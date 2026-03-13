El vermut como plan social: Rosario vivió una noche de sabores litoraleños, música en vivo y coctelería

La costanera fue escenario de Carpano Weekends con una propuesta gastronómica del chef Agustín Baragiola y la música de Mingus Motion. La iniciativa forma parte de una agenda federal que celebra el Día Internacional del Vermut.

La costanera rosarina se convirtió en el escenario de una experiencia sensorial única el pasado sábado. En el marco de Carpano Weekends , el bar Los Jardines recibió una propuesta que combinó vermut con la inédita propuesta gastronómica del chef Agustín Baragiola , en una noche donde el río Paraná fue el protagonista silencioso.

La iniciativa forma parte de una agenda federal que celebra los 240 años de la creación del vermut por parte de Antonio Benedetto Carpano en 1786 . Durante todo el mes de marzo , más de 100 bares de todo el país (incluyendo Buenos Aires, Córdoba y Mendoza) se suman a este ritual urbano que genera cada vez más espacios cercanos a los amantes de la categoría en toda la región .

El plato fuerte de la noche fue la intervención del chef Agustín Baragiola , figura central en la renovación de la cocina del Litoral y distinguido por el Prix Baron B – Cuisine . Baragiola diseñó un menú de tres platitos pensado exclusivamente para acompañar el vermut , utilizando productos locales con técnicas de vanguardia .

"Usamos un pescado de río, que es el dorado , y lo distorsionamos en tres texturas para aprovechar el 100 por ciento del producto ", precisó el chef. La propuesta incluyó una ensaladilla rusa al estilo español que integraba la carne asada del pescado en la mayonesa, piel crujiente y un "falso caviar" elaborado con las cabezas del dorado para concentrar el sabor umami .

El chef incorporó dentro de sus platitos un bao de surubí frito acompañado de labneh (un queso fresco a base de leche de tambo) y un kimchi de origen coreano elaborado con vegetales de huerta propia. El menú se completó con una bondiola de cerdo ahumada durante varias horas, servida con garbanzos y almejas.

Música y cultura urbana

La experiencia se completó con la propuesta sonora de Mingus Motion, cuya fusión de jazz y electrónica orgánica envolvió la terraza de Los Jardines. La combinación de gastronomía, música en vivo y la vista privilegiada al Paraná generó el ambiente ideal para el disfrute de la "experiencia vermutera".

Carpano Weekends continuará durante todo marzo, con experiencias diferentes los viernes y sábados del mes. En Rosario, diversos bares seleccionados contarán con promociones de "happy hour" y descuentos especiales. El punto máximo de la celebración será el próximo 21 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional del Vermut.

Para quienes buscan replicar el ritual en casa, la recomendación de los expertos es simple: un copón con mucho hielo, 70 por ciento de vermut, un golpe de soda y una rodaja entera de naranja para resaltar los botánicos de la bebida que cambió la forma de socializar en las ciudades hace más de dos siglos.

Para sumarse a la celebración, se pueden ver los bares adheridos en la web de Carpano.