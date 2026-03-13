Premio Juana Manso: un informe de periodistas de La Capital sobre aborto legal, entre los ganadores

“Rezo por vos”, elaborado por Carina Bazzoni, Eugenia Langone, María Laura Cicerchia y Celina Mutti Lovera, aborda las dificultades en el acceso al aborto legal frente al avance de sectores conservadores

Los Premios Juana Manso celebraron este viernes su 27ª edición y un informe especial elaborado por periodistas de La Capital recibió una distinción en la categoría Producciones Graficas.

Se trata de “Rezo por vos” , una investigación periodística y producción gráfica realizada por Carina Bazzoni, Eugenia Langone, María Laura Cicerchia y Celina Mutti Lovera. La pieza analiza las dificultades en el acceso al aborto legal frente al avance de sectores conservadores.

“Por dar cuenta de las barreras existentes que obstaculizan el derecho de las mujeres al acceso al aborto, así como también la serie de prácticas que operan en manos de organizaciones conservadoras y pro vida” , expresó el jurado de los Premios Juana Manso al otorgarle el galardón al trabajo de La Capital .

El Jurado también resaltó la colaboración de la International Woman's Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas, y de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), pero también destacó la importancia de la publicación en un medio masivo como La Capital .

Además, Virginia Benedetto, fotoperiodista del diario La Capital, fue distinguida con una mención especial, también en la categoría de Producciones Gráficas. La mención se la lleva por el trabajo "Crecer trans en Rosario, donde la hormonización sigue siendo un derecho”, publicado en el Suplemento Punto de Encuentro de Eldiario.ar, y elaborado junto a la periodista Sonia Tessa.

>> Leer más: Un informe de La Capital, nominado al Premio al Periodismo de Investigación 2025 de Fopea

09 REZO POR VOS criadas02-3.jpg La performance basada en "El cuento de la criada" se ha utilizado como una herramienta de protesta y visibilización para la campaña a favor del aborto legal en Argentina. Foto: Celina Mutti Lovera

Rezo por vos, un informe especial de periodistas de La Capital

El informe especial, publicado en el marco del Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres y disponible online en un micrositio de La Capital, plantea que la provincia de Santa Fe fue pionera en el país en la implementación de políticas de salud sexual y reproductiva. Aún así, desde la llegada al gobierno nacional de Javier Milei, las mujeres encuentran cada vez más obstáculos para acceder a la interrupción legal del embarazo. La falta de insumos y la actuación de grupos que resisten la ley en hospitales y centros de salud son una realidad con la que conviven médicos y pacientes. A cuatro años de la legalización, la oposición a estas prácticas se fortalece.

La investigación de La Capital destaca que en los últimos dos años las denuncias por presuntos obstáculos a la interrupción legal del embarazo crecieron al doble, según la Línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación. En Santa Fe, durante el año pasado, se comunicaron más de dos casos por mes que advertían de situaciones como "demoras o maltrato institucional, cobro por la práctica hasta falta de profesionales o medicación".

Este trabajo periodístico sigue dos pistas: la red de organizaciones que tienen su razón de ser en el rechazo al aborto legal y se mantienen activas tras la aprobación de la ley, los vínculos que mantienen entre ellas y algunas de las estrategias con las que operan estas asociaciones en municipios declarados Pro Vida de la provincia de Buenos Aires. Todo esto en un contexto de feroces recortes en el presupuesto de la administración de La Libertad Avanza sobre los programas de salud sexual y reproductiva.

Con testimonios de médicos, pacientes, referentes feministas; análisis de documentos oficiales y de ONG, y respuestas del Ministerio de Salud nacional a pedidos de información pública, este trabajo indaga en los obstáculos que enfrentan pacientes para acceder a la interrupción legal del embarazo en tiempos de avance conservador.

El reportaje fue realizado con el apoyo de la International Woman's Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas, así como con la colaboración de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

>> Leer más: Santa Fe, del modelo ejemplar a las nuevas barreras para acceder al aborto legal

02 Causa Grávida REZO POR VOS gravida-4.jpg Un cartel con la consigna: Las niñas no son madres es sostenido por una nena en la marcha del 8M. Foto: Celina Mutti Lovera

Todos los ganadores del premio Juana Manso

Categoría "Producciones audiovisuales"

Mención especial: “Entre risas y jeringas: comunicar la enfermería desde el cuidado, el humor y la perspectiva de género.” Lorena López. Cristina Savoldi. Televisión Regional. Canal 19 Cablevisión.

Por visibilizar a la enfermería y al cuidado como una práctica política, rompiendo con los discursos verticalistas y masculinizados del sistema de salud. El jurado destaca la originalidad de utilizar el humor como herramienta pedagógica para denunciar desigualdades y estereotipos de género, sosteniendo una valiosa propuesta multiplataforma que acerca la salud a la comunidad con una mirada crítica, feminista y humanizada.

Mención especial: Columna de géneros en RTS Noticias Santa Fe (edición matutina). Maria Victoria Rodríguez Hernando

Por sostener un valioso espacio televisivo que articula la actualidad, el análisis de fondo y las efemérides desde una rigurosa perspectiva de género. El jurado destaca el compromiso periodístico de mantener la continuidad de este ciclo, abordando con profundidad temas urgentes y complejos —como el abuso sexual infantil, las tareas de cuidado y las violencias digitales— para garantizar la visibilización constante de estas problemáticas y la promoción de derechos en la agenda mediática diaria.

Mención especial: “De señoras, Nada!” Laura Díaz. Lorena Anmuth

Por cuestionar los mandatos y estereotipos asociados a la vejez, la perimenopausia y la menopausia a través de un valioso espacio de streaming semanal producido por y para mujeres. El jurado destaca el compromiso de sus conductoras para promover la salud integral mediante la multiplicidad de voces profesionales, y valora especialmente la visibilización de la diversidad sexual y las dificultades ligadas a la orientación sexual a través del relato en primera persona, aportando una mirada empática y necesaria.

Categoría "Fotoperiodismo"

Premio Juana Manso: “Interrumpir para resistir: disrupción visual y acción fotográfica frente a la violencia de género” Paula Sarkissian Israelson. Rosario12, asamblea lesbotransfeminista rosario y otros.

Por visibilizar la acción del colectivo que nuclea organizaciones feministas de la ciudad de Rosario, la “Asamblea Lesbotransfeminista”, que intervino el espacio público el pasado mes de octubre vestidas como las criadas del libro y la serie “El cuento de la criada”, dando vueltas en silencio frente a los tribunales provinciales con el objetivo de exponer que “La inacción judicial es cómplice de los femicidios”. El jurado define entregar el premio de manera unánime.

Categoría "Creaciones publicitarias"

Premio Juana Manso: “¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar?” Julieta Montio, Lucía Arnedo, Consuelo Casanovas, Agustina Sanfelice, Agustina Tacconi, Guillermina Salazar, Alma Ábalo, Agostina Mosso, Juan Salvo, Josefina Pujol, Martina Prevosto, Benjamín Vázquez, Lourdes Tenaglia.

Por visibilizar cómo ciertos estereotipos de belleza se instalan desde la infancia y terminan naturalizándose en conductas cotidianas que pasan desapercibidas, evidenciando “situaciones “normales” que reproducen presiones que más tarde se transforman en inseguridades, autopercepción distorsionada y decisiones que pueden volverse extremas. El jurado en forma unánime resalta el valor de la producción al ser un producto elaborado en el marco de una cátedra y propicia una continuidad en la práctica

Categoría "Producciones gráficas"

Premio Juana Manso: “Rezo por vos. El acceso al aborto legal frente al avance de los sectores conservadores” Editorial Diario La Capital Carina Bazzoni, Eugenia Langone, María Laura Cicerchia y Celina Mutti Lovera.

Por dar cuenta de las barreras existentes que obstaculizan el derecho de las mujeres al acceso al aborto, así como también la serie de prácticas que operan en manos de organizaciones conservadoras y pro vida. El Jurado resalta la colaboración de la International Woman's Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas, y de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), pero también desea destacar la importancia de la publicación en un medio masivo como La Capital

>> Leer más: Los grupos celestes salen de las iglesias y ganan espacios de poder

Mención especial: “Mujeres que trabajan en el campo: luchar por una ruralidad con perspectiva de género” Rosario3 Ludmila López.

Por visibilizar el rol transformador de las mujeres en el ámbito rural y colocar en la agenda pública las dificultades y desigualdades que aún persisten en este sector. El jurado destaca el valioso aporte de esta producción para saldar una deuda histórica con las trabajadoras del campo, cuestionando los roles tradicionales en un espacio históricamente masculinizado y promoviendo la necesidad de construir una ruralidad con verdadera perspectiva de género.

Mención especial: “Vi a mis compañeritos dejar la escuela para ir a gamelear”: el relato de la jachallera que estudió en el campo, empezó la universidad a los 16 y llegó al Conicet. 0264 Noticias (diario digital local) Santa Lucía San Juan Pablo Esteban Bustamante Biltes.

Por visibilizar la trayectoria y los desafíos de las mujeres en el ámbito científico y académico, rescatando una historia de superación frente a las desigualdades sociales y territoriales. El jurado destaca el valor de esta producción periodística para desarmar los estigmas que persiguen a las profesionales, poniendo de relieve el rol fundamental de las mujeres en la ciencia, su acceso a la educación pública y su compromiso con la justicia social.

Mención especial: “Crecer trans en Rosario, donde la hormonización sigue siendo un derecho” Suplemento Punto de Encuentro de Eldiarioar Sonia Tessa. Virginia Benedetto

Por visibilizar el trabajo de la Asociación de Varones Trans y No Binaries en la ciudad de Rosario en su acompañamiento a jóvenes del colectivo de la diversidad sexual en la niñez y adolescencia. El artículo pone en valor el compromiso de la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe para sostener y garantizar el acceso a las políticas públicas de salud integral y hormonización, resguardando derechos fundamentales de las niñeces y juventudes. Asimismo, se reconoce su labor al exponer en primera persona la importancia de construir redes de contención familiar y espacios seguros frente a los prejuicios.

WhatsApp Image 2026-03-13 at 18.26.14 Marcelo Bustamante / La Capital

Mención especial: “Mujeres Trabajadoras” Boletín EnRedando Tomás Viu

Por visibilizar la multiplicidad de roles, las trayectorias y las resistencias de las mujeres en el ámbito laboral a través de un valioso ciclo narrativo compuesto por ocho historias de vida. El jurado destaca la profundidad y calidad periodística de estos perfiles, que rescatan desde el trabajo territorial y sindical hasta la ciencia pública y la cultura, promoviendo una mirada integral y desarmando estereotipos sobre las construcciones colectivas del trabajo femenino.

Categoría "Producciones podcast"

Premio Juana Manso: “Presas por parir” Virginia Giacosa, Ingrid Beck, Ana Laura Alcaraz, Paula Rodríguez.

Por denunciar la violencia institucional y la criminalización que sufren las mujeres frente a emergencias obstétricas, visibilizando una grave vulneración de derechos. El jurado destaca la excelencia, rigurosidad y alta calidad periodística de esta serie documental sonora, valorando especialmente el inmenso trabajo colaborativo y federal de la red para colocar en la agenda pública una problemática urgente, con un enfoque situado y una profunda defensa de los derechos humanos.

Mención especial: “Con mis hijos , no” Futurock Laura Hintze, Arlén Buchara, Paula Manini, Paulo Rosas Chávez.

Por abordar la importancia de la educación sexual integral (ESI) y su batalla por prevalecer en tiempos en los que el gobierno la quiere eliminar, por considerarla una amenaza, contrario al verdadero sentido de su aplicación, que es ser un pilar de la salud pública. Además, por volver a poner en escena la importancia de la inserción de la ESI, una ley que permite a los niños, niñas, niñes y jóvenes entender su cuerpo, tomar decisiones responsables, libres, promoviendo el cuidado, respeto, a través del conocimiento, con perspectiva de género, con diversidad y haciendo valer sus derechos. Por tales motivos, el jurado decide entregar está distinción, por permitirnos comprender el verdadero sentido de la lucha, que no está solo en conseguir derechos, sino en mantenerlos.

Mención especial: “La teta contra Goliat” Anfibia Podcast/ Fundación Sanar Julia Dominzain.

Por abordar reflexivamente el tema de la lactancia en un contexto en donde subsisten mandatos y surgen otros. Además pone en debate el lobby comercial de las grandes industrias que presionan, con mensajes cruzados, contra el derecho a una lactancia libre y soberana.

Categoría "Producciones radiales"

Mención especial: “Liberando palabras” Programa de radio del Taller Mujeres tras las rejas . Aire Libre Radio Comunitaria. Mujeres tras las rejas: Lilian Alba, Claudia Almirón. Agustina Bertossi, Camila Celie, Graciela Rojas. Maria Julia Orso Gismondi

Por constituir un valioso espacio radial que otorga voz y visibilidad a las mujeres privadas de su libertad, tendiendo un puente vital entre el contexto de encierro y la sociedad. El jurado destaca el uso de la comunicación comunitaria como herramienta de empoderamiento y transformación, valorando el compromiso de sostener un entorno de confianza y respeto que permite desarmar prejuicios y visibilizar experiencias de vida históricamente marginadas.

Mención especial: “Lit” - Disidencias Programa de radio en Radio UNR Virginia Giacosa, Mario Armas, Florencia Lattuada y Federico Aicardi

Por proponer una valiosa experiencia reflexiva que sitúa a las disidencias sexo-genéricas como territorio de escritura y posicionamiento político. El jurado destaca la originalidad de este episodio para indagar en la literatura contemporánea del litoral, cuestionando las normas establecidas y visibilizando identidades plurales a través de un abordaje que entrelaza el debate sobre el lenguaje, la memoria local y enriquecedoras lecturas performáticas. Se valora especialmente su aporte para pensar la literatura como un espacio vivo y fundamental en la construcción de nuevos públicos y sentidos compartidos.

Categoría "Creación de contenidos en redes sociales"

Premio Juana Manso: Fundación Bellamente Martina Belén Ramírez. Candela Yatche

Por promover de manera constante desde 2018, la diversidad corporal y fundamentalmente la violencia estética, a través del abordaje de los mandatos sobre la belleza y los trastornos alimentarios. A su vez, contribuye un aporte sustancial para las nuevas generaciones, que representan en la actualidad las principales usuarias y usuarios de las redes sociales, para que tengan una capacidad crítica sobre los estereotipos que los rodean.

Mención especial: Redes LGBT. Demetrio López. Pablo Procopio

Por la continuidad en la generación de informaciones sobre disidencias, el jurado unánimemente desea manifestar su agrado por el gran número de propuestas recibidas, la relevancia y calidad de las presentaciones. Además, de resaltar la contribución a la comunicación y la difusión de la temática por parte de aquellas producciones que con menos recursos materiales y/o personales logran insertarse y conformar productos notables. Por otro lado, también decide señalar la necesidad de un aggiornamento de la ordenanza, fundamentalmente por la transformación acaecida en los medios de comunicación. El jurado unánimemente desea manifestar su agrado por la importancia y calidad de las presentaciones. Además de resaltar la contribución a la comunicación y la difusión de la temática por parte de aquellas producciones que con menos recursos materiales y/o personales logran insertarse y conformar productos notables. Además sugiere se revise y/o actualice la Ordenanza del presente premio.