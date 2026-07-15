Rescatan un aguará guazú en Puerto San Martín: cómo será su recuperación

El animal, una especie protegida y amenazada, fue encontrado en un terreno abandonado. Permanecerá bajo observación antes de regresar a su hábitat

El aguará guazú apareció en un predio urbano de Puerto General San Martín y fue rescatado

La aparición de un aguará guazú en un terreno urbano de Puerto General San Martín movilizó este martes a distintas áreas de la provincia y del municipio, que desplegaron un operativo para rescatar al animal sin poner en riesgo su salud. El ejemplar, perteneciente a una especie protegida y catalogada como amenazada, fue trasladado a un centro especializado donde permanecerá en observación antes de ser liberado.

El operativo comenzó luego de que se alertara sobre la presencia del animal en un predio abandonado de la ciudad. A partir de ese aviso, se activó el protocolo previsto por la ley provincial N.º 12.182 para la protección de fauna silvestre.

En el procedimiento participaron equipos técnicos del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, la Brigada Ecológica de Rescate Animal (BERA), la Guardia Rural Los Pumas, efectivos de la Unidad Regional XVII de la Policía de Santa Fe y personal municipal de Puerto General San Martín.

Tras delimitar la zona, los especialistas realizaron maniobras de contención no invasivas para evitar que el animal sufriera mayores niveles de estrés.

Una vez resguardado, el aguará guazú fue colocado en una caja de traslado especialmente acondicionada y derivado a la sede del Ministerio de Ambiente, donde permanecerá bajo cuidados profesionales.

Cuándo será liberado

El ejemplar será sometido a una revisión veterinaria para evaluar su estado sanitario y determinar cómo afectó el episodio de estrés provocado por su presencia en un entorno urbano.

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A partir de esos estudios, los especialistas definirán si está en condiciones de regresar a su hábitat natural o si necesita permanecer más tiempo bajo observación.

Desde el Ministerio de Ambiente remarcaron que la liberación solo se realizará cuando el animal pueda sobrevivir por sus propios medios, siguiendo los protocolos de conservación de fauna silvestre.

Qué hacer si aparece un aguará guazú

Las autoridades recordaron que, ante el avistamiento de un animal silvestre, no se debe intentar capturarlo, alimentarlo ni acercarse.

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La recomendación es mantener una distancia prudente y comunicarse de inmediato con el 911, para que intervengan los organismos especializados y se garantice tanto la seguridad de las personas como la del ejemplar.

El cánido más grande de Sudamérica

El aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) es el cánido de mayor tamaño de Sudamérica y una de las especies más emblemáticas de la fauna nativa argentina.

En Santa Fe está protegido por la legislación provincial y es considerado una especie amenazada, por lo que cada rescate se realiza bajo protocolos específicos destinados a preservar su bienestar y favorecer su reinserción en el ambiente natural.