Todos los detalles del show de Fito Páez en el Monumento: horarios, teloneros y cortes de calle

Con entrada libre y gratuita, el evento promete ser más que multitudinario, por lo que se planea una organización especial. Todo lo que hay que saber

Rosario se prepara para vivir un especial recital en el Monumento a la Bandera. Este domingo 15 de marzo, Fito Páez vuelve a la ciudad que lo vio nacer con un recital gratuito que promete movilizar a los rosarinos . Ahora, el gobierno provincial y la Municipalidad de Rosario dieron a conocer detalles claves de la fecha, como los horarios , los teloneros que tocarán antes y los cortes de tránsito que habrá en el marco de este evento multitudinario.

En cuanto a los músicos que subirán al escenario del Monumento previo al gran show de Páez, se trata de artistas locales. Abriendo la jornada tocará Luisina Cali y luego seguirá Killer Burritos , la legendaria banda de Coki Debernardi .

En el marco de su nueva gira “Sale el sol”, Páez dio cuatro conciertos en Rosario en el formato "Casa Páez", tres en el Teatro El Círculo y uno en el Teatro Astengo. Con entradas agotadas, en todos los shows deleitó al público tocando el piano. Como cierre por su paso por la ciudad y como un regalo a los rosarinos, Páez dará un concierto gratuito en el Monumento, que promete ser más que multitudinario.

Horarios, teloneros y detalles

Si bien el show de Fito Páez está anunciado para las 19:45, se invita a llegar un poco más temprano y disfrutar de los músicos teloneros. En particular, a las 18:20 tocará Luisina Cali y a las 18:45h se subirán al escenario los Killer Burritos.

En la información oficial del gobierno provincial y la Municipalidad de Rosario, se aclaró que Páez no percibió honorarios por su presentación en la cuna de la bandera, por lo que se refuerza el carácter afectivo de su regreso a Rosario.

Por su parte, el secretario de Cultura de la Municipalidad de Rosario, Federico Valentini, recomendó a quienes asistan al recital consultar previamente los sitios web oficiales de la Provincia y del municipio, donde se publicará el mapa del evento con los accesos, puntos de encuentro, sectores de hidratación y ubicación de ambulancias.

Cortes de tránsito este domingo

Por la masividad que promete el evento, se informó que este domingo 15 de marzo a partir de las 17 se implementarán cortes de tránsito parciales en distintos sectores del área del Monumento.

Las calles que estarán cortadas serán: Belgrano y San Juan; Belgrano y Laprida; Córdoba y Santa Fe; y Córdoba y Buenos Aires. La idea facilitar el ingreso del público y garantizar el normal desarrollo del espectáculo.

Una semana con Fito Páez en Rosario

Fito desembarcó este martes con Casa Páez, una propuesta que combina distintos formatos musicales y escenarios cargados de significado para la historia del artista.

En el Teatro El Círculo, Fito presentó por primera vez "Del 63", el álbum que dio inicio a su carrera solista. El martes pasado lo encontró nuevamente habitando ese emblemático espacio rosarino con una versión sinfónica. En esa oportunidad, ofreció un variadísimo repertorio donde tocó los temas más populares y conocidos ("Dar es dar", "11 y 6" y "Yo vengo a ofrecer mi corazón", por ejemplo) hasta perlitas perdidas que no suelen escucharse en sus recitales (temas propios como "Romance de la pena negra" o música de Sui Generis como "Canción para mi muerte").

El miércoles, Fito se presentó en el Teatro Astengo, en el mismo lugar donde muchos años atrás vio por primera vez un concierto de La Máquina de Hacer Pájaros, acontecimiento que cambió su cabeza para siempre y que lo decidió a convertirse en músico.