La Capital | Ovación | Argentina

Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

La Albiceleste buscará el boleto a la final ante uno de sus históricos rivales este miércoles en Atlanta. En esta nota, los detalles del partido

14 de julio 2026 · 10:04hs
Google Seguir a La Capital en Google
Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

AP

Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

La selección argentina enfrentará a Inglaterra en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) por las semifinales del Mundial 2026. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Albiceleste y los Tres Leones de este miércoles por la tarde.

A qué hora juegan Argentina vs. Inglaterra

El partido correspondiente a las semifinales de la Copa del Mundo entre Argentina e Inglaterra se jugará este miércoles 15 de julio, desde las 16 (horario en Argentina), en el Atlanta Stadium de Georgia, Estados Unidos.

El árbitro principal será el estadounidense Ismail Elfath. En tanto, los asistentes serán sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins. El italiano Maurizio Mariani completa el plantel como cuarto referí y su compatriota Daniele Bindoni será el juez de reserva.

Dónde ver Argentina vs. Inglaterra

La transmisión del encuentro entre Argentina e Inglaterra será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Julián Álvarez sacó un potente remate para desatar la locura argentina y vencer a Suiza en cuartos de final.

Julián Álvarez sacó un potente remate para desatar la locura argentina y vencer a Suiza en cuartos de final.

>> Leer más: La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

Posibles formaciones de Argentina e Inglaterra

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

El siguiente cruce del ganador

El ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra avanzará directamente a la final del Mundial 2026 y jugará el partido decisivo por el título más importante del fútbol mundial.

En dicha instancia, enfrentará al vencedor del cruce entre Francia y España el domingo 19 de julio a las 16 (horario en Argentina) en el estadio Nueva York Nueva Jersey.

Noticias relacionadas
El gesto del DT de Egipto encendió la polémica tras el partido ante Argentina.

El DT de Egipto finalmente aclaró por qué hizo el gesto en "X" ante Argentina

Volver al futuro. El taxi robot se mueve como pez en el agua por las calles de Atlanta, donde Argentina enfrentará a Inglaterra. 

Antes de Argentina-Inglaterra: la crónica de un viaje al futuro en un taxi que se maneja solo

Scaloni pidió separar el fútbol de la política, pero ¿es posible en un Argentina-Inglaterra?

Argentina-Inglaterra: entre el fútbol y Malvinas, un debate que vuelve en cada Mundial

Los hinchas de Argentina volverán al futurista estadio de Atlanta.

Argentina-Inglaterra, el partido de "mayor riesgo" del Mundial: gran operativo de seguridad

Ver comentarios

Las más leídas

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Un mediocampista de Newells se marchó a la segunda división de Alemania

Un mediocampista de Newell's se marchó a la segunda división de Alemania

Lo último

El Mundial y las vacaciones de invierno dispersan los festejos por el Día del Amigo

El Mundial y las vacaciones de invierno dispersan los festejos por el Día del Amigo

El antídoto de Hugo Sigman para salir ileso de los problemas

El antídoto de Hugo Sigman para salir ileso de los problemas

Harry Kane palpitó las semifinales ante Argentina y advirtió a los jugadores de Inglaterra

Harry Kane palpitó las semifinales ante Argentina y advirtió a los jugadores de Inglaterra

El Mundial y las vacaciones de invierno dispersan los festejos por el Día del Amigo

El último tramo de la Copa del Mundo y la finalización del receso escolar tienen en vilo a gastronómicos y clientes. Muchos negocios lanzaron ofertas para el sábado, antes de la final
El Mundial y las vacaciones de invierno dispersan los festejos por el Día del Amigo
El Niño: cumbre de funcionarios provinciales e intendentes para coordinar planes de contingencia
La Ciudad

El Niño: cumbre de funcionarios provinciales e intendentes para coordinar planes de contingencia

Más oferta, los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario
La Ciudad

Más oferta, los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario

El antídoto de Hugo Sigman para salir ileso de los problemas

Por Facundo Borrego
Política

El antídoto de Hugo Sigman para salir ileso de los problemas

Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación
La Ciudad

Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación

Del frío a una mini primavera: cuándo suben las temperaturas y por cuánto tiempo
La Ciudad

Del frío a una mini primavera: cuándo suben las temperaturas y por cuánto tiempo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Un mediocampista de Newells se marchó a la segunda división de Alemania

Un mediocampista de Newell's se marchó a la segunda división de Alemania

El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

Ovación
Por qué en Escocia hinchan por la selección argentina: rivalidad histórica, memes y virales
Ovación

Por qué en Escocia hinchan por la selección argentina: rivalidad histórica, memes y virales

Por qué en Escocia hinchan por la selección argentina: rivalidad histórica, memes y virales

Por qué en Escocia hinchan por la selección argentina: rivalidad histórica, memes y virales

La prensa inglesa apunta contra el árbitro de Argentina-Inglaterra: Es el favorito de Messi

La prensa inglesa apunta contra el árbitro de Argentina-Inglaterra: "Es el favorito de Messi"

El DT de Egipto finalmente aclaró por qué hizo el gesto en X ante Argentina

El DT de Egipto finalmente aclaró por qué hizo el gesto en "X" ante Argentina

Policiales
Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes
Policiales

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

La madre de Micaela la busca hace 20 días: No quiero encontrar muerta a mi hija

La madre de Micaela la busca hace 20 días: "No quiero encontrar muerta a mi hija"

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo

La Ciudad
El Mundial y las vacaciones de invierno dispersan los festejos por el Día del Amigo
La Ciudad

El Mundial y las vacaciones de invierno dispersan los festejos por el Día del Amigo

El Niño: cumbre de funcionarios provinciales e intendentes para coordinar planes de contingencia

El Niño: cumbre de funcionarios provinciales e intendentes para coordinar planes de contingencia

Más oferta, los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario

Más oferta, los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario

Del frío a una mini primavera: cuándo suben las temperaturas y por cuánto tiempo

Del frío a una mini primavera: cuándo suben las temperaturas y por cuánto tiempo

Pedido solidario del hospital Vilela: necesitan juguetes para los chicos internados
La Ciudad

Pedido solidario del hospital Vilela: necesitan juguetes para los chicos internados

Barrio Gráfico: tiran otro búnker y la causa salpica al Peruano Rodríguez Granthon
Policiales

Barrio Gráfico: tiran otro búnker y la causa salpica al Peruano Rodríguez Granthon

Condenaron a De Vido y a José López a 5 años de prisión por el caso Skanska
Política

Condenaron a De Vido y a José López a 5 años de prisión por el caso Skanska

Aseguran que en Venezuela todavía hay casi 30 mil desaparecidos
Información General

Aseguran que en Venezuela todavía hay casi 30 mil desaparecidos

Bukele ganó las primarias y va en busca de un tercer mandato en El Salvador
El Mundo

Bukele ganó las primarias y va en busca de un tercer mandato en El Salvador

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo
Policiales

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo

La urgencia de la vida actual impacta en el amor y en la salud mental

Por Estefanía Niccia, médica psiquiatra
Salud

La urgencia de la vida actual impacta en el amor y en la salud mental

Hughes: un adolescente falleció tras caer de la moto que manejaba
La Región

Hughes: un adolescente falleció tras caer de la moto que manejaba

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana
La Ciudad

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana

Milei recibe a legisladores para reformar el BCRA y terminar con la maquinita
Economía

Milei recibe a legisladores para reformar el BCRA y terminar con "la maquinita"

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite
Economía

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite

Una camiseta gigante de Lionel Messi sobrevoló el cielo de Rosario
Mundial 2026

Una camiseta gigante de Lionel Messi sobrevoló el cielo de Rosario

¿Cuánto falta para el próximo feriado y fin de semana largo?
Información General

¿Cuánto falta para el próximo feriado y fin de semana largo?

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba secuelas desde hacía 9 años
La Región

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba secuelas desde hacía 9 años

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale
Información General

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas
Policiales

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas

Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro
Información General

Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro

Una madrugada con las calles y el Monumento repletos por la selección
La Ciudad

Una madrugada con las calles y el Monumento repletos por la selección

Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán
El Mundo

Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán