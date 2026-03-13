El gobierno de Santa Fe desliga la muerte de peces en el río Carcarañá del uso de agroquímicos

Los resultados preliminares de los análisis tras las lluvias de febrero indican que no había restos de productos fitosanitarios. Cuál es la hipótesis

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe anunció que la muerte de peces durante febrero de 2026 en el río Carcarañá no tiene que ver con el uso de fitosanitarios.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe dio a conocer este viernes los primeros avances en la investigación sobre la muerte de peces en el río Carcarañá tras las intensas lluvias del 19 y el 20 de febrero . Según fuentes oficiales, el episodio no está asociado al uso de fitosanitarios en la región de la cuenca.

Los estudios realizados después del hallazgo de cientos de animales sin vida en la zona del departamento Caseros se llevaron a cabo en simultáneo con otros análisis sobre la presencia inusual de espuma en el arroyo Colastiné , en el centro de la provincia. En ambos casos, los resultados preliminares descartaron la presencia de agroquímicos empleados para la protección de cultivos.

Para analizar la situación del Carcarañá, los técnicos de la cartera ambiental tomaron muestras de agua en cinco lugares distintos desde San José de la Esquina , unos 100 kilómetros al oeste de Rosario, hasta la desembocadura en el Paraná. También se llevaron tejidos de distintas especies con el fin de determinar qué impacto tuvieron las lluvias posteriores al fin de semana de Carnaval.

Los estudios encargados por el gobierno santafesino dan cuenta de una alta carga bacteriológica y bajo nivel de oxígeno en algunos tramos del río . Los investigadores relevaron 33 compuestos distintos en el laboratorio y no encontraron residuos por encima de los límites analíticos establecidos.

De acuerdo a estos resultados, las condiciones que había en el cauce del Carcarañá pudieron tener un impacto negativo sobre la fauna ictícola. En esta instancia preliminar, el ministerio planteó la hipótesis de un "escenario multicausal", pero excluyó el uso de fitosanitarios como uno de los factores a considerar.

>> Leer más: El pulso tóxico y la mortandad de peces en el Carcarañá: lo que el río está revelando

El primer informe técnico sugiere que las abundantes lluvias del 19 y el 20 de febrero provocaron un aumento del caudal del Carcarañá y el arrastre de materia orgánica y sedimentos hacia el río. Esto incrementó la demanda de oxígeno en el agua, algo que puede derivar en la muerte de los peces por hipoxia.

Mortandad peces Carcarañá 1 El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe anunció que la muerte de peces durante febrero de 2026 en el río Carcarañá no tiene que ver con el uso de fitosanitarios. Foto: Gobierno de Santa Fe.

El diagnóstico inicial del gobierno provincial se aleja de la teoría de la contaminación del río por el uso intensivo de herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes para los campos de soja, maíz y trigo. No obstante, las autoridades aclararon que continúan inspeccionando las zonas aledañas para monitorear la situación.

La espuma del arroyo Colastiné

Otro fenómeno que llamó la atención el mes anterior fue la espuma en un sector del arroyo Colastiné a partir de las precipitaciones. Sobre este tema, la cartera ambiental precisó que los niveles de detergentes hallados están en el umbral de generación, de modo que estas sustancias no parecen ser la causa principal.

Al igual que en el caso del río Carcarañá, los técnicos empezaron a rastrear distintos compuestos para determinar el origen del fenómeno. Los primeros resultados en el laboratorio apuntan hacia la presencia de proteínas como una posible explicación, ya que eso puede favorecer el cambio por la agitación del agua en la cascada.

En este contexto, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático sostuvo que viene fortaleciendo el monitoreo y la gestión en cuatro cuencas estratégica de arroyos: Ludueña, Saladillo, Del Rey y Cululú. En cada uno se pondera la relevancia territorial, productiva y ambiental. Asimismo, remarcaron que episodios de este tipo generan preocupación y refuerzan la necesidad de sostener políticas de control y fiscalización sobre las actividades que se desarrollan en las cuencas con el objetivo de prevenir impactos y proteger la calidad del agua en el territorio provincial.