Una película rosarina y dos premiadas para ver en el Bafici

No se trata de una biografía del personaje, sino de un intento por hacer propio su pensamiento y volverlo praxis cinematográfica. “Él habla de la inmadurez, de lo que no está acabado, lo que es informe, como un valor. Algo que en el mundo del arte no está valorado. Aparece lo imprevisto, lo contingente y lo que no puede terminar de cerrarse”, contó Valentini en diálogo con La Capital.

El proyecto comenzó hace más de diez años, en un viaje a Turquía por su anterior documental “Pañuelos para la historia” (realizado junto a Alejandro Haddad y estrenado en 2015 en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata), que registra el encuentro de Nora Cortiñas con las Madres de la Paz de la región kurda de aquel país. Por un cambio de itinerario, se encontró con una semana libre y decidió viajar a Polonia, a seguir los pasos de Gombrowicz, por sugerencia de su compañero de dirección.

A su regreso, en 2014, Nicolás participó del I Congreso Internacional Witold Gombrowicz en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, que termina siendo uno de los escenarios principales de la película. “Iba yo con mi cámara, un micrófono, el equipo, y veía qué sucedía ese día. No trabajé con guion así que fue mucho trabajo de montaje después para que la película tuviera una linealidad a partir de un montón de elementos que eran fortuitos”, relató.



“Ahí pude grabar algunas entrevistas más, pero siempre sin tener muy claro qué iba a hacer. Hasta el día de hoy, la película no está del todo cerrada. Es una búsqueda medio absurda, inmadura. No es un documental donde vas a encontrar información de dónde nació y cómo vivió Gombrowicz, porque de hecho ya hay varios documentales de eso”, agregó Valentini.

El título evoca el documental de 1986 “Gombrowicz o la seducción”, del argentino Roberto Fischerman. “Es un delirio, es muy experimental y muy avanzado para la época”, compartió Nicolás, que se inserta en esa genealogía y utiliza material de archivo de ese filme de una forma bastante original en su propia película.

Finalmente, el realizador rosarino habló de la importancia de poder proyectar su obra en el Bafici, y de participar también de la muestra itinerante en su ciudad. “Me reconforta mucho por todo el trabajo que llevó, sobre todo de edición. Y también el hecho que la puedan ver acá muchos compañeros y amigos que hace muchos años escuchan que estoy haciendo este documental. Está buenísimo”, cerró el realizador.

“El placer es mío”, de Sacha Amaral - Jueves a las 20.30, Cine El Cairo

Es la ópera prima del director nacido en San Pablo, que hace veinte años vive y trabaja en Buenos Aires, y ganó el premio a Mejor Película en la Competencia Oficial Internacional. La película sigue a Antonio (Max Suen), que se dedica a la venta de marihuana, tiene una convivencia conflictiva con su madre (Katja Alemán) y se encuentra a través de aplicaciones con personas para robarles dinero. Es el viaje de un personaje que habita los márgenes de la norma y reclama para sí el goce propio y el de los otros.

“Tenía ganas de escribir una película de un personaje que estuviera completamente atrapado en sus ganas de amor, pero sin poder amar. Eso era una excusa para indagar un poco en las emociones y las relaciones. Me parecía interesante pero a la vez no me parecía suficiente para que fuera un personaje. Entonces empecé a pensar en algo más transgresor, y ahí apareció esta cuestión de que es alguien no confiable, que miente, que roba, que a veces no es agradable”, contó Sacha en diálogo con La Capital.

Embed - EL PLACER ES MIO / THE PLEASURE IS MINE by Sacha Amaral - teaser

Esta ambigüedad moral del protagonista lo dota de humanidad y genera empatía. “En algunos lugares donde la presentamos, al final la gente me terminaba diciendo: ‘somos todos Antonio’. Para mí eso era muy importante”, sumó el realizador.

La película tiene algo eminentemente queer en su desarrollo, algo que se corre de lo establecido y que va más allá de la bisexualidad del personaje. “El personaje es por excelencia orillero, por varias cuestiones de su personalidad, incluso en su sexualidad. Es un personaje que no se define, dispara para muchos lados, y se encuentra con las personas a partir de una cuestión más emocional, y no tanto por su género”, detalló Amaral.

Sobre el hecho de estrenar y recibir premios en un momento de desfinanciamiento del cine nacional, Sacha aseveró: “Es un momento muy preocupante y bastante angustiante, de mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar. Así que siento que haber podido completar esta película es una victoria y un logro, porque también la hicimos con muy poco dinero”.

- “Vrutos”, de Miguel Bou. Sábado a las 20.30, en Cine El Cairo.

A modo yapa, la ganadora del Gran Premio de la Competencia Oficial Argentina y el galardón a Mejor dirección. La película retoma a parte del elenco de “Okupas” para construir una épica callejera en blanco y negro pero cero nostálgica y totalmente contemporánea, donde el barrio de Lugano es el escenario. Brian se pelea con un grupo de rugbiers y resulta lastimado. Así que decide volver a enfrentarlos, esta vez armado. Una historia de venganza que tiene el enorme mérito de no romantizar ni caricaturizar las violencias.