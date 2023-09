Los canales de streaming en la Argentina se encuentran en pleno crecimiento. En los últimos años, las audiencias parecen inclinarse cada vez más por sus contenidos en vivo. Estos canales trabajan además con recortes que circulan por todas las redes sociales y llegan a gente que no consume streaming. Muchos incluso se conectan fuera de los horarios de los programas y los ven horas más tarde.

Cómo nacieron los canales de streaming

Los canales de streaming nacieron en diferentes lugares. Desde las casas de jóvenes que streameaban con amigos a radios con recorrido profesional que apostaron por el formato.

La idea es simple: filmarse hablando a cámara, en vivo. De hecho, el formato más buscado es el de una charla entre amigos, con temas generales de la vida, entretenimiento, tendencias, deportes, espectáculos y cuestiones más superficiales que existenciales. Una cuestión recurrente son los debates durante horas, que pueden pasar por todo tipo de temáticas.

Los canales de streaming no tienen estructura radiofónica: los protagonistas hablan pero no se pasa música, no hay tandas comerciales ni bloques de tiempo definido. Tampoco tienen la obligación de informar. La idea en general es que todo fluya sin ser improvisado.

Algunos de estos nuevos canales son profesionales, con estructuras laborales sofisticadas e incluyen publicidad. La mayoría de estos medios no cuentan con transmisiones las 24 horas, pero tienen una grilla de programación diaria con distintos programas. A pesar de que se transmiten en vivo, su consumo crece exponencialmente con el paso de las horas y gracias a los recortes.

También existen modelos híbridos entre los medios tradicionales y los digitales, donde al concepto de radio se le acopló la transmisión a través de cámaras. Esta modalidad se extendió a la mayoría de las principales radios del país, las cuales optan por transmitir sus programas en vivo también de esta manera.

La plataforma más utilizada es YouTube, ya que capta mayores niveles de audiencia y difusión, pero también funcionan con transmisiones en vivo de Twitch. Esta última se potenció gracias a los jóvenes que hablaban frente a cámara sobre situaciones actuales, reaccionaban a contenidos virales o simplemente mostraban cómo jugaban a videojuegos.

Un característica de los canales de streaming es que los usuarios no son exclusivos. Es decir, la gente se conecta habitualmente mientras llevan adelante otras tareas. Aquí es donde se relaciona con la radio, ya que muchas de las personas que consumen este tipo de contenido lo hacen mientras trabajan, estudian o cumplen con otros compromisos de la rutina.

OLGA

El nuevo canal de Miguel Granados se llama OLGA y debutó en 2023 como un importante proyecto del comediante Con transmisión tanto en YouTube como Twitch, cuenta con un gran estudio en Palermo, Buenos Aires. Una innovación es que permite la participación de las personas que pasan por la calle y se acercan a la imponente esquina en la que se encuentra.

Además del rosarino, otras figuras reconocidas del canal son Sofía Morandi, Nati Jota, Eial Moldavsky, Leticia Siciliani y Lucas Fridman. Los programas a los que apuesta este nuevo canal ocupan el horario de la mañana, con "Sería Increíble" en el comienzo del día y "Soñé que Volaba", con la conducción de Granados, a partir de las 10.

Su más grande hito fue, al poco tiempo de estrenarse, una nota de su principal figura junto a Lionel Messi desde Miami, que superó los 300 mil espectadores en vivo, un récord absoluto en los canales de streaming del país.

Al finalizar la entrevista, el humorista rosarino agradeció a uno de sus riales, Luzu TV, que en lugar de competir optó por ver la nota y reaccionar en vivo, y planteó que en la televisión “hay mala leche”, mientras que los canales de streaming “es un mundillo que está buenísimo”, en donde se respira “buena onda” entre los colegas.

MESSI en OLGA con MIGUE GRANADOS: la NOTA COMPLETA en MIAMI

Luzu TV

Este canal creado por Nicolás Occhiato fue el primer gran jugador nativo digital a nivel local. Tras su gran crecimiento, abrió un camino que hoy tiene cada vez más representantes. Hoy tiene casi 1,2 millones de suscriptores en YouTube y 320 mil en Twitch.

La mayoría de sus participantes son surgidos de la redes (Nico Occhiato, Momi Giardina, Trinche Dardik, Grego Rosello y Pablo Agustín, entre otros), aunque también están acompañados por otros que tienen recorridos más tradicionales como Diego Leuco, Martín Garabal, Pachu Peña y Mica Vázquez.

Tanto "Nadie Dice Nada" como "Antes que Nadie" fueron los programas que impulsaron al canal al nivel que, en estos últimos años tras el gran reconocimiento adquirido, se hicieron presentes con shows especiales en el Luna Park y el Teatro Gran Rex a salas llenas, lugares reconocidos como los más importantes del espectáculo argentino.

#NADIEDICENADA | ¿VALE LA PENA AMAR AUNQUE VAYAS A PERDER? Y TODO SOBRE PESO PLUMA

Vorterix

El modelo híbrido surgió a partir de la reconocida radio Vorterix, que fue pionera en el estilo. Con el impulso de Mario Pergolini, antes incluso de que surgieran los canales nativos de streaming. Vorterix acopló el concepto de radio con la transmisión visual.

Este medio se hizo fuerte varios años atrás con famosos que tenían programas con distintas temáticas. Los primeros en crecer a gran escala en este formato fueron Miguel Granados, hoy fundador de OLGA, y Martín Garabal, quienes hicieron juntos el programa "Últimos Cartuchos" con grandes niveles de audiencia y una comunidad muy fuerte.

En la actualidad, su máxima figura es Lucas Rodríguez, un comediante y streamer que, junto a Alfredo Montes de Oca y Germán Beder, hacen el programa "Paren La Mano", el único que continúa consolidado con altos niveles de audiencia en Vorterix y que incluso lleva frecuentemente sus programas a los teatros.

#ParenLaMano Completo - 20/09 | Vorterix

Urbana Play

Urbana Play es un medio que transmite por radio (FM 104.3) y streaming, en un modelo híbrido. Le dio una vuelta al formato y optó por abandonar las limitaciones espaciales que tenían dentro de un estudio de radio para montar una transmisión desde un gran estudio al estilo televisivo.

Sobre una terraza, Urbana Play muestra un estudio que puede variar según las necesidades y ampliar su contenido. Sus programas más reconocidos son "Perros de la Calle" y "Vuelta y Media", que tienen entre sus filas a personalidades que se forjaron principalmente en los medios tradicionales y ya contaban con experiencia en radio: María O Donnell, Andy Kusnetzoff, Matías Martín y Sebastián Wainraich, entre otros.

#Perros2023 en Urbana Play 104.3 FM #UrbanaPlay1043 21/09 Parte 1

Blender

Blender informa, con tono sarcástico e irónico, sobre la actualidad. Comenzó en 2023 y tiene una tira diaria en vivo en Youtube.

Con tonos más periodísticos, busca diferenciarse del público de Luzu. Su principal figura es Guille Aquino, que conduce el programa Escucho ofertas. A este se le suman "Antes se podía" y "En una baldosa", con las participaciones de Lu Iacono, Agustín Fantasía, Galia Moldavsky y Juan Castro, entre otros.