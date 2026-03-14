El uno x uno de Central: Di María se transformó en el padre de la victoria ante Banfield

Cuando ingresó se hizo cargo del juego y de su zurda llegaron los dos centros que terminaron en gol. Buen partido de Campaz, autor del segundo, y de Ibarra

Los once de Central que el entrenador Jorge Almirón eligió para el arranque ante Banfield.

Ángel Di María siempre tiene algo para mostrar. Su ingreso, a los 15' de complemento, fue clave para la victoria en un partido que se presentó chivo. Dos lanzamientos de su surda terminaron en los goles de Central . El primero en contra y el segundo con un cabezazo de Jaminton Campaz.

Jeremías Ledesma 5: No lo exigieron muy poco, pero en el gol de Banfield el rival la empujó de pecho dentro del área chica. El uno canalla nunca salió a achicar.

Enzo Giménez 6,5: Uno de los que más empeño le puso. Tuvo altibajos y algunos pases fallidos, pero estuvo siempre metido en partido. Cumplió.

Ignacio Ovando 6: No tuvo prácticamente duelos perdidos. Ganó más de lo que perdió y cada vez que la tuvo buscó la salida clara.

Gastón Ávila 6: En el gol de Banfield lo anticiparon y quedó en la foto. Dos grandes cierres, uno en el primer tiempo y otro en el segundo.

Agustín Sández 4,5: Un parrido apenas discreto. Sin grandes problemas en la marca, pero demasiada intrascendencia. Poca colaboración pasando al ataque.

Franco Ibarra 7: Tuvo mucho la pelota porque Central manejó más la pelota, pero siempre jugó hacia los costados. Aun con algunos pequeños errores, fue un motorcito en el medio.

Vicente Pizarro 5: Hizo lo justo y necesario. Cada pelota que tocó se la dio a un compañero, jugando siempre simple. Le faltó un poco de presencia.

Gaspar Duarte 4: Todas que intentó las terminó mal, sin desequilibrio ni final de jugada. En el gol de Banfield nunca impidió que el rival sacara el centro.

Julián Fernández 4,5: Un primer tiempo olvidable. Mal con la pelota y sin dinámica. En el complemento levantó bastante, sobre todo cuando se volcó sobre la derecha.

Jaminton Campaz 7: Convirtió el gol del triunfo, ni más ni menos. Antes de eso participó en varias de las situaciones de gol que generó el equipo. Buen partido del colombiano.

Alejo Veliz 5: Tuvo una de cabeza, un poco exigida, y se la sacó el arquero. Peleó mucho contra los centrales, pero no tuvo una de sus mejores noches.

Ingresaron en Central

ÁNGEL DI MARÍA 8: Ingresó a los 60 y se hizo cargo del equipo. Los goles vinieron por centros suyos. Con poco, su zurda fue determinante. Una especie del padre de la victoria.

Alexis Soto 5: Cumplió para lo que entró. Trató de clausurar su sector, sin mandarse demasiado al ataque. Le sacaron un gol casi sobre la línea

Guillermo Fernández 5: Le aportó algo de tranquilidad al equipo, sobre todo después de que se puso en ventaja. De a poco se va poniendo a tono.

Luca Raffin -: Entró al final para reforzar l juego aéreo, pero casi no tuvo intervenciones.

Federico Navarro -: Pocos minutos también, en lo que corrió para todos lados tratando de incomodar la tenencia del rival.

Jorge Almirón, el DT 5,5: Central volvió a ganar de local y es lo que quedó en la noche de Arroyito. A su equipo le faltaron ideas en el primer tiempo, pero levantó algo en el complemento. Aun jugando en un nivel discreto el Canalla hizo méritos para ganarlo. Se esperaban cambios en el entretiempo y no tocó nada.