Mucho automovilismo además de Colapinto, con el TN haciendo el prólogo a Rosario en el Oscar Cabalén

Turismo Nacional, TC 2000, Top Race y las Agrupadas en el Fangio. Fue un domingo a puro automovilismo, además de la gran carrera de Colapinto.

En Rosario empezó el zonal de las Agrupadas, con la largada del TA 1600. En abril llega el Turismo Nacional, que corrió en el Oscar Cabalén. Automovilismo a full en domingo.

Los tuercas argentinos empezaron el domingo muy temprano, con Franco Colapinto en China y su primer punto en Alpine. Pero luego de lo mejor del automovilismo local, con Turismo Nacional, TC 2000, Top Race y las Agrupadas en el Fangio. La próxima en Rosario será el TN en abril, tras el paso por el Oscar Cabalén.

Agustín Canapino y Tomás Vitar ganaron las finales de las Clase 3 y 2 en el Oscar Cabalén de punta a punta. Pero fue con mucha lucha y donde los representantes de la región se lucieron, metiendo dos autos en el podio de la categoría menor y a dos autos y un piloto en la mayor. Fue el prólogo de la fiesta que se vendrá a Rosario.

La cita en el Cabalén fue la segunda del año. Después del estreno en Paraná donde festejó como nunca el Saturni Racing de Bigand ganando en las dos Clases, el mítico Cabalén de Alta Gracia recibió a la categoría espectáculo del chapa-chapa con dos buenas finales, pese a que Canapino y Vitar la hicieron suyas de principio a final.

El Titán ganó así 2 de las carreras del TN en que participó y va por el título que le falta, ya que coronó en el TC, TC 2000 y Top Race. Para eso hizo de la resistencia su mayor arma, ante los embates de Facundo Marques hasta casi la bandera a cuadros, ya que el que hacía podio por primera vez perdió el lugar de escolta en el ingreso a la recta ante un voraz Mauricio Lambiris.

Más atrás de Damián Bautista y el campeón Julián Santero, el local Facundo Chapur del Larrauri Racing de Granadero Baigorria, y el parejense Facundo Ardusso libraron una dura batalla hasta el final. Fueron 6º y 7º.

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HDcGffqXQAAKS2Z Largada de la Clase 3 con Canapino al frente, delante de Marques. Así estuvieron hasta el final.

En el resto de los zonales, el venadense Ever Franetovich avanzó hasta el 12º lugar, el Patito Yannantuoni de Capitán Bermúdez retrocedió hasta el 15º y en el fondo finalizaron el otro de Las Parejas, Leandro Carducci (26º) y el de Totoras Ramiro Cano (27º).

No vieron la bandera a cuadros Leonel Larrauri, el santafesino Miguel Ciaurro y el rosense Lucas Tedeschi.

Mientras que en la Clase 2, Vitar obtuvo su primera victoria y para eso debió batallar duro. Primero, ante Felipe Martini (finalizó 7º y su compañero Brian Reinoso 10º), del Giacone Competicion de Casilda, y Pedro Grippo. Y hasta la bandera a cuadros con dos pesos pesados.

El excampeón Nicolás Posco, del Ale Bucci Racing de Villa Gobernador Gálvez, hizo una gran carrera para terminar como escolta, mientras que el ganador de la primera fecha, el subcampeón Francisco Coltrinari, llegó tercero aún con el mayor lastre encima y lidera el campeonato.

Fue otro gran fin de semana del rafaelino Juan Ignacio Canela, podio en Paraná y ahora 3º, como así también del único rosarino en pista, Santino Balerini, que arribó 9º.

Los otros pilotos del Ale Bucci tuvieron suerte dispar: el poleman Exequiel Bastidas finalizó 5º, Daniel Costa Sánchez 18º y Pablo Collazo 19º.

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HDeI7pIXwAAD8Gp El podio de C2 con el ganador Vitar en el centro. Posco y Coltrinari lo escoltaron, con autos de la región.

La tercera fecha del Turismo Nacional llegará a Rosario a principios de abril. Del 3 al 5 el Juan Manuel Fangio abrirá sus puertas para una competencia que será sin dudas un polo de atracción para toda la región.

Además, está previsto que el TC 2000 y el Top Race también lleguen a la ciudad y podrían hacerlo, como ahora en el callejero de Buenos Aires, en una fecha conjunta, aunque también podrían hacerlo por separado. El 3 de mayo es una de las posibilidades, también el 28 de junio.

TC 2000 y Top Race: Inicio de año con show para volver a ser

El TC 2000 se niega a desaparecer y le mete garra para ofrecer espectáculos distintos. Con un parque automotor que creció en un par de autos respecto al raleado 2025, inició su temporada de muy buena manera, que es convocando al público. Con entrada gratuita, eso sí, pero con un show acorde, dentro y fuera de la pista. Y el primer triunfo de Franco Riva, aprovechando un reglamento que al menos para un callejero resultó cuestionable.

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Es que Riva, que hace muchos años está en la categoría y nunca había pasado de piloto relleno, clasificó 6º aprovechando su experiencia ante varios con poco nombre y como el reglamento establecía grilla invertida de los primeros seis, largó en pole y se manejó muy bien entre las paredes del estrello callejero montado cerca del autódromo de Buenos Aires.

82129120 Franco Riva aprovechó el reglamento y se quedó con su primer triunfo en Buenos Aires.

El poleman Matías Rossi abandonó, Emiliano Stang hasta el final por el triunfo, mientras un histórico como Gabriel Ponce de León, se llevaba se subía al podio. Aunque sería penalizado por el mal uso de neumáticos y lo heredó Valentín Yankelevich.

El Top Race, otra categoría que le cuesta despegar, corrió junto al Series juntando menos de 20 autos y Marcelo Ciarrocchi ganó escoltado por Facundo Aldrighetti. Ambos corrieron la carrera principal del TC 2000.

El zonal de las Agrupadas en Rosario

Las Agrupadas empezaron el año en el Fangio, con el TA 1600 como categoría con más autos y una muy buena final. Ganó Mauro Asensio, escoltado por Santiago Abad y Aníbal Pelligrini. Patricio Pierobón había sido 2º pero fue excluido por técnica.

En la C2, el podio fue de Gustavo Gaydou, Javier Zabica y Ramiro Masello Hortal. Mientras que en la Monomarca Fiat coronó a Rodrigo Giovacchini, César Flacone y Leandro Marcone.

Y en el TC 4000 del Sur venció Juan Cruz Federici Di Palma, escoltado por Agustín Arinci y Edgardo Segorich. Luis Poultroini, Lautaro Pozzi y Conrado Latino coronaron en la C1.