Messi en OLGA: todo lo que dijo sobre Rosario en la entrevista con Migue Granados

"Siempre estuvo. Voy a hablar por mí, no por Fide, pero en lo personal siempre estuvo esa idea, y más después de ser campeones el mundo, de disfrutar del fútbol argentino, jugar en Newell’s , donde iba a la cancha de chico, era mi sueño jugar ahí", aseguró Messi.

Antes de eso, cuando Granados le consultó por sus vínculos de amistad, Leo hizo referencia a su infancia en Rosario y cómo su temprana partida a Barcelona influyó sobre esos primeros lazos afectivos. “Amigos de Argentina me quedaron pocos porque me fui de chico y la comunicación era más complicada en ese momento. Era mucho más difícil, tenías que poner la moneda para hablar o mandar cartas”, rememoró el diez.

Sin embargo, aseguró que uno de sus mejores amigos hasta la actualidad es el primo de Antonela, a través de quien conoció a su actual esposa. Y como mucha de esa vida rosarina de Messi, también tiene que ver con el rojinegro. “Empecé a jugar en Newell’s con seis años con él. Iba a la casa, nos hicimos amigos y ahí la conocí a Antonela. Cuando me fui hubo varios años que no hablamos porque era jodido comunicarse. Después a eso de los dieciséis, diecisiete, nos reencontramos”, relató Lionel.



En la previa a la entrevista, Migue destacó el hecho de compartir no sólo nacionalidad sino también ciudad de origen. "Y es argentino y de mi ciudad, de zona sur", dijo, además de agradecer al diario La Capital por la cobertura de la nota.