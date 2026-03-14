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La provincia licitará las obras de recuperación de la Quinta de Funes como Sitio de Memoria

El acto de apertura de ofertas de los trabajos en el excentro clandestino de detención Quinta de Funes se realizará el 25 de marzo en la Sede de Gobierno, confirmó el secretario de Derechos Humanos Emilio Jatón

Miguel Pisano

Por Miguel Pisano

14 de marzo 2026 · 10:00hs
Sitio de Memoria Quinta de Funes. Un logro de los integrantes de la Mesa Promotora y de la Secretaría de Derechos Humanos

Sitio de Memoria Quinta de Funes. Un logro de los integrantes de la Mesa Promotora y de la Secretaría de Derechos Humanos

El gobierno de la provincia de Santa Fe abrirá los sobres para la licitación de las obras de recuperación y construcción del Sitio de Memoria Quinta de Funes, en una ceremonia que se llevará a cabo el próximo 25 de marzo, a las 10, en la Sede de Gobierno, en Rosario, informaron fuentes de la Mesa Promotora a La Capital y confirmó el secretario de Derechos Humanos, Emilio Jatón.

El objetivo central del anteproyecto será intervenir, refaccionar, jerarquizar y conservar de manera integral este espacio, que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país.

>>> Leer más: Quinta de Funes: "La construcción de un relato sobre lo que pasó es uno de los principales desafíos"

El llamado a licitación de las obras, que alcanzan un monto de 500 millones de pesos, tuvo su correlato ayer con la visita al predio de la Quinta de Funes, ubicado en la exruta 9 y Santa Fe, de ocho empresas constructoras interesadas en participar de los trabajos.

"A 50 años del último golpe de Estado"

En su cuenta de Twitter, Jatón escribió: “Hoy recorrimos el Espacio de Memoria junto a integrantes de los equipos de la Unidad Gestión Provincial y a representantes de ocho empresas interesadas en la licitación pública para llevar adelante las obras”. El funcionario abundó: “En el marco de los 50 años del último golpe de Estado, esta primera reunión técnica es el puntapié inicial para avanzar con las propuestas de recuperación de este sitio tan importante para nuestra historia”.

Con respecto a la licitación, Jatón anticipó que “el próximo 25 de marzo conoceremos las ofertas y le daremos arranque a la reformulación. Con el empuje que nos caracteriza a los santafesinos, seguimos trabajando por más Memoria, Verdad y Justicia”.

Esta licitación se iba a llevar a cabo hace un año, con motivo del 49º aniversario del golpe de Estado, tal cual habían anunciado los funcionarios del área de Derechos Humanos, pero la misma se suspendió a último momento.

Según precisaron fuentes vinculadas al Sitio de Memoria a este diario, “la intención es que este espacio se transforme en un sitio para la construcción y transmisión de la memoria colectiva”.

Quinta de Funes 1

La Quinta de Funes integró el circuito represivo de la subzona 21, dependiente del Comando del II Cuerpo de Ejército, con asiento en Rosario y que abarcó las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chacho y Formosa.

Según consta en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales, entre septiembre de 1977 y enero de 1978 miembros del Destacamento de Inteligencia 121 del Segundo Cuerpo de Ejército mantuvieron allí secuestrados a hombres y mujeres perseguidos por su militancia política.

Operación México

Desde dicho lugar y por orden de los generales Leopoldo Galtieri y Luciano Jauregui se ideó el plan de inteligencia conocido como Operación México, cuyo objetivo fue secuestrar a la cúpula de Montoneros, que se encontraba exiliada en dicho país.

Tras el fracaso del operativo la casa fue desmantelada y los secuestrados trasladados a la Escuela Técnica Magnasco, ubicada en Ovidio Lagos y Zeballos, y posteriormente a la quinta conocida como “La Intermedia”. En la causa conocida como "Guerrieri" quedó probado que la mayoría de ellos fueron asesinados y sus cuerpos desaparecidos.

El detenido Jaime Dri relató los pormenores de su cautiverio en la Quinta de Funes y de la historia de “Tucho” Valenzuela y de su pareja, Raquel Negro, quien estaba embarazada de mellizos, que publicó el periodista Miguel Bonasso en su libro “Recuerdo de la muerte”.

>>> Leer más: Construirán un espacio de memoria en el ex centro clandestino de detención Quinta de Funes

Tucho Valenzuela y Raquel Negro fueron secuestrados en la Tienda Los Galledos, de Mar del Plata, en enero de 1978, por la patota de la Quinta de Funes, donde fueron detenidos y torturados, en el comienzo de la “Opeación México”.

Valenzuela aceptó participar de la Operación, que consistió en viajar a México con un grupo de integrantes de la patota para lograr la detención de la cúpula de Montoneros, con la amenaza de que si algo salía mal matarían a su pareja, que siguió secuestrada en la Quinta de Funes.

Finalmente, Tucho Valenzuela denunció la opeación urdida por la patota y los militares asesinaron a Raquel Negro, luego de alumbrar a los mellizos en Paraná.

El mismo grupo de tareas, integrado por miembros del destacamento de Inteligencia 121, operó también en los centros de reclusión ilegal La Calamita y Fábrica de Armas Domingo Matheu.

“Un espacio de vecinos”

Por su parte, Lautaro D'Anna, uno de los referentes de la Mesa Promotora Sitio de Memoria Quinta de Funes, recordó a este medio sobre el anuncio de la licitación pública y la presentación de la primera parte de los trabajos de recuperación del excentro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura cívico militar que “el espacio se conformó con vecinos y vecinas de la ciudad, ya hace dos años, para poner en funcionamiento el Sitio de Memoria. Un lugar por el cual lucharon muchas y muchos para ser señalizado e incluido como sitio histórico, y luego para que sus dos hectáreas formen parte del patrimonio público santafesino. A más de nueve años de aquella expropiación, hoy la Quinta de Funes se pone de pie para proyectarse estratégicamente como un lugar de vida, de cultura y de derechos. Esto es gracias a los familiares, a los organismos de Derechos Humanos (DDHH) y a mucha militancia de Funes, que desde hace años impulsa esta necesidad tan sentida en la ciudad”.

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