Falleció en el Heca un hombre que fue apuñalado mientras dormía en su casa de barrio Godoy

Pedro Pérez murió tras ser atacado el pasado 6 de marzo. Por el crimen está sospechado el hijo de su pareja, un joven de 28 años con pedido de captura

Tras una semana internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) , falleció este viernes por la tarde un hombre de 58 años que fue atacado a cuchillazos mientras dormía en su casa de Larralde al 3200. Por el hecho, está siendo buscado su hijastro de 28 años.

Pedro Miguel Pérez, un hombre de 58 años, fue atacado a cuchillazos por el hijo de su pareja mientras dormía en la madrugada del viernes 6 de marzo. La víctima fue trasladada hasta el Heca donde quedó internado en estado reservado. Pérez no soportó a la violencia del ataque y este viernes 13 de marzo falleció en el nosocomio.

Por el crimen está siendo buscado B.F.M., de 28 años e hijo de Beatriz, la pareja de Pérez, quien está apuntado como agresor.

Según los testimonios recabados en el momento que Pérez llegó al Heca, el hombre fallecido estaba en el dormitorio de su casa en Larralde al 3200 cuando pasada la 1 de la madrugada ingresó su hijastro y lo agredió sin mediar palabras con un cuchillo . Un móvil del 911 llegó al lugar y constató el hecho en barrio Godoy.

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Las heridas fueron tales que Pérez fue llevado al Heca donde permaneció internado en estado reservado hasta la tarde de este viernes cuando se confirmó su deceso causa de las múltiples heridas.

Por su parte, el agresor se dio a la fuga por lo que el fiscal Franco Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional Segunda Rosario, solicitó un pedido de captura y medidas investigativas para su captura.

El dolor de la familia

Pedro Pérez fue despedido por sus familiares en redes sociales con varias publicaciones que también sirvieron como pedido de justicia.

“Ojalá se haga justicia por lo que te hicieron sufrir... Justicia por Pedro, espero que puedas descansar en paz”, escribió una familiar en redes sociales.

El relato de la familia es atroz y marcan que el apuntado como agresor le pidió dinero a Pérez, que este se negó y que mientras dormía le “dio 25 puñaladas, un mazazo y le perforó el cráneo”, según publicaron en redes sociales. Además, apuntan que Beatriz ayudó a escapar a su hijo.