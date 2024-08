Los estrenos de Netflix en agosto: ofertas para todos los gustos

La cuarta temporada de "Emily in Paris", una comedia argentina con Sofía Morandi y Leticia Siciliani, y la última de "The Umbrella Academy", entre mucho más

Este mes, Netflix renueva su catálogo y trae una batería de estrenos. Habrá ofertas para todos los gustos, desde la nueva temporada de "Emily in Paris" , en la Lilly Collins seguirá poniéndose en la piel de una joven estadounidense que busca rehacer su vida en la capital francesa, hasta una desopilante comedia argentina con Sofía Morandi y Leticia Siciliani como protagonistas.

Además, se estrenará la primera temporada de "Asesinato para principiantes", una serie protagonizada por Emma Meyers, conocida por sus roles en "Merlina", "Girl in the basement" y "A taste of christmas". La adolescente tratará de descifrar una muerte que ocurrió en su pueblo natal.