La Capital | La Ciudad | Hospital Provincial

Ruidazo en el hospital Provincial: profesionales de la salud piden aumentos y pases a planta

La protesta se desarrolló este viernes a media mañana en la puerta del nosocomio. Se enmarca en una serie de movilizaciones coordinadas por Siprus

13 de marzo 2026 · 13:05hs
Este viernes hubo ruidazo de profesionales de salud en la puerta del Hospital Provincial 

Este viernes hubo ruidazo de profesionales de salud en la puerta del Hospital Provincial 

Este viernes por la mañana, profesionales de la salud realizaron un "ruidazo" frente al Hospital Provincial de Rosario (Alem 1450). En una protesta coordinada por el Sindicato de Profesionales Universitarios (Siprus), médicos, enfermeros y trabajadores de la salud de distintas áreas reclamaron por una recomposición salarial y pases a planta permanente en los distintos hospitales provinciales.

La protesta de profesionales de salud se enmarca en una serie de movilizaciones convocadas y jornadas de visibilización por Siprus para sostener el reclamo del aumento salarial en el ámbito de la salud pública, luego del rechazo de la paritaria que el gobierno provincial puso sobre la mesa. En ese sentido, este miércoles el gremio organizó un ruidazo en el Hospital Centenario, y este jueves un abrazo al Hospital Eva Perón de Baigorria y al Iturraspe de la ciudad de Santa Fe.

"Las movilización es para advertirle a la población que la salud de los pacientes de los efectores públicos está en peligro, porque cada vez hay menos profesionales especializados, formados, capacitados que quieran trabajar en las condiciones que se ofrecen en la provincia", expresó Jerónimo Ainsuain, titular de Siprus, en conversación con La Capital.

>> Leer más: Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud para la próxima semana

Aumento salarial y pases a planta permanente

Las protestas salud tiene dos reclamos principales: la recomposición salarial y el pase a planta permanente de profesionales de salud que se desempeñan en los diferentes hospitales provinciales. Este viernes, el ruidazo en el Hospital Provincial comenzó cerca de las 9 en la esquina de Alem y 9 de Julio. Aunque se generó un corte de calle, luego de algunos minutos se normalizó el tránsito.

"El salario hoy inicial está en 1.597.000 pesos con el nuevo aumento, ese salario parte de una oferta que hizo el gobierno en la última paritaria que fue rechazada por el 86% de los profesionales de la salud", expresó Ainsuain, médico y docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

"Esta oferta salarial no termina de recomponer lo perdido", aseguró el médico, y agregó, sobre otros de los reclamos del gremio: "Además, no contempla los pases a planta (permanente) de casi 300 profesionales, tampoco contempla pago de adicionales o cambio de escalafón".

En cuanto a la oferta del gobierno provincial, el titular de Siprus expresó que se trata de una propuesta salarial "mejor que los años anteriores", producto de la "incansable lucha de los profesionales de la salud".

No obstante, el gremialista afirmó: "(La oferta salarial) no termina de jerarquizar el trabajo que tenemos y la responsabilidad fundamentalmente frente a la atención de la población".

Más pacientes de prepagas en el sistema público

Además del conflicto salarial, en conversación con La Capital, Ainsuain describió una situación que se comenzó a vivir en el último tiempo en el ámbito de salud: cada vez más pacientes que tienen prepaga o obra social recaen en el sistema de salud pública por no poder costear los coseguros que impone la salud privada en determinados estudios o tratamientos.

"Cada vez más pacientes con obra social y con prepagas se atienden y se vuelcan en el sistema público de salud", expresó el titular de Siprus, y sumó: "Eso que hace que haya más cantidad de pacientes para atender con menos plantel profesional"

"Lógicamente, eso termina resintiendo la atención, generando más demoras para atenderse en las guardias, más demoras para sacar un turno, para conseguir un turno, un estudio complementario, una cirugía", agregó Jerónimo Ainsuain.

Noticias relacionadas
El Alpine de Franco Colapinto llega a la grilla de partida de Interlagos con neumáticos intermedios, que serían cambiados por medios antes de la largada. La Fórmula 1, instantes antes de la máxima emoción.

Rosario tendrá un vuelo chárter para vivir la Fórmula 1 en el circuito de Interlagos

La Cámara alta no trató la propuesta que habilita la aprehensión de cuidacoches.

Prohibición de cuidacoches: Javkin avaló la postergación de la votación en el Senado

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias en Rosario para el fin de semana

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Fito Páez ofreció un concierto sinfónico el martes 10 de marzo en el Teatro El Círculo como parte del ciclo de recitales Casa Páez.

Del 63 y de Rosario: Fito Páez cumple 63 años y su historia vuelve a sonar en la ciudad

Ver comentarios

Las más leídas

La palabra del presidente de Newells, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

La palabra del presidente de Newell's, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

Newells deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

Newell's deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres, para pensar la ciudad

"El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres", para pensar la ciudad

Central tiene un objetivo Gigante en la vuelta a Arroyito tras la resonante victoria en el clásico

Central tiene un objetivo Gigante en la vuelta a Arroyito tras la resonante victoria en el clásico

Lo último

Multa millonaria de la CNV a una sociedad de bolsa de Rosario por uso indebido de fondos

Multa millonaria de la CNV a una sociedad de bolsa de Rosario por uso indebido de fondos

Amanda, trasplantada y con síndrome de Down, no tiene medicación por culpa de la obra social

Amanda, trasplantada y con síndrome de Down, no tiene medicación por culpa de la obra social

Cambios históricos en Google Maps: navegación inmersiva, IA y mapas en 3D

Cambios históricos en Google Maps: navegación inmersiva, IA y mapas en 3D

Multa millonaria de la CNV a una sociedad de bolsa de Rosario por uso indebido de fondos

Detectaron que la firma Daniel A. Casanovas y Asociados dispuso de activos de inversores sin consentimiento. La sanción incluye inhabilitación de directivos y prohibición de operar en el mercado

Multa millonaria de la CNV a una sociedad de bolsa de Rosario por uso indebido de fondos
Amanda, trasplantada y con síndrome de Down, no tiene medicación por culpa de la obra social

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Amanda, trasplantada y con síndrome de Down, no tiene medicación por culpa de la obra social

Rosario tendrá un vuelo chárter para vivir la Fórmula 1 en el circuito de Interlagos
La Ciudad

Rosario tendrá un vuelo chárter para vivir la Fórmula 1 en el circuito de Interlagos

Un gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera
Policiales

Un gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

Ruidazo en el Provincial: profesionales de la salud piden aumentos y pases a planta
La Ciudad

Ruidazo en el Provincial: profesionales de la salud piden aumentos y pases a planta

El gobierno de Santa Fe desliga la muerte de peces en el río Carcarañá del uso de agroquímicos
La Región

El gobierno de Santa Fe desliga la muerte de peces en el río Carcarañá del uso de agroquímicos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La palabra del presidente de Newells, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

La palabra del presidente de Newell's, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

Newells deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

Newell's deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres, para pensar la ciudad

"El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres", para pensar la ciudad

Central tiene un objetivo Gigante en la vuelta a Arroyito tras la resonante victoria en el clásico

Central tiene un objetivo Gigante en la vuelta a Arroyito tras la resonante victoria en el clásico

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Ovación
El presidente Boero fue al hueso: Newells está vivo, pero sigue en terapia intensiva

Por Hernán Cabrera
Ovación

El presidente Boero fue al hueso: "Newell's está vivo, pero sigue en terapia intensiva"

El presidente Boero fue al hueso: Newells está vivo, pero sigue en terapia intensiva

El presidente Boero fue al hueso: "Newell's está vivo, pero sigue en terapia intensiva"

Un equipo jujeño le reclamó a Newells una deuda por Luciano Herrera

Un equipo jujeño le reclamó a Newell's una deuda por Luciano Herrera

Rosario Central vs. Banfield: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Banfield: hora, canal y posibles formaciones

Policiales
Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio
Policiales

Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio

Un gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

Un gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

Cayó el narco Sebastián Marset, con pasado de futbolista y pedido de captura internacional

Cayó el narco Sebastián Marset, con pasado de futbolista y pedido de captura internacional

Imputaron a una expareja de Guille Cantero como organizadora de la venta de drogas

Imputaron a una expareja de Guille Cantero como organizadora de la venta de drogas

La Ciudad
Amanda, trasplantada y con síndrome de Down, no tiene medicación por culpa de la obra social

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Amanda, trasplantada y con síndrome de Down, no tiene medicación por culpa de la obra social

Fito en el Monumento: los horarios, los teloneros y los cortes de calle

Fito en el Monumento: los horarios, los teloneros y los cortes de calle

Rosario tendrá un vuelo chárter para vivir la Fórmula 1 en el circuito de Interlagos

Rosario tendrá un vuelo chárter para vivir la Fórmula 1 en el circuito de Interlagos

Ruidazo en el Provincial: profesionales de la salud piden aumentos y pases a planta

Ruidazo en el Provincial: profesionales de la salud piden aumentos y pases a planta

La inflación no afloja y ya supera el 3% en la mayoría de las regiones del país
Economía

La inflación no afloja y ya supera el 3% en la mayoría de las regiones del país

El Senado dio media sanción a la ley de municipios, sin la figura del viceintendente

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El Senado dio media sanción a la ley de municipios, sin la figura del viceintendente

Identificaron a Mario Nívoli, uno de los 12 desaparecidos encontrados en La Perla
Información General

Identificaron a Mario Nívoli, uno de los 12 desaparecidos encontrados en "La Perla"

Maletti: Quedarán estadios y equipamiento para cualquier cita internacional

Por Pablo Mihal
Ovación

Maletti: "Quedarán estadios y equipamiento para cualquier cita internacional"

Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene

Zona sur: condenado por una saga de extorsiones seguida de ocho balaceras 
Policiales

Zona sur: condenado por una saga de extorsiones seguida de ocho balaceras 

La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9 por ciento
Economía

La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9 por ciento

Crece la preocupación por la crisis de Lácteos Verónica y el conflicto llega al Congreso
Economía

Crece la preocupación por la crisis de Lácteos Verónica y el conflicto llega al Congreso

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

El tiempo en Rosario: un viernes 13 templado con poco viento y pocas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes 13 templado con poco viento y pocas nubes

Todo el gobierno salió a respaldar a Adorni por el escándalo de sus viajes
Política

Todo el gobierno salió a respaldar a Adorni por el escándalo de sus viajes

En su último año, Gutiérrez apostó a la distensión con el Ejecutivo pero marcó límites
Política

En su último año, Gutiérrez apostó a la distensión con el Ejecutivo pero marcó límites

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres, para pensar la ciudad
La Ciudad

"El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres", para pensar la ciudad

Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención de Pami en Rosario
La ciudad

Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención de Pami en Rosario

Olivares: No hay que dejar librado el empleo a una lógica darwinista
Economía

Olivares: "No hay que dejar librado el empleo a una lógica darwinista"

El barril de petróleo cerró por encima de u$s 100 y se desplomaron las Bolsas
Economía

El barril de petróleo cerró por encima de u$s 100 y se desplomaron las Bolsas

Aseguran que el nuevo líder supremo de Irán resultó herido en un ataque
El Mundo

Aseguran que el nuevo líder supremo de Irán resultó herido en un ataque

Senegal ahora castiga la homosexualidad con hasta diez años de cárcel
Información general

Senegal ahora castiga la homosexualidad con hasta diez años de cárcel

Google Maps lanzó su nueva integración con la inteligencia artificial
Información General

Google Maps lanzó su nueva integración con la inteligencia artificial