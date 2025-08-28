Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo

El sorteo de este miércoles 27 de agosto del Quini 6 tuvo cuatro grandes ganadores millonarios. Los afortunados acertaron seis números para llevarse más de 125 millones cada uno.
Cuatro afortunados apostadores acertaron los números del Tradicional el miércoles 27 de agosto y se llevarán sus millones a distintos puntos del país
El sorteo de este miércoles 27 de agosto del Quini 6 tuvo cuatro grandes ganadores millonarios. Los afortunados acertaron seis números para llevarse más de 125 millones cada uno.
La modalidad que le dio la victoria a los jugadores fue la Tradicional, donde acertaron la totalidad de los números. La fórmula ganadora fue: 11 - 08 - 45 - 17 - 10 - 38.
Los cuatro ganadores se llevaron sus millones a distintos puntos del país. Dos de los jugadores son de la provincia de Buenos Aires, uno de la localidad de San Miguel y otro de la localidad de General Pringles.
Por su parte, un apostador de Godoy Cruz también acertó los seis números y se llevó sus millones a Mendoza, mientras que el último afortunado festejó en Puerto Iguazú, provincia de Misiones.
>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio y cuánto se va en impuestos
Los resultados del sorteo 3.299 realizado el miércoles 27 de agosto fueron los siguientes:
Tradicional del Quini 6
11 - 08 - 45 - 17 - 10 - 38
Hubo 4 ganadores con 6 aciertos que se llevarán más de $125 millones cada uno.
La Segunda del Quini 6
11 - 00 - 35 - 15 - 01 - 19
El pozo quedó vacante con más de $2.213 millones.
La Revancha del Quini 6
45 - 24 - 44 - 32 - 23 - 33
El pozo quedó vacante con más de $1.402 millones.
Siempre Sale del Quini 6
05 - 07 - 02 - 16 - 33 - 06
Hubo 38 ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán más de $5 millones cada uno.
Una de las víctimas es una adolescente que bajó de un coche para ayudar y fue embestida por un toro. También sufrieron lesiones los conductores de los vehículos