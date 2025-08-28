Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo

Cuatro afortunados apostadores acertaron los números del Tradicional el miércoles 27 de agosto y se llevarán sus millones a distintos puntos del país

Los ganadores del Quini 6 se llevaron más de $125 millones el miércoles

El sorteo de este miércoles 27 de agosto del Quini 6 tuvo cuatro grandes ganadores millonarios. Los afortunados acertaron seis números para llevarse más de 125 millones cada uno.

La modalidad que le dio la victoria a los jugadores fue la Tradicional, donde acertaron la totalidad de los números . La fórmula ganadora fue: 11 - 08 - 45 - 17 - 10 - 38.

Los cuatro ganadores se llevaron sus millones a distintos puntos del país. Dos de los jugadores son de la provincia de Buenos Aires , uno de la localidad de San Miguel y otro de la localidad de General Pringles.

Por su parte, un apostador de Godoy Cruz también acertó los seis números y se llevó sus millones a Mendoza , mientras que el último afortunado festejó en Puerto Iguazú , provincia de Misiones .

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio y cuánto se va en impuestos

Quini 6: los resultados del miércoles 27 de agosto

Los resultados del sorteo 3.299 realizado el miércoles 27 de agosto fueron los siguientes:

Tradicional del Quini 6

11 - 08 - 45 - 17 - 10 - 38

Hubo 4 ganadores con 6 aciertos que se llevarán más de $125 millones cada uno.

La Segunda del Quini 6

11 - 00 - 35 - 15 - 01 - 19

El pozo quedó vacante con más de $2.213 millones.

La Revancha del Quini 6

45 - 24 - 44 - 32 - 23 - 33

El pozo quedó vacante con más de $1.402 millones.

Siempre Sale del Quini 6

05 - 07 - 02 - 16 - 33 - 06

Hubo 38 ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán más de $5 millones cada uno.