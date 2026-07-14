Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

La selección argentina enfrentará a Inglaterra en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) por las semifinales del Mundial 2026. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Albiceleste y los Tres Leones de este miércoles por la tarde.
A qué hora juegan Argentina vs. Inglaterra
El partido correspondiente a las semifinales de la Copa del Mundo entre Argentina e Inglaterra se jugará este miércoles 15 de julio, desde las 16 (horario en Argentina), en el Atlanta Stadium de Georgia, Estados Unidos.
El árbitro principal será el estadounidense Ismail Elfath. En tanto, los asistentes serán sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins. El italiano Maurizio Mariani completa el plantel como cuarto referí y su compatriota Daniele Bindoni será el juez de reserva.
Dónde ver Argentina vs. Inglaterra
La transmisión del encuentro entre Argentina e Inglaterra será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar
Julián Álvarez sacó un potente remate para desatar la locura argentina y vencer a Suiza en cuartos de final.
AP
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Posibles formaciones de Argentina e Inglaterra
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.
El siguiente cruce del ganador
El ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra avanzará directamente a la final del Mundial 2026 y jugará el partido decisivo por el título más importante del fútbol mundial.
En dicha instancia, enfrentará al vencedor del cruce entre Francia y España el domingo 19 de julio a las 16 (horario en Argentina) en el estadio Nueva York Nueva Jersey.