Cuenta regresiva para Fito Páez: los rosarinos ya empezaron a copar la zona del Monumento

Desde el mediodía, familias, amigos y fanáticos se instalaron en el parque a la espera del recital de Fito Páez. Reposera, mates y ganas de encontrarse

El recital gratuito de Fito Páez en el Monumento Nacional a la Bandera empezó a vivirse desde temprano. Pasado el mediodía de este domingo, cientos de rosarinos ya se acercaban al Parque Nacional a la Bandera para asegurarse un buen lugar de cara a un show que promete ser multitudinario.

Con reposeras, lonitas, mates y hasta facturas, familias, grupos de amigos y fanáticos comenzaron a poblar los alrededores del escenario montado frente al río. El regreso del artista a la ciudad que lo vio nacer genera una expectativa enorme y la jornada se vive con clima de fiesta.

El antecedente más reciente de un recital en el Monumento es el de Nicki Nicole , quien en el marco del Tricentenario de Rosario , convocó a más de 250 mil personas al pie del emblemático punto de la ciudad. Pese a la magnitud del evento, fue un día de semana. El regreso de Páez se da en el marco de una jornada en la que muchos no trabajan, por lo que se prevé una cifra incluso mayor. Habrá un operativo especial de tránsito y seguridad en el área céntrica para facilitar el ingreso del público y garantizar el normal desarrollo del espectáculo.

El show forma parte de su gira “Sale el sol” y será el cierre de una semana intensa en la ciudad que lo vio nacer. Tras presentaciones con entradas agotadas en el Teatro El Círculo y el Teatro Astengo , el músico eligió despedirse con un concierto abierto al público.

En cuanto a los músicos que subirán al escenario del Monumento previo al gran show de Páez, se trata de artistas locales. Abriendo la jornada tocará Luisina Cali y luego seguirá Killer Burritos, la legendaria banda de Coki Debernardi.

A qué hora toca Fito Páez en el Monumento

Si bien el show de Fito Páez está anunciado para las 19:45, se invita a llegar un poco más temprano y disfrutar de los músicos teloneros. En particular, a las 18:20 tocará Luisina Cali y a las 18:45h se subirán al escenario los Killer Burritos.

En la información oficial del gobierno provincial y la Municipalidad de Rosario, se aclaró que Páez no percibió honorarios por su presentación en la cuna de la bandera, por lo que se refuerza el carácter afectivo de su regreso a Rosario.

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Por su parte, el secretario de Cultura de la Municipalidad de Rosario, Federico Valentini, recomendó a quienes asistan al recital consultar previamente los sitios web oficiales de la provincia y del municipio, donde se publicará el mapa del evento con los accesos, puntos de encuentro, sectores de hidratación y ubicación de ambulancias.

Una semana con Fito Páez en Rosario

Fito desembarcó este martes con Casa Páez, una propuesta que combina distintos formatos musicales y escenarios cargados de significado para la historia del artista.

En el Teatro El Círculo, Fito presentó por primera vez "Del 63", el álbum que dio inicio a su carrera solista. El martes pasado lo encontró nuevamente habitando ese emblemático espacio rosarino con una versión sinfónica. En esa oportunidad, ofreció un variadísimo repertorio donde tocó los temas más populares y conocidos ("Dar es dar", "11 y 6" y "Yo vengo a ofrecer mi corazón", por ejemplo) hasta perlitas perdidas que no suelen escucharse en sus recitales (temas propios como "Romance de la pena negra" o música de Sui Generis como "Canción para mi muerte").

En tanto, el miércoles, se presentó en el Teatro Astengo, en el mismo lugar donde muchos años atrás vio por primera vez un concierto de La Máquina de Hacer Pájaros, acontecimiento que cambió su cabeza para siempre y que lo decidió a convertirse en músico.