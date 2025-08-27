La Capital | Ovación | Newell's

Final caliente: Newell's quedó eliminado de la Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado y el Tata en la tribuna

El rojinegro perdió 2 a 0 ante Centenario de San José de la Esquina y quedó afuera del certamen provincial. Hubo empujones y bronca en el final

27 de agosto 2025 · 23:02hs
La formación inicial de Newells ante Centenario de San José de la Esquina.

La formación inicial de Newell's ante Centenario de San José de la Esquina.

La reserva de Newell's dirigida por Lucas Bernardi cayó 2 a 0 ante Centenario de San José de la Esquina y quedó eliminada de la Copa Santa Fe 2025. El equipo local logró el pase a la semifinal del certamen provincial en un resultado histórico para la institución.

El goleador del partido fue el delantero David Luciani, que a los 19 minutos del segundo tiempo conectó por abajo un centro desde la derecha para el 1 a 0. Y luego clavó el segundo con un soberbio cabezazo a los 37 minutos.

En las tribunas había nombres ilustres de la historia leprosa. Entre ellos, Gerardo Tata Martino y Jorge Walter Theiler, justamente este último nacido en San José de la Esquina. Ambos fueron campeones en Newell's como jugadores y vienen de dirigir a Lionel Messi en el Inter Miami.

En la noche de Copa Santa Fe el vencedor fue el equipo de Centenario de San José de la Esquina, que llegó a las semifinales y ahora enfrentará a 9 de Julio de Rafaela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RTSmedios/status/1960880600757493879&partner=&hide_thread=false

Se fue expulsado el entrenador Lucas Bernardi y todo el cuerpo técnico de Newell's durante el partido. Luego hubo empujones en el final con una roja al jugador leproso Lautaro Ríos.

El Tata en la tribuna

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RTSmedios/status/1960870259499430070&partner=&hide_thread=false

Los goles de Centenario

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RTSmedios/status/1960873113136050312&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RTSmedios/status/1960877629747421273&partner=&hide_thread=false

Formación de Newell's

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NewellsJuvenil/status/1960836392172298495&partner=&hide_thread=false

Ingresaron en Newell's:

11': Mateo Delamer por Néstor Boretto.

46': Santino Viola por Mateo Delamer.

68': Lautaro Ríos por Ezequiel Moya.

80': Franco Fernández por Alejo Torres.

80': Augusto Levrand por Joaquín Amadio.

A los 90' fue expulsado Lautaro Ríos.

