Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

La Albiceleste buscará el boleto a la final ante uno de sus históricos rivales este miércoles en Atlanta. En esta nota, los detalles del partido

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Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

La selección argentina enfrentará a Inglaterra en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) por las semifinales del Mundial 2026 . Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Albiceleste y los Tres Leones de este miércoles por la tarde.

El partido correspondiente a las semifinales de la Copa del Mundo entre Argentina e Inglaterra se jugará este miércoles 15 de julio, desde las 16 (horario en Argentina), en el Atlanta Stadium de Georgia, Estados Unidos.

El árbitro principal será el estadounidense Ismail Elfath . En tanto, los asistentes serán sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins . El italiano Maurizio Mariani completa el plantel como cuarto referí y su compatriota Daniele Bindoni será el juez de reserva.

La transmisión del encuentro entre Argentina e Inglaterra será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Julián Álvarez sacó un potente remate para desatar la locura argentina y vencer a Suiza en cuartos de final. AP

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Posibles formaciones de Argentina e Inglaterra

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

El siguiente cruce del ganador

El ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra avanzará directamente a la final del Mundial 2026 y jugará el partido decisivo por el título más importante del fútbol mundial.

En dicha instancia, enfrentará al vencedor del cruce entre Francia y España el domingo 19 de julio a las 16 (horario en Argentina) en el estadio Nueva York Nueva Jersey.