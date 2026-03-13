Ruidazo en el hospital Provincial: profesionales de la salud piden aumentos y pases a planta

La protesta se desarrolló este viernes a media mañana en la puerta del nosocomio. Se enmarca en una serie de movilizaciones coordinadas por Siprus

Este viernes hubo ruidazo de profesionales de salud en la puerta del Hospital Provincial

Este viernes por la mañana, profesionales de la salud realizaron un "ruidazo" frente al Hospital Provincial de Rosario (Alem 1450) . En una protesta coordinada por el Sindicato de Profesionales Universitarios (Siprus), médicos, enfermeros y trabajadores de la salud de distintas áreas reclamaron por una recomposición salarial y pases a planta permanente en los distintos hospitales provinciales.

La protesta de profesionales de salud se enmarca en una serie de movilizaciones convocadas y jornadas de visibilización por Siprus para sostener el reclamo del aumento salarial en el ámbito de la salud pública , luego del rechazo de la paritaria que el gobierno provincial puso sobre la mesa. En ese sentido, este miércoles el gremio organizó un ruidazo en el Hospital Centenario, y este jueves un abrazo al Hospital Eva Perón de Baigorria y al Iturraspe de la ciudad de Santa Fe.

"Las movilización es para advertirle a la población que la salud de los pacientes de los efectores públicos está en peligro , porque cada vez hay menos profesionales especializados, formados, capacitados que quieran trabajar en las condiciones que se ofrecen en la provincia", expresó Jerónimo Ainsuain, titular de Siprus, en conversación con La Capital.

Aumento salarial y pases a planta permanente

Las protestas salud tiene dos reclamos principales: la recomposición salarial y el pase a planta permanente de profesionales de salud que se desempeñan en los diferentes hospitales provinciales. Este viernes, el ruidazo en el Hospital Provincial comenzó cerca de las 9 en la esquina de Alem y 9 de Julio. Aunque se generó un corte de calle, luego de algunos minutos se normalizó el tránsito.

"El salario hoy inicial está en 1.597.000 pesos con el nuevo aumento, ese salario parte de una oferta que hizo el gobierno en la última paritaria que fue rechazada por el 86% de los profesionales de la salud", expresó Ainsuain, médico y docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

"Esta oferta salarial no termina de recomponer lo perdido", aseguró el médico, y agregó, sobre otros de los reclamos del gremio: "Además, no contempla los pases a planta (permanente) de casi 300 profesionales, tampoco contempla pago de adicionales o cambio de escalafón".

En cuanto a la oferta del gobierno provincial, el titular de Siprus expresó que se trata de una propuesta salarial "mejor que los años anteriores", producto de la "incansable lucha de los profesionales de la salud".

No obstante, el gremialista afirmó: "(La oferta salarial) no termina de jerarquizar el trabajo que tenemos y la responsabilidad fundamentalmente frente a la atención de la población".

Más pacientes de prepagas en el sistema público

Además del conflicto salarial, en conversación con La Capital, Ainsuain describió una situación que se comenzó a vivir en el último tiempo en el ámbito de salud: cada vez más pacientes que tienen prepaga o obra social recaen en el sistema de salud pública por no poder costear los coseguros que impone la salud privada en determinados estudios o tratamientos.

"Cada vez más pacientes con obra social y con prepagas se atienden y se vuelcan en el sistema público de salud", expresó el titular de Siprus, y sumó: "Eso que hace que haya más cantidad de pacientes para atender con menos plantel profesional"

"Lógicamente, eso termina resintiendo la atención, generando más demoras para atenderse en las guardias, más demoras para sacar un turno, para conseguir un turno, un estudio complementario, una cirugía", agregó Jerónimo Ainsuain.