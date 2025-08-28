La Capital | Información General | Quini 6

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo

Cuatro afortunados apostadores acertaron los números del Tradicional el miércoles 27 de agosto y se llevarán sus millones a distintos puntos del país

28 de agosto 2025 · 09:04hs
Los ganadores del Quini 6 se llevaron más de $125 millones el miércoles

Los ganadores del Quini 6 se llevaron más de $125 millones el miércoles

El sorteo de este miércoles 27 de agosto del Quini 6 tuvo cuatro grandes ganadores millonarios. Los afortunados acertaron seis números para llevarse más de 125 millones cada uno.

La modalidad que le dio la victoria a los jugadores fue la Tradicional, donde acertaron la totalidad de los números. La fórmula ganadora fue: 11 - 08 - 45 - 17 - 10 - 38.

Los cuatro ganadores se llevaron sus millones a distintos puntos del país. Dos de los jugadores son de la provincia de Buenos Aires, uno de la localidad de San Miguel y otro de la localidad de General Pringles.

Por su parte, un apostador de Godoy Cruz también acertó los seis números y se llevó sus millones a Mendoza, mientras que el último afortunado festejó en Puerto Iguazú, provincia de Misiones.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio y cuánto se va en impuestos

Quini 6: los resultados del miércoles 27 de agosto

Los resultados del sorteo 3.299 realizado el miércoles 27 de agosto fueron los siguientes:

Tradicional del Quini 6

11 - 08 - 45 - 17 - 10 - 38

Hubo 4 ganadores con 6 aciertos que se llevarán más de $125 millones cada uno.

La Segunda del Quini 6

11 - 00 - 35 - 15 - 01 - 19

El pozo quedó vacante con más de $2.213 millones.

La Revancha del Quini 6

45 - 24 - 44 - 32 - 23 - 33

El pozo quedó vacante con más de $1.402 millones.

Siempre Sale del Quini 6

05 - 07 - 02 - 16 - 33 - 06

Hubo 38 ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán más de $5 millones cada uno.

Noticias relacionadas
Quini 6

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale repartió 26 millones a cada ganador

el quini 6 quedo vacante y el siempre sale repartio 26 millones a cada ganador

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale repartió 26 millones a cada ganador

El ganador del Quini 6 de este miércoles se llevó un premio de $1541 millones de pesos 

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 1.500 millones de pesos

Quini 6

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se llevó 1.514 millones de pesos

Ver comentarios

Las más leídas

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

¿La verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario

¿La verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Lo último

Atraparon a Dibu Gómez: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Atraparon a "Dibu" Gómez: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Tres heridos al chocar un camión cargado con ganado en la ruta a Victoria

Una de las víctimas es una adolescente que bajó de un coche para ayudar y fue embestida por un toro. También sufrieron lesiones los conductores de los vehículos

Tres heridos al chocar un camión cargado con ganado en la ruta a Victoria
El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo
Información General

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Narcolemia: el Concejo debatirá una norma para exigir test a funcionarios y ediles

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Narcolemia: el Concejo debatirá una norma para exigir test a funcionarios y ediles

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia
Policiales

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Preocupación en Funes por la aparición de zorros muertos

Por Tomás Barrandeguy

la region

Preocupación en Funes por la aparición de zorros muertos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

¿La verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario

¿La verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Ovación
Juicio a la gestión: Cristian Fabbiani y la vuelta al mundo Newells en 180 días

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Juicio a la gestión: Cristian Fabbiani y la vuelta al mundo Newell's en 180 días

Juicio a la gestión: Cristian Fabbiani y la vuelta al mundo Newells en 180 días

Juicio a la gestión: Cristian Fabbiani y la vuelta al mundo Newell's en 180 días

En Central, los refuerzos que llegaron están cumpliendo en un terreno sustancial

En Central, los refuerzos que llegaron están cumpliendo en un terreno sustancial

Final caliente: Newells, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Final caliente: Newell's, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Policiales
Atraparon a Dibu Gómez: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe
Policiales

Atraparon a "Dibu" Gómez: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon

La Ciudad
Incendio intencional en zona oeste: un auto quedó destruido por el fuego
LA CIUDAD

Incendio intencional en zona oeste: un auto quedó destruido por el fuego

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Narcolemia: el Concejo debatirá una norma para exigir test a funcionarios y ediles

Narcolemia: el Concejo debatirá una norma para exigir test a funcionarios y ediles

El tiempo en Rosario: sigue la miniprimavera antes de un finde pasado por agua

El tiempo en Rosario: sigue la "miniprimavera" antes de un finde pasado por agua

El gobierno renovó vencimientos de deuda, pero convalidó tasas del 75 %
Economía

El gobierno renovó vencimientos de deuda, pero convalidó tasas del 75 %

La economía se enfría: cayó el 1 % en julio y muestra señales de estancamiento
Economía

La economía se enfría: cayó el 1 % en julio y muestra señales de estancamiento

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon
Policiales

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon

Indultaron a una condenada a 43 años por criticar la monarquía tailandesa
Información general

Indultaron a una condenada a 43 años por criticar la monarquía tailandesa

Encuentran ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte
Policiales

Encuentran ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión

Violencia en Independiente: un dirigente chileno almorzó con barras de la U
Ovación

Violencia en Independiente: un dirigente chileno almorzó con barras de la U

Murió un joven torero tras ser embestido por un animal de casi 700 kilos
Información General

Murió un joven torero tras ser embestido por un animal de casi 700 kilos

Comenzó la campaña: qué se vota en octubre en Santa Fe y quiénes son los candidatos
Política

Comenzó la campaña: qué se vota en octubre en Santa Fe y quiénes son los candidatos

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales
La Región

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales

Literatura erótica, nexo entre el Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas
La Ciudad

Literatura erótica, nexo entre el Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas

Corredores inmobiliarios matriculados, exentos del pago se ingresos brutos
Economía

Corredores inmobiliarios matriculados, exentos del pago se ingresos brutos

La Isla de los Inventos tendrá una biblioteca para adolescentes y adultos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La Isla de los Inventos tendrá una biblioteca para adolescentes y adultos

Santa Fe digitaliza completamente el certificado del Registro de la Propiedad
LA CIUDAD

Santa Fe digitaliza completamente el certificado del Registro de la Propiedad

¿Puede el compromiso de Taylor Swift quitarle un récord a Messi?
Zoom

¿Puede el compromiso de Taylor Swift quitarle un récord a Messi?

Pasaje Piamonte: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada
Policiales

Pasaje Piamonte: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas
La Ciudad

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario
La Ciudad

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial
La Ciudad

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda