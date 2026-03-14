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Central lo hizo como pudo pero se salió con la suya: ganó y se ilusiona

En un partido en el que al equipo le faltó juego y arrancó perdiendo, con el ingreso de Di María Central logró torcerle el brazo a Banfield. Tres puntos vitales

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

14 de marzo 2026 · 23:39hs
La pelota ya está en la red y será el gol del triunfo de Central

Celina Mutti Lovera

La pelota ya está en la red y será el gol del triunfo de Central, tras la palomita de Campaz, con asistencia de Di María. En una acción similar se empató el partido.

Si de sufrir se trata, Central la sabe lunga. Partido chivo para el Canalla, con un primer tiempo para el olvido y una levantada en el segundo, aunque todo se cristalizó en dos caricias de Ángel Di María con su zurda prodigiosa. De ese buen pie salieron los dos centros con los que el Canalla le dio vuelta el partido a Banfield para sellar un 2-1 que cotiza en alza. Vuelta al triunfo en el Gigante en una noche especial.

Una mala imagen en el primer tiempo, una desventaja que caldeó los ánimos, una remontada al menos anímica, el ingreso de Fideo y dos goles (el primero en contra) para un triunfazo por lo que representa. Central se acomoda, mira al frente y, de la forma que sea, alimenta su sueño.

Central no quiso perder tiempo en esto ir a fondo y lo hizo, pero el centro de Campaz fue tan fuerte que ni Veliz ni Duarte alcanzaron a conectar. Bajadas las revoluciones, comenzó a ser un equipo más de jugada que de juego.

Situaciones para ir calentando motores

El dominio lo tuvo siempre, pero todo en medio de un toqueteo intrascendente. Y de paso dando algunas ventajas. Porque de no haber sido por un cierre providencial de Ávila (4’) el golpe hubiese sido mucho más temprano.

>>Leer más: En vivo: Central lo ganó cuando entró Di María y pudo brillar Campaz

Las salida clara era una garantía, pero arriba el prototipo canalla funcionaba a gas. Julián Fernández se iba en amagues, Duarte no desequilibraba, Campaz y su intermitencia. Lejos de la sincronización necesaria, pero igual con chispazos, como esa corrida de Duarte que terminó con el centro corto para Veliz.

Algunas más tuvo. Un remate con derecha defectuoso de Campaz, una mediavuelta de Ávila y un remate del colombiano que lamió el travesaño. Méritos suficientes como para haberse puesto en ventaja, pero desde lo colectivo el equipo siempre dejó la sensación de que le faltaba, que estaba lejos de esa versión que el hincha quería ver. Cómo habrá sido que el empeño y el despliegue de Enzo Giménez era lo que, hasta ese momento, más trascendía.

Baldazo de agua fría con el gol de Banfield

El empate era lo menos que merecía el Canalla, pero Banfield le hizo pagar carísimo una serie de errores. Todos en la misma acción. Duarte nunca llegó a impedir que Abraham sacara el centro, a Ávila le ganaron la posición y Ledesma no pudo hacerse dueño del área chica ante el toque de pecho de Méndez. Baldazo de agua fría en un Gigante en el que la euforia del minuto 22 ya era historia.

Pero lo peor para Central fue que el equipo jamás reaccionó. Los errores se potenciaron, los nervios fueron mayores y todo eso se tradujo al juego, que fue decididamente más endeble que todo lo mostrado hasta ahí. Un primer tiempo casi para el olvido.

>>Leer más: Central tiene equipo para recibir a Banfield y hay una sorpresa: no juega Ángel Di María

Extrañamente, Almirón no movió el banco en el entretiempo. Al menos el equipo entendió que debía dar algo más, al menos desde la agresividad. Y lo hizo.

Central empezó con más agresividad

Aun sin tanta claridad, inclinó la cancha. Julián Fernández lo tuvo de zuda, pero falló; Campaz metió un doble enganche ante del remate y respondió Sanguinetti; Duarte le dio débil de cabeza; Sanguinetti respondió de gran manera ante el cabezazo de Veliz; una mediavuelta de Veliz al lado del palo. Esta útima ya con Di María en cancha.

Y con méritos suficientes para haberlo empatado llegó ese centro de Fideo para Campaz que López García metió en su propio arco desesperado por cerrar.

Central iba e iba, mientras Banfield apostaba a la contra. En una de esas fue 3 contra 2, mal resuelta. Y de esa salida del arco llegó un calco del gol anterior. Pase milimétrico para Campaz de Di María. Cabezazo justo contra el palo y gol. Delirio en el Gigante. Es lo que el hincha había ido a buscar.

En los pocos minutos restantes fue simplemente aguantar. Lo entendió el equipo, lo pensó así Almirón con los dos últimos cambios (ingresaron Raffin y Navarro). Transcurrió el tiempo y Central se salió con la suya. Sin jugar en gran nivel y otra vez por la zurda de Fideo, volvió a ganar en Arroyito para dar otro gran paso al frente.

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