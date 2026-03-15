Central tuvo una jornada histórica ante River en las divisiones inferiores de AFA luego de 28 años

En el campeonato de juveniles de AFA, Central debutó con 5 triunfos y una sola derrota ante River, algo que solo se dio en 1997 y 1998.

Las inferiores de Central brillaron ante River en la primera jornada de inferiores de AFA.

Las divisiones inferiores de AFA de Central debutaron con una jornada histórica ante un peso pesado como River, ya que lograron cinco triunfos y una sola derrota. Algo que se había dado solamente dos veces en la historia ante los millonarios (1997 y 1998).

En la Ciudad Deportiva jugaron las categorías mayores y se quedaron con todos los puntos en juego. La 4ª división que dirige Mario Paglialunga se impuso por 1 a 0 con gol de Marco Vicente; la 5ª de Marcos Raposo goleó 4 a 1 con tantos de Valentino Felici, Juan Ignacio Guzmán, Bautista Cantero y Gino Pavoni; mientras que la 6ª de Javier García venció 2 a 1 a los millonarios con festejos de Juan Scaglia y Santino Giacopetti.

En Buenos Aires, la 7ª de Ariel Giaccone cayó 2 a 1. El tanto canalla lo hizo Augusto Valenzuela; la 8ª de Lucas García ganó 2 a 0 con un doblete de Ezequiel Garfagnoli, mientras que la 9ª de Hernán Pisani venció 2 a 0 (Thiago López y Máximo Bianchi).

Las grandes jornadas de Central ante River en inferiores

En el Apertura 1997 también tuvo esta marca contra River donde hubo muchos goles de futbolistas que llegaron a primera: 4ª 2-1 (Juan Pablo Rochi y Walter Gaitán); 5ª 3-1 (Sebastián Flores Coronel x 2 y Fernando Pierucci); 6ª 4-0 (Mauro Marchano x 2 y Ezequiel González x 2); 7ª 1-3 (Fernando Pallero); 8ª 2-1 (Martín Rodríguez y Osvaldo Aquilano); y 9ª 3-0 (Andrés Díaz x 2 y Renzo Ruggiero).

Algo que repitió en el Clausura 1998: 4ª 5-3 (Federico Monteodorisio (2), Juan Pablo Linares, Gustavo Lima y Rocci Martínez); 5ª 2-0 (Ricardo De Alberto y Pablo Vacaría); 6ª 2-0 (Fernando Pallero x 2); 7ª 1-0 (Eduardo Brienzo); 8ª 3-2 (Germán Herrera x 2 y Germán Pietrobón) y 9ª 2-3 (José Vizcarra y Leandro Filippini).

Newell's logró un solo triunfo ante Boca

El debut de los juveniles de Newell’s que participan en los campeonatos de AFA no tuvo saldo positivo, pero los chicos, más que nada las divisiones mayores fueron competitivos.

Tuvo que medirse contra un club que siempre está en los primeros puestos de la tabla acumulada como Boca Juniors con un saldo de un triunfo, dos derrotas y tres empates.

Los más grandes jugaron en Buenos Aires y no hubo ni vencedores ni vencidos. El primer duelo fue el de 4ª división donde los rojinegros, dirigidos por Mauricio Sperduti, empataron 0 a 0 ante los xeneizes.

Luego llegó el partido de 5ª división donde los conducidos por Diego Quintana terminaron 1 a 1. El gol leproso lo hizo Ignacio Liberato. El chico de Casilda ya debutó en primera con el Ogro Fabbiani y jugó 23’ ante Boca (V) 0-5 en el Clausura 2025. Mientras que la 6ª de Ariel Zapata empató 1 a 1 (Elías De Girolami).

En el Centro Griffa la 7ª de Marcelo Belluschi tuvo la única alegría de la tarde al ganar 1 a 0 con tanto de Iani Romero. La 8ª de Iván Borghello perdió 4 a 2 (Fausto Alloco y Bautista Favaro), mientras que la 9ª de Raúl Hernán Villalba cayó 3 a 1 (Bautista Marini).