Final caliente: Newell's quedó eliminado de la Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado y el Tata en la tribuna

El rojinegro perdió 2 a 0 ante Centenario de San José de la Esquina y quedó afuera del certamen provincial. Hubo empujones y bronca en el final

La formación inicial de Newell's ante Centenario de San José de la Esquina.

La reserva de Newell's dirigida por Lucas Bernardi cayó 2 a 0 ante Centenario de San José de la Esquina y quedó eliminada de la Copa Santa Fe 2025. El equipo local logró el pase a la semifinal del certamen provincial en un resultado histórico para la institución.

El goleador del partido fue el delantero David Luciani, que a los 19 minutos del segundo tiempo conectó por abajo un centro desde la derecha para el 1 a 0. Y luego clavó el segundo con un soberbio cabezazo a los 37 minutos.

En las tribunas había nombres ilustres de la historia leprosa. Entre ellos, Gerardo Tata Martino y Jorge Walter Theiler, justamente este último nacido en San José de la Esquina. Ambos fueron campeones en Newell's como jugadores y vienen de dirigir a Lionel Messi en el Inter Miami.

En la noche de Copa Santa Fe el vencedor fue el equipo de Centenario de San José de la Esquina, que llegó a las semifinales y ahora enfrentará a 9 de Julio de Rafaela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RTSmedios/status/1960880600757493879&partner=&hide_thread=false #Futbol #CopaSantaFe



Centenario de San José de la Esquina dio el batacazo y venció 2-0 a @newells para avanzar a semifinales



David Luciani fue el autor de los dos tantos del local.



Se enfrentarán a 9 de Julio de Rafaela por un lugar en la final.



— RTS Medios (@RTSmedios) August 28, 2025

Se fue expulsado el entrenador Lucas Bernardi y todo el cuerpo técnico de Newell's durante el partido. Luego hubo empujones en el final con una roja al jugador leproso Lautaro Ríos.

El Tata en la tribuna

#Futbol #CopaSantaFe

Gerardo Martino, ex DT de la Selección Argentina, Barcelona e ídolo de @newells presente para ver a la Lepra ante Centenario en San José de la Esquina.



Gerardo Martino, ex DT de la Selección Argentina, Barcelona e ídolo de @newells presente para ver a la Lepra ante Centenario en San José de la Esquina.



Miralo por nuestra pantalla o por nuestro canal de YouTube https://t.co/wUiFncPZoY



— RTS Medios (@RTSmedios) August 28, 2025

Los goles de Centenario

#Deportes

Se adelanta el local, David Luciani pone el 1-0 para Centenario de San José de la Esquina, que le está ganando a @Newells por los cuartos de final de la #CopaSantaFe



Se adelanta el local, David Luciani pone el 1-0 para Centenario de San José de la Esquina, que le está ganando a @Newells por los cuartos de final de la #CopaSantaFe



Miralo por nuestra pantalla o por nuestro canal de YouTube https://t.co/wUiFncPZoY



— RTS Medios (@RTSmedios) August 28, 2025

#Futbol #CopaSantaFe

David Luciani de cabeza pone anota su segundo tanto y el 2-0 para que Centenario le gane a @newells y se meta en semifinales.



David Luciani de cabeza pone anota su segundo tanto y el 2-0 para que Centenario le gane a @newells y se meta en semifinales.



Miralo por nuestra pantalla o por nuestro canal de YouTube https://t.co/64Egv91yrI



— RTS Medios (@RTSmedios) August 28, 2025

Formación de Newell's

#CopaSantaFe | ¡Así va el Rojinegro!

Formación dispuesta por Lucas Bernardi para enfrentar a Centenario.



Formación dispuesta por Lucas Bernardi para enfrentar a Centenario.



— Newell's Juveniles (@NewellsJuvenil) August 27, 2025

Ingresaron en Newell's:

11': Mateo Delamer por Néstor Boretto.

46': Santino Viola por Mateo Delamer.

68': Lautaro Ríos por Ezequiel Moya.

80': Franco Fernández por Alejo Torres.

80': Augusto Levrand por Joaquín Amadio.

A los 90' fue expulsado Lautaro Ríos.