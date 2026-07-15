El Acuario de Rosario cierra por tareas de reparación tras un desperfecto en una pecera

Se definió un cierre preventivo para realizar tareas de evaluación y mantenimiento. Los turnos otorgados para visita se posponen hasta nuevo aviso

El acuario de Rosario, uno de los receptores del turismo al que apunta la provincia.

El Acuario del Río Paraná permanecerá cerrado durante los próximos días debido a tareas de mantenimiento y reparación en el lugar, tras haberse producido un desperfecto en uno de los receptáculos que contienen a distintas especies de peces y de ejemplares de la biodiversidad del río.

Desde el gobierno de Santa Fe aclararon que las especies que habitan el lugar no resultaron afectadas por el desperfecto pero se resolvió un cierre preventivo y una reevaluación de los distintos recipientes.

La suspensión de las actividades responde a una medida preventiva , con el objetivo de garantizar el bienestar de las especies y la ejecución de las intervenciones que resulten necesarias para que el Centro pueda reabrir sus puertas prontamente al público con su cronograma habitual.

Desde el organismo se contactó a la empresa proveedora de las peceras para realizar una evaluación general de la infraestructura del espacio y adicionar medidas de evaluación técnicas para permitir la pronta reapertura del lugar.

Cabe destacar que la actuación coordinada de los equipos técnicos y de mantenimiento permitió desarrollar las tareas de manera ordenada y conforme a los procedimientos establecidos, garantizando la conservación de las especies. Próximamente, se anunciará cuándo está prevista la reapertura del lugar.