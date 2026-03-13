La Capital | La Ciudad | Fito Páez

Todos los detalles del show de Fito Páez en el Monumento: horarios, teloneros y cortes de calle

Con entrada libre y gratuita, el evento promete ser más que multitudinario, por lo que se planea una organización especial. Todo lo que hay que saber

13 de marzo 2026 · 13:48hs
El Monumento ya se prepara para recibir a Fito Páez

El Monumento ya se prepara para recibir a Fito Páez

Rosario se prepara para vivir un especial recital en el Monumento a la Bandera. Este domingo 15 de marzo, Fito Páez vuelve a la ciudad que lo vio nacer con un recital gratuito que promete movilizar a los rosarinos. Ahora, el gobierno provincial y la Municipalidad de Rosario dieron a conocer detalles claves de la fecha, como los horarios, los teloneros que tocarán antes y los cortes de tránsito que habrá en el marco de este evento multitudinario.

En cuanto a los músicos que subirán al escenario del Monumento previo al gran show de Páez, se trata de artistas locales. Abriendo la jornada tocará Luisina Cali y luego seguirá Killer Burritos, la legendaria banda de Coki Debernardi.

En el marco de su nueva gira “Sale el sol”, Páez dio cuatro conciertos en Rosario en el formato "Casa Páez", tres en el Teatro El Círculo y uno en el Teatro Astengo. Con entradas agotadas, en todos los shows deleitó al público tocando el piano. Como cierre por su paso por la ciudad y como un regalo a los rosarinos, Páez dará un concierto gratuito en el Monumento, que promete ser más que multitudinario.

>> Leer más: Fito Páez abrió las puertas de su "Casa Páez" con un concierto sinfónico imborrable

Horarios, teloneros y detalles

Si bien el show de Fito Páez está anunciado para las 19:45, se invita a llegar un poco más temprano y disfrutar de los músicos teloneros. En particular, a las 18:20 tocará Luisina Cali y a las 18:45h se subirán al escenario los Killer Burritos.

En la información oficial del gobierno provincial y la Municipalidad de Rosario, se aclaró que Páez no percibió honorarios por su presentación en la cuna de la bandera, por lo que se refuerza el carácter afectivo de su regreso a Rosario.

Por su parte, el secretario de Cultura de la Municipalidad de Rosario, Federico Valentini, recomendó a quienes asistan al recital consultar previamente los sitios web oficiales de la Provincia y del municipio, donde se publicará el mapa del evento con los accesos, puntos de encuentro, sectores de hidratación y ubicación de ambulancias.

Cortes de tránsito este domingo

Por la masividad que promete el evento, se informó que este domingo 15 de marzo a partir de las 17 se implementarán cortes de tránsito parciales en distintos sectores del área del Monumento.

Las calles que estarán cortadas serán: Belgrano y San Juan; Belgrano y Laprida; Córdoba y Santa Fe; y Córdoba y Buenos Aires. La idea facilitar el ingreso del público y garantizar el normal desarrollo del espectáculo.

Una semana con Fito Páez en Rosario

Fito desembarcó este martes con Casa Páez, una propuesta que combina distintos formatos musicales y escenarios cargados de significado para la historia del artista.

En el Teatro El Círculo, Fito presentó por primera vez "Del 63", el álbum que dio inicio a su carrera solista. El martes pasado lo encontró nuevamente habitando ese emblemático espacio rosarino con una versión sinfónica. En esa oportunidad, ofreció un variadísimo repertorio donde tocó los temas más populares y conocidos ("Dar es dar", "11 y 6" y "Yo vengo a ofrecer mi corazón", por ejemplo) hasta perlitas perdidas que no suelen escucharse en sus recitales (temas propios como "Romance de la pena negra" o música de Sui Generis como "Canción para mi muerte").

El miércoles, Fito se presentó en el Teatro Astengo, en el mismo lugar donde muchos años atrás vio por primera vez un concierto de La Máquina de Hacer Pájaros, acontecimiento que cambió su cabeza para siempre y que lo decidió a convertirse en músico.

Noticias relacionadas
Di María y Jorgelina Cardoso en la presentación de Fito Páez en Teatro El Círculo

Espectador de lujo en el show de Fito Páez: Ángel Di María fue ovacionado en El Círculo

Fito Páez dará cuatro shows en la ciudad, cada uno con temáticas diferentes

Fito Páez vuelve a Rosario con "Casa Páez" y un show gratuito en el Monumento a la Bandera

Más rosarino que nunca: Fito Páez dará una trilogía única de shows en la ciudad y abrirá su nueva gira con una presentación gratuita en el Monumento a la Bandera.

Se viene el concierto gratuito de Fito Páez en el Monumento

Amanda es afiliada a Ospat. Tiene 9 años 

Amanda, trasplantada y con síndrome de Down, no tiene medicación por culpa de la obra social

Ver comentarios

Las más leídas

La palabra del presidente de Newells, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

La palabra del presidente de Newell's, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

Newells deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

Newell's deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres, para pensar la ciudad

"El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres", para pensar la ciudad

Central tiene un objetivo Gigante en la vuelta a Arroyito tras la resonante victoria en el clásico

Central tiene un objetivo Gigante en la vuelta a Arroyito tras la resonante victoria en el clásico

Lo último

Multa millonaria de la CNV a una sociedad de bolsa de Rosario por uso indebido de fondos

Multa millonaria de la CNV a una sociedad de bolsa de Rosario por uso indebido de fondos

Amanda, trasplantada y con síndrome de Down, no tiene medicación por culpa de la obra social

Amanda, trasplantada y con síndrome de Down, no tiene medicación por culpa de la obra social

Cambios históricos en Google Maps: navegación inmersiva, IA y mapas en 3D

Cambios históricos en Google Maps: navegación inmersiva, IA y mapas en 3D

Multa millonaria de la CNV a una sociedad de bolsa de Rosario por uso indebido de fondos

Detectaron que la firma Daniel A. Casanovas y Asociados dispuso de activos de inversores sin consentimiento. La sanción incluye inhabilitación de directivos y prohibición de operar en el mercado

Multa millonaria de la CNV a una sociedad de bolsa de Rosario por uso indebido de fondos
Amanda, trasplantada y con síndrome de Down, no tiene medicación por culpa de la obra social

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Amanda, trasplantada y con síndrome de Down, no tiene medicación por culpa de la obra social

Rosario tendrá un vuelo chárter para vivir la Fórmula 1 en el circuito de Interlagos
La Ciudad

Rosario tendrá un vuelo chárter para vivir la Fórmula 1 en el circuito de Interlagos

Un gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera
Policiales

Un gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

Ruidazo en el Provincial: profesionales de la salud piden aumentos y pases a planta
La Ciudad

Ruidazo en el Provincial: profesionales de la salud piden aumentos y pases a planta

El gobierno de Santa Fe desliga la muerte de peces en el río Carcarañá del uso de agroquímicos
La Región

El gobierno de Santa Fe desliga la muerte de peces en el río Carcarañá del uso de agroquímicos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La palabra del presidente de Newells, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

La palabra del presidente de Newell's, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

Newells deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

Newell's deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres, para pensar la ciudad

"El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres", para pensar la ciudad

Central tiene un objetivo Gigante en la vuelta a Arroyito tras la resonante victoria en el clásico

Central tiene un objetivo Gigante en la vuelta a Arroyito tras la resonante victoria en el clásico

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Ovación
El presidente Boero fue al hueso: Newells está vivo, pero sigue en terapia intensiva

Por Hernán Cabrera
Ovación

El presidente Boero fue al hueso: "Newell's está vivo, pero sigue en terapia intensiva"

El presidente Boero fue al hueso: Newells está vivo, pero sigue en terapia intensiva

El presidente Boero fue al hueso: "Newell's está vivo, pero sigue en terapia intensiva"

Un equipo jujeño le reclamó a Newells una deuda por Luciano Herrera

Un equipo jujeño le reclamó a Newell's una deuda por Luciano Herrera

Rosario Central vs. Banfield: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Banfield: hora, canal y posibles formaciones

Policiales
Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio
Policiales

Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio

Un gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

Un gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

Cayó el narco Sebastián Marset, con pasado de futbolista y pedido de captura internacional

Cayó el narco Sebastián Marset, con pasado de futbolista y pedido de captura internacional

Imputaron a una expareja de Guille Cantero como organizadora de la venta de drogas

Imputaron a una expareja de Guille Cantero como organizadora de la venta de drogas

La Ciudad
Amanda, trasplantada y con síndrome de Down, no tiene medicación por culpa de la obra social

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Amanda, trasplantada y con síndrome de Down, no tiene medicación por culpa de la obra social

Fito en el Monumento: los horarios, los teloneros y los cortes de calle

Fito en el Monumento: los horarios, los teloneros y los cortes de calle

Rosario tendrá un vuelo chárter para vivir la Fórmula 1 en el circuito de Interlagos

Rosario tendrá un vuelo chárter para vivir la Fórmula 1 en el circuito de Interlagos

Ruidazo en el Provincial: profesionales de la salud piden aumentos y pases a planta

Ruidazo en el Provincial: profesionales de la salud piden aumentos y pases a planta

La inflación no afloja y ya supera el 3% en la mayoría de las regiones del país
Economía

La inflación no afloja y ya supera el 3% en la mayoría de las regiones del país

El Senado dio media sanción a la ley de municipios, sin la figura del viceintendente

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El Senado dio media sanción a la ley de municipios, sin la figura del viceintendente

Identificaron a Mario Nívoli, uno de los 12 desaparecidos encontrados en La Perla
Información General

Identificaron a Mario Nívoli, uno de los 12 desaparecidos encontrados en "La Perla"

Maletti: Quedarán estadios y equipamiento para cualquier cita internacional

Por Pablo Mihal
Ovación

Maletti: "Quedarán estadios y equipamiento para cualquier cita internacional"

Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene

Zona sur: condenado por una saga de extorsiones seguida de ocho balaceras 
Policiales

Zona sur: condenado por una saga de extorsiones seguida de ocho balaceras 

La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9 por ciento
Economía

La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9 por ciento

Crece la preocupación por la crisis de Lácteos Verónica y el conflicto llega al Congreso
Economía

Crece la preocupación por la crisis de Lácteos Verónica y el conflicto llega al Congreso

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

El tiempo en Rosario: un viernes 13 templado con poco viento y pocas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes 13 templado con poco viento y pocas nubes

Todo el gobierno salió a respaldar a Adorni por el escándalo de sus viajes
Política

Todo el gobierno salió a respaldar a Adorni por el escándalo de sus viajes

En su último año, Gutiérrez apostó a la distensión con el Ejecutivo pero marcó límites
Política

En su último año, Gutiérrez apostó a la distensión con el Ejecutivo pero marcó límites

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres, para pensar la ciudad
La Ciudad

"El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres", para pensar la ciudad

Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención de Pami en Rosario
La ciudad

Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención de Pami en Rosario

Olivares: No hay que dejar librado el empleo a una lógica darwinista
Economía

Olivares: "No hay que dejar librado el empleo a una lógica darwinista"

El barril de petróleo cerró por encima de u$s 100 y se desplomaron las Bolsas
Economía

El barril de petróleo cerró por encima de u$s 100 y se desplomaron las Bolsas

Aseguran que el nuevo líder supremo de Irán resultó herido en un ataque
El Mundo

Aseguran que el nuevo líder supremo de Irán resultó herido en un ataque

Senegal ahora castiga la homosexualidad con hasta diez años de cárcel
Información general

Senegal ahora castiga la homosexualidad con hasta diez años de cárcel

Google Maps lanzó su nueva integración con la inteligencia artificial
Información General

Google Maps lanzó su nueva integración con la inteligencia artificial