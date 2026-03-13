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Caso Libra: revelan llamadas directas entre Milei y Novelli antes del lanzamiento

Un peritaje judicial confirmó que el presidente mantuvo contacto con el financista en los momentos clave de la aparición del activo cripto

13 de marzo 2026 · 19:42hs
El presidente Javier Milei junto al financista Mauricio Novelli

El presidente Javier Milei junto al financista Mauricio Novelli, una pieza clave del lanzamiento del criptoactivo Libra. 

El escándalo por la criptomoneda Libra dio otro giro este viernes: según los resultados de los peritajes tecnológicos ordenados por la Justicia federal, el presidente Javier Milei mantuvo una comunicación constante con el lobbyista y trader Mauricio Novelli en los momentos más críticos del lanzamiento del activo digital, que terminó en una pérdida millonaria para miles de inversores.

El análisis de los dispositivos móviles, confirmado por registros judiciales, reconstruye una secuencia de llamadas y mensajes que contradicen la versión oficial de una “promoción desinteresada”.

Entre las horas previas y las 19.01 del 14 de febrero de 2025 (momento exacto de la publicación del código de inversión en las redes del presidente), Milei y Novelli intercambiaron al menos cinco llamadas telefónicas y varios mensajes de texto.

Ahora, la Justicia investiga si fue el propio financista quien le envió al primer mandatario el código alfanumérico que los usuarios debían utilizar para comprar el activo digital. Es más: tras el desplome del valor de Libra y el estallido de las denuncias en redes sociales, el flujo de llamadas no se detuvo.

Comunicaciones entre los Milei y Novelli

Durante la madrugada del 15 de febrero, se registraron más de una veintena de comunicaciones entre Novelli, el presidente y su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica y presidente de la comisión investigadora de lo sucedido con el activo digital, precisó que además en los registros “aparece que Milei le informó a Novelli que daría la entrevista a Jonatan Viale e intercambiaron ideas sobre qué responder y qué callar”.

“Está clarísimo que Novelli fue el nexo entre el presidente y Hayden Davis desde el hotel de Dallas donde operaba la base del lanzamiento. La publicación de Milei no fue un hecho aislado ni un error”, detalló el legislador.

>> Leer más: Tras el viaje relámpago a España, Milei se mostrará el lunes en Córdoba junto a Adorni

Al momento del lanzamiento y colapso de Libra, Novelli se encontraba en Estados Unidos junto a su socio Manuel Terrones Godoy y al CEO de Kelsier Ventures, Hayden Mark Davis.

El análisis refleja, además, que Novelli no sólo se comunicó con Milei. También también interactuó con el CEO de Kip Protocol, el singapurense Julian Peh. El empresario declaró que el 13 de febrero Novelli le anticipó la salida de Libra y lo convocó a distribuir los fondos entre las empresas beneficiarias.

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