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Prohibición de cuidacoches: Javkin avaló la postergación de la votación en el Senado

El intendente de Rosario dijo que la demora en la Legislatura de Santa Fe apunta a mejorar la ley en cuanto a las alternativas al arresto de los trapitos

13 de marzo 2026 · 12:03hs
La Cámara alta no trató la propuesta que habilita la aprehensión de cuidacoches.

Foto: La Capital/Hector Rio

La Cámara alta no trató la propuesta que habilita la aprehensión de cuidacoches.

A contramano de lo que habían anunciado sus impulsores, la ley de prohibición de los cuidacoches en Santa Fe no se votó durante la sesión del último jueves en el Senado provincial. Sin embargo, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, se mostró confiado en que la normativa finalmente será aprobada con nuevas modificaciones.

"La demora tiene que ver con ajustar algunas cuestiones de las alternativas", explicó el funcionario este viernes en una rueda de prensa. Así se refirió a las medidas para abordar los casos de las personas que realizan esta actividad sin incurrir en extorsiones o amenazas, delitos que ya están definidos en el Código Penal.

El exdiputado provincial ratificó su apoyo a la iniciativa del senador departamental Ciro Seisas para modificar la normativa vigente en toda la provincia e imponer multas, trabajos de utilidad pública y hasta el arresto de los trapitos a partir de la acción de la policía. El tema será tratado el próximo miércoles a las 15 en una reunión con los titulares de los tres ministerios provinciales encargados de implementar estos cambios.

Javkin y una distinción sobre los cuidacoches

El jefe del Palacio de los Leones espera que el proyecto se trate la semana que viene en la Cámara alta y expresó su preocupación por la situación de quienes cuidan o lavan autos para ganar dinero. En este sentido, remarcó: "A veces uno se cree que con la ley uno prohíbe un fenómeno social. La ley es necesaria porque nosotros tenemos situaciones de extorsión, de grupos criminales que organizan esa actividad, pero también tenemos una situación social de mucha gente que, a lo mejor por problemas de adicciones o alcoholismo, está en la calle".

Javkin entiende que la reforma del Código de Faltas de la provincia de Santa Fe es "muy importante porque va a permitir separar dos problemáticas". Así trazó una línea divisoria entre las personas que buscan subsistir y las que forman parte de organizaciones ilegales como las que manejan las barras bravas de los clubes de fútbol.

>> Leer más: Cuidacoches: el municipio apuesta a las videovigilancia para ajustar el control callejero

"La ley también requiere algunos dispositivos sociales que no tienen que ver con la parte delictiva", manifestó el titular del Poder Ejecutivo local. Así planteó su interés por regular la respuesta del Estado ante "gente que evidentemente tiene que tener alguna alternativa".

El exdiputado nacional consideró que el tema de los trapitos atrae el debate rápidamente por sus consecuencias. A continuación, afirmó: "A todo el mundo le da bronca estar en la calle y que venga alguien y te quiera sacar dinero porque sí. Y en algunos casos, además, con conductas que terminan en hechos delictivos".

Así como señaló los efectos, el intendente insistió en que una ley no alcanza basta atender las causas del problema de los trapitos. "Cuando uno gestiona, además del marco normativo, tiene que ver cómo es lo cotidiano", indicó respecto de la implementación del proyecto presentado en mayo pasado.

El problema de las personas que viven en la calle

Javkin recordó que la normativa "seguramente se adaptará" a nivel municipal si obtiene sanción definitiva en la provincia. Sobre este punto, subrayó: "A nosotros después nos va a implicar todo un trabajo. Somos cuidadosos en qué tareas nos van a tocar".

"Estoy a favor de que haya una regla y que la regla sea la prohibición de una actividad extorsiva pero la problemática abarca mucho más", afirmó la máxima autoridad del Poder Ejecutivo local. A continuación recordó que en Rosario hay más de 500 personas que viven en la calle y señaló: "Ha crecido mucho la población. Muchas veces es gente que no quiere ir a los refugios que tenemos nosotros. Ahí hay reglas, no se puede consumir droga ni alcohol".

Previamente dio un ejemplo personal sobre el cruce de los problemas que pretende resolver el proyecto del Senado provincial, ya que hace pocos días recibió la queja de un vecino sobre un trapito que estaba cerca de su casa. "Me acerqué y estaba con un grado de alcoholismo brutal, a tal punto que no controlaba los esfínteres", detalló.

A la espera de que se ajusten algunas cuestiones fuera de la reforma del Código de Faltas santafesino, Javkin aseveró: "Es un muy buen paso que tengamos una ley. Tiene que ver con un tema penal y también va a ser importante tener algunos otros mecanismos". Luego reiteró que el tema "hay que tomarlo en su integridad", no sólo en cuanto a "prohibir la actividad mafiosa y extorsiva" sino en torno al crecimiento de la cantidad de personas en situación de calle.

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