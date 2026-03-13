Tumba La Casa XL llega al Hipódromo de Rosario para una noche de reggaetón clásico
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Tumba La Casa XL llega al Hipódromo de Rosario para una noche de reggaetón clásico

La Capital | Zoom | Hipódromo de Rosario

Con la presencia de Fer Palacio como invitado especial, la fiesta propone despedir el verano con los éxitos de la vieja escuela. El encuentro será el lunes 23 de marzo.

13 de marzo 2026 · 15:38hs

Una nueva edición de Tumba La Casa XL aterrizará en la ciudad para ofrecer una noche dedicada íntegramente a los clásicos que marcaron la historia del género urbano. La propuesta, pensada para bailar y cantar los temas que son infalibles en cualquier pista, se desarrollará el lunes 23 de marzo (víspera de feriado) en el predio del Hipódromo de Rosario.

La fiesta busca generar un reencuentro con el reggaetón de la vieja escuela bajo una modalidad al aire libre, aprovechando el cierre de la temporada estival. El evento cuenta con el acompañamiento de WNinternet, conectando la experiencia de los asistentes desde el inicio de la jornada.

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El gran protagonista de la cabina será Fer Palacio, el reconocido DJ que ha ganado popularidad por sus sesiones centradas en los hits históricos del género. Su estilo se caracteriza por crear un clima de disfrute total a través de canciones que el público conoce de memoria.

El despliegue musical se completará con la participación de Emi Díaz, Orco Mix y Milton. Los tres DJ acompañarán la noche con sets que combinarán reggaetón y cumbia para mantener el ritmo durante todo el encuentro.

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El evento cuenta además con el apoyo de marcas como Speed y Alfajores Marley, que suelen estar presentes en este tipo de convocatorias masivas. Las entradas para la jornada ya se pueden adquirir a través de la plataforma Passline.

Es una oportunidad para quienes buscan despedir el verano a lo grande, en un entorno emblemático de la ciudad y con una banda sonora compuesta exclusivamente por los clásicos del reggaetón de siempre.

Hipódromo de Rosario reggaetón Fer Palacio música

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