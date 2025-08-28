La Capital | La Ciudad | Xlab

XLab Rosario: un laboratorio interactivo para explorar y aprender ciencia en la ciudad

La directora del laboratorio de origen alemán, Eva-Maria Neher, estuvo en Rosario y participó de una actividad de laboratorio con docentes

Matías Petisce

Por Matías Petisce

28 de agosto 2025 · 15:13hs
Docentes participaron de una actividad desarrollada en el XLab Rosario. 

Marcelo Bustamante / La Capital

Docentes participaron de una actividad desarrollada en el XLab Rosario. 
La doctora Eva-Maria Neher estuvo en Rosario para participar de la actividad en el XLab Rosario.

Marcelo Bustamante / La Capital

La doctora Eva-Maria Neher estuvo en Rosario para participar de la actividad en el XLab Rosario.
El ministro de Educación

Marcelo Bustamante / La Capital

El ministro de Educación, José Goity, entre uno de los participantes del taller de biología desarrollado en el XLab Rosario. 
El ministro de Educación

Marcelo Bustamante / La Capital

El ministro de Educación, José Goity; la fundadora del XLab en Göttingen, Eva-María Neher; y el director del Instituto Max Planck (MPLbioR), Claudio Fernández Outón.
El XLab

Marcelo Bustamante / La Capital

El XLab, un laboratorio equipado con tecnología de vanguardia, en Rosario.
Los docentes y directivos participaron de la actividad en el XLab Rosario.

Marcelo Bustamante / La Capital

Los docentes y directivos participaron de la actividad en el XLab Rosario.

Hacer ciencia con sus propias manos y con una pedagogía inclusiva, divertida y al alcance de todos, lejos del elitismo que supone ese ámbito académico. Esa es la premisa que se plantea la fundadora y directora del laboratorio experimental XLab de Göttingen, Eva-Maria Neher, quien, gracias al intercambio entre Alemania y Argentina, a través del Instituto Max Planck (MPLbioR), permite articular la posibilidad inédita en el país para que alumnos y alumnas de quinto o sexto año del nivel secundario puedan vivir la experiencia de ser científico por un día. El entusiasmo es tal, que el 100 por ciento de los participantes la recomendó y un 53 por ciento (estimado en alrededor de 3.500 estudiantes) decidió su futuro en carreras afines como Medicina, Farmacología y Biotecnología, entre otras, dependientes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Esta vez la ciencia y la tecnología reunió a docentes, ministros, biólogos, doctores en ciencia y directivos en un mismo lugar y en igualdad de condiciones. Interactuaron, se fotografiaron y mantuvieron un clima ameno y distendido en el que, por un buen rato, los cargos y ocupaciones se trocaron por el guardapolvo, guantes, gafas e insumos de laboratorio. Y todo eso fue posible gracias a la ciencia, como unos verdaderos "experimentores", tal cual al programa de divulgación científica de Paka-Paka.

Un lazo estratégico entre Alemania y Rosario

En diálogo con La Capital, la microbióloga y bioquímica alemana reveló que corría el año 2000 cuando decidió crear el XLab en Göttingen porque notaba que el número de estudiantes interesado por una carrera científica en las universidades venía en caída libre.

xlab5

"Ni bien comencé con el proyecto, me encontré con un ministro de Ciencia que tuvo una visión para institucionalizar este proyecto y eso hizo que los estudiantes comenzaran a incrementarse de una manera que nos desbordó. Empezamos a recibir entre 2 mil y 2.500 estudiantes de niveles medios de todo el país", aseguró Neher, en tono afable y en un inglés correcto y fluido.

>>Leer más: De un doctorado en la UNR a conocer a los Premios Nobel por su investigación sobre el Parkinson

La idea, razonó, era correr el velo elitista en el campo científico y cambiarlo por comunidad científica, al alcance de todos y de puertas abiertas. De allí surgió la idea de replicarlo en Argentina y por medio del Instituto Max Planck (MPLbioR), que está a punto de cumplir dos décadas de intercambio con Alemania, un proyecto único en el país.

Aprender con sus propias manos

Neher destaca que la idea siempre fue que cada estudiante pueda aprender ciencia con sus propias manos. Sostiene que esa es la manera más eficaz de aprender ciencia con pasión y en un laboratorio con todos sus elementos y que eso le ayude a definir su futuro, tal como sucede en el XLab Rosario.

"Por eso nuestra idea fue extenderlo a muchos países. Y Argentina fue uno de esos lugares al igual que otras naciones, ya que la idea de esta networking internacional es que cada estudiante pueda visitar en intercambio entre los diferentes XLab alrededor del mundo, ya que sin ciencia y tecnología no hay un futuro, pese a que aún no alcanzó el impacto social", afirma.

xlab3

Por su parte, el director del Laboratorio de Biología Estructural, Química y Biofísica Molecular de Rosario (MPLbioR), Claudio Fernández Outón, comentó que la idea fundamental es transformar la Física, Biología, Química, Neurofisiología y Farmacéutica de manera integral, multidisciplinaria y transdisciplinaria sin "compartimentalizar" el aprendizaje en las diferentes áreas científicas de manera aislada como suele ocurrir en el sistema educativo. Y hoy hace que reciban a 10 mil estudiantes por año, razón por la cual se encuentran desbordados y en pleno proceso de expansión en el corazón del campus universitario de Göttingen, Alemania, un complejo modelo de infraestructura de vanguardia.

El privilegio de Rosario

Por su parte, el ministro de Educación provincial, José Goity, subrayó: "Esto mismo que estamos haciendo en este laboratorio es una réplica de lo que se realiza en Alemania, en uno de los centros científicos más importantes del mundo. Lo que pueden elaborar en un concepto lo trabajan con las manos, y no hay nada que fije más un conocimiento que poder llevarlo a la práctica como ocurre en el simple hecho de tomar un apunte, por eso creemos que esto tiene un poder cognitivo enorme".

xlab6

En ese contexto valoró la apertura de un laboratorio de excelencia como el MPLbioR para generar vocación científica, ya que muchos que pasan por esa experiencia comprueban que un futuro como científicos es posible y cercano y al alcance de todos. "Por eso creemos importante que Rosario tenga este privilegio desde el punto de vista educativo porque muy pocos chicos tienen la oportunidad de trabajar en un laboratorio como este, y a veces pasa desapercibido", destacó.

"Esto se hace desde el nivel secundario y de manera inclusiva porque suele atribuirse al campo científico un cariz elitista, de cierto coeficiente intelectual o de acceso a cierto nivel socioeconómico para poder desarrollarse en ciencia. Por eso queremos potenciarlo y que se vea que es posible hacer ciencia en Rosario y en el país y con un gran nivel educativo", puntualizó.

>>Leer más: La rosarina Gabriela Gerosa integra el equipo que ganó el Nobel de Química: "Fue todo muy inesperado"

La directora de XLab Rosario, Laura Scirocco, sostuvo que el espacio ubicado en el predio del Centro Universitario de Rosario (CUR) es la réplica fiel de un laboratorio de investigación científica como el que funciona en Alemania.

"La importancia es que se forma con el método científico como ocurrió con el caso de Fiamma Buratti, que ella pasó por acá y hoy tiene las puertas abiertas de todo el mundo y es muy reconocida por nuestra formación de excelencia, es una tarea que puede comenzarse desde el secundario. Esto está al servicio de la universidad, de lo público y del Ministerio de Educación provincial, por eso consideramos que tiene que estar al alcance de todos", valoró.

xlab1

A su turno, Philippe do Carmo Gonçalves, coordinador científico de XLab, apuntó: "Lo que tratamos de hacer es brindarle una experiencia como personas, para que sepan que cada uno es importante más allá de que decida ser científico o no, por eso tratamos de trabajar la interdisciplinariedad y la motivación. Estamos acostumbrados a pensar un científico como alguien que está encarcelado y encerrado y no es verdad, porque si yo investigo en torno al Parkinson y mi experimento no le sirve a la persona que está enferma, entonces eso no sirvió de nada. Por eso trabajamos desde un punto de vista humanista".

Científicos por una día

A medida que transcurría la tarde, muchas docentes, en su mayoría de escuelas técnicas, se mostraban entusiasmadas y sorprendidas por formar parte de una comunidad científica, al menos por un lapso, en el que trabajaron con células animales y vegetales para luego diferenciarlas en el microscopio.

xlab4

Para eso aislaron el ADN de una célula vegetal y luego tomaron muestras de células de su mucosa bucal, las tiñeron y las observaron en microscopios de alta resolución. Finalmente utilizaron tecnología digital con programas de modelado molecular y bioinformática para visualizar en 3D tanto las células, sus organelas y moléculas de ADN. Es decir que todo aquello que se acostumbra a estudiar en manuales lo vivieron con sus propios ojos y en un laboratorio de vanguardia.

De esa manera se organizan cada 15 días las actividades escolares, que duran por espacio de cuatro horas, en grupos de 20 alumnos y alumnas, cada uno con sus supervisores, quienes los dejan experimentar con un protocolo guía para saber qué resulta de esa experiencia de trabajar solos para alcanzar las conclusiones.

Noticias relacionadas
El descanso inadecuado afecta la calidad de vida y puede generar enfermedades 

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Incendio en Pichincha. Bomberos y policías trabajan en la vivienda de Catamarca al 2300.

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha

Aún ardiendo. Auto incendiado en zona oeste. Su dueño sospecha que fue intencional. 

Incendio intencional en zona oeste: un auto quedó destruido por el fuego

Los estudiantes secundarios de la 539, en barrio Fontanarrosa, hacen pilotos y capas contra la lluvia con el plástico que reciclan.

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Ver comentarios

Las más leídas

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Lo último

Diego Spagnuolo, tras los audios: tiene miedo de vida y evalúa convertirse en arrepentido

Diego Spagnuolo, tras los audios: "tiene miedo de vida" y evalúa convertirse en arrepentido

Javier Milei chicaneó a Juan Román Riquelme: ¿No lo habrán elegido los de River?

Javier Milei chicaneó a Juan Román Riquelme: "¿No lo habrán elegido los de River?"

Lollapalooza Argentina 2026: se confirmó la grilla de artistas

Lollapalooza Argentina 2026: se confirmó la grilla de artistas

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Los eventos relacionados a la ciclogénesis tendrán preponderancia en esta temporada que se avecina. Una experta explica lo que vendrá

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Por Matías Petisce
Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal desde la cárcel
Policiales

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal desde la cárcel

Diego Spagnuolo, tras los audios: tiene miedo de vida y evalúa convertirse en arrepentido
Política

Diego Spagnuolo, tras los audios: "tiene miedo de vida" y evalúa convertirse en arrepentido

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo
Información General

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Germán Martínez dice que mientras la gente hace un gran esfuerzo en el gobierno de Milei están choreando
Política

Germán Martínez dice que mientras la gente hace "un gran esfuerzo" en el gobierno de Milei "están choreando"

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales
Política

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Un jugador de Central y otro de Newells están entre las 200 mejores promesas del fútbol 

Un jugador de Central y otro de Newell's están entre las 200 mejores promesas del fútbol 

Ovación
Lionel Messi irá por otro título y enfrente tendrá a un argentino que hizo uno de los mejores goles del año
OVACIÓN

Lionel Messi irá por otro título y enfrente tendrá a un argentino que hizo uno de los mejores goles del año

Lionel Messi irá por otro título y enfrente tendrá a un argentino que hizo uno de los mejores goles del año

Lionel Messi irá por otro título y enfrente tendrá a un argentino que hizo uno de los mejores goles del año

Murió un jugador de rugby: había pedido que investigaran los efectos de los golpes en su cerebro

Murió un jugador de rugby: había pedido que investigaran los efectos de los golpes en su cerebro

Un delantero rosarino quedó al margen de la convocatoria de Lionel Scaloni a la selección argentina

Un delantero rosarino quedó al margen de la convocatoria de Lionel Scaloni a la selección argentina

Policiales
Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal desde la cárcel
Policiales

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal desde la cárcel

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Atraparon a "Dibu": perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

La Ciudad
XLab Rosario: un laboratorio interactivo para explorar y aprender ciencia en la ciudad

Por Matías Petisce
La Ciudad

XLab Rosario: un laboratorio interactivo para explorar y aprender ciencia en la ciudad

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle
Policiales

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto
Política

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Cuatro ganadores del Tradicional del Quini 6 se repartieron $500 millones
Información general

Cuatro ganadores del Tradicional del Quini 6 se repartieron $500 millones

Milei sobre las coimas en Discapacidad: Todo lo que dice Spagnuolo es mentira
Política

Milei sobre las coimas en Discapacidad: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

Final caliente: Newells, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado
Ovación

Final caliente: Newell's, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas

Por Martín Stoianovich

Policiales

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas

Prisión preventiva para el financista Arcamone: cómo armó las estafas
POLICIALES

Prisión preventiva para el financista Arcamone: cómo armó las estafas

Cinco jóvenes heridos en balacera frente a una cancha en Empalme Graneros
POLICIALES

Cinco jóvenes heridos en balacera frente a una cancha en Empalme Graneros

El gobierno renovó vencimientos de deuda, pero convalidó tasas del 75 %
Economía

El gobierno renovó vencimientos de deuda, pero convalidó tasas del 75 %

La economía se enfría: cayó el 1 % en julio y muestra señales de estancamiento
Economía

La economía se enfría: cayó el 1 % en julio y muestra señales de estancamiento

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon
Policiales

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon

Indultaron a una condenada a 43 años por criticar la monarquía tailandesa
Información general

Indultaron a una condenada a 43 años por criticar la monarquía tailandesa

Encuentran ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte
Policiales

Encuentran ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión

Violencia en Independiente: un dirigente chileno almorzó con barras de la U
Ovación

Violencia en Independiente: un dirigente chileno almorzó con barras de la U

Murió un joven torero tras ser embestido por un animal de casi 700 kilos
Información General

Murió un joven torero tras ser embestido por un animal de casi 700 kilos

Comenzó la campaña: qué se vota en octubre en Santa Fe y quiénes son los candidatos
Política

Comenzó la campaña: qué se vota en octubre en Santa Fe y quiénes son los candidatos

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales
La Región

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales

Literatura erótica, nexo entre el Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas
La Ciudad

Literatura erótica, nexo entre el Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas

Corredores inmobiliarios matriculados, exentos del pago se ingresos brutos
Economía

Corredores inmobiliarios matriculados, exentos del pago se ingresos brutos