Final caliente: Newell's quedó eliminado de la Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado y el Tata en la tribuna

La reserva de Newell's dirigida por Lucas Bernardi cayó 2 a 0 ante Centenario de San José de la Esquina y quedó eliminada de la Copa Santa Fe 2025. El equipo local logró el pase a la semifinal del certamen provincial en un resultado histórico para la institución.
El goleador del partido fue el delantero David Luciani, que a los 19 minutos del segundo tiempo conectó por abajo un centro desde la derecha para el 1 a 0. Y luego clavó el segundo con un soberbio cabezazo a los 37 minutos.
En las tribunas había nombres ilustres de la historia leprosa. Entre ellos, Gerardo Tata Martino y Jorge Walter Theiler, justamente este último nacido en San José de la Esquina. Ambos fueron campeones en Newell's como jugadores y vienen de dirigir a Lionel Messi en el Inter Miami.
En la noche de Copa Santa Fe el vencedor fue el equipo de Centenario de San José de la Esquina, que llegó a las semifinales y ahora enfrentará a 9 de Julio de Rafaela.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RTSmedios/status/1960880600757493879&partner=&hide_thread=false
Se fue expulsado el entrenador Lucas Bernardi y todo el cuerpo técnico de Newell's durante el partido. Luego hubo empujones en el final con una roja al jugador leproso Lautaro Ríos.
El Tata en la tribuna
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RTSmedios/status/1960870259499430070&partner=&hide_thread=false
Los goles de Centenario
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RTSmedios/status/1960873113136050312&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RTSmedios/status/1960877629747421273&partner=&hide_thread=false
Formación de Newell's
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NewellsJuvenil/status/1960836392172298495&partner=&hide_thread=false
Ingresaron en Newell's:
11': Mateo Delamer por Néstor Boretto.
46': Santino Viola por Mateo Delamer.
68': Lautaro Ríos por Ezequiel Moya.
80': Franco Fernández por Alejo Torres.
80': Augusto Levrand por Joaquín Amadio.
A los 90' fue expulsado Lautaro Ríos.