

Así, la Lepra pierde poder de fuego, potencia y presencia en ofensiva, y eso lo vuelve un equipo al que le cuesta muchísimo superar el terreno de las intenciones . En este torneo, hasta ahora no encontró nombres ni sistemas para elaborar una fórmula confiable en ataque. Todo es muy liviano y generalmente se termina desvaneciendo y desembocando en errores de lectura de juego o en decisiones apuradas.

Esta cuestión interna, es otra de las que necesita solucionar rápidamente Newell's, y el partido del próximo martes , a las 19, ante Lanús en La Fortaleza, por la 11ª fecha del certamen, servirá para ver si se mantiene o si modifica este tablero de acción.

En Newell's no apareció Ramírez

Lo cierto es que Ramírez desde que llegó Kudelka hizo muy poco para merecer más posibilidades. Mucho menos la cinta de capitán en el clásico. Una determinación muy difícil de explicar hacia afuera, por su poco arraigo e identificación con los colores del club del parque Independencia, y por su nulo grado de incidencia en el contagio emocional en este conjunto rojinegro.

Esa designación lo excedió, lo llenó de responsabilidades y lo ató de tal manera que en el arranque de ese partido tan importante desperdició dos oportunidades muy claras de poder anotar y abrir un partido que hace mucho le está costando imponerse. Estaba en el área rival, en zona de gatillo, y reaccionó tarde, imperdonable para un nueve, y para alguien que llegó a Rosario con el rótulo de goleador del torneo uruguayo.

Kudelka le dio un guiño de confianza enorme, y el Colo lo desperdició. Sigue sin anotar, y además tampoco participa de manera activa en el funcionamiento ofensivo de Newell's. Ni siquiera apareciendo en el último toque.

Habrá que ver hasta cuándo le extiende el crédito el entrenador leproso ya que hasta ahora no surgen respuestas concretas de Ramírez desde dentro del campo de juego.

Ante Platense, le quitaron la cinta de capitán, una determinación más que acertada, y el encargado de portarla fue el pibe de la cantera Luca Regiardo, uno de los pocos que está poniendo la cara en este momento, y alguien que siente algo de verdad por estos colores.

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Desperdició oportunidades en Newell's

En este contexto vale recordar que Cóccaro, uno de los refuerzos más importantes en este último mercado de pases, se lo espera más por lo que puede llegar a dar que por que lo que dio desde que llegó al club rojinegro. Su exitoso paso por Huracán le juega a favor para ganar crédito.

En la visita a Riestra, por la 5ª jornada del campeonato, el Zorro sufrió un síndrome de estrés tibial bilateral grado 1 con edema óseo, y eso lo obligó a salir del campo de juego en el primer tiempo.

A los 30' de ese cotejo, entró Ramírez por él y mostró algunos gestos positivos. El Colo mostró mucho coraje para ejecutar un penal sobre la hora, que se lo pidió a Michael Hoyos, quien ya tenía la pelota en sus manos, y logró una conquista que al menos valió el empate en el tramo de cierre de ese duelo muy caliente.

Esa pelota quemaba, estaba envuelta en llamas, y si bien no ejecutó de forma ortodoxa, ese tanto le dio mínimos signos vitales, a un conjunto que venía con respirador artificial, para extender al menos algunos pasos.

Después, no hizo nada más para ganarse el puesto de centrodelantero titular de Newell's. Y mucho menos ser considerado como un hombre de ascendencia positiva en el plantel. Por lo esbozado en estos últimos partidos, no hay motivos para comprender que juegue desde el primer minuto.

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Ramírez, intrascendente en Newell's

Frente al Calamar, ya sin la cinta, el aporte de Ramírez fue intrascendente, por eso salió a los 63' e ingresó Walter Mazzanti, quien demostró en muy pocos minutos que está en un nivel superior al resto.

En ese momento, el ex Independiente se ubicó por derecha y pasó de nueve Luciano Herrera, quien sigue mostrando una versión fuera de forma y muy opaca en relación a lo bueno que exhibió el año anterior.

Lo llamativo en esa ocasión es que no recurrió en esos pasajes ni a Hoyos, quien tiene más oficio para actuar en esa posición, ni al pibe Francisco Scarpeccio, quien estaba en el banco de relevos y recién ingresó con el tiempo ya cumplido, justo por Luciano Herrera.

Claramente, Newell's tiene en el centrodelantero un tema a destrabar. Kudelka, en su laboratorio, debe seguir haciendo ensayos en los entrenamientos para ver si encuentra respuestas más confiables en la cancha. Es el momento para eso.